Le viticulteur de Keremeos trouve une renommée locale dans l’émission de téléréalité Farming For Love

Les gens pourront bientôt savoir si le vigneron de Keremeos, Charley Cotrill, a trouvé l’amour alors que la nouvelle série de téléréalité non scénarisée de CTV Farming For Love devrait commencer à être diffusée le 28 mai.

Il sera diffusé chaque semaine à 19 h le dimanche.

Charley a 25 ans, mesure 6 pieds 1 pouces et est un producteur de vin de deuxième génération à Robin Ridge Winery à Keremeos qui cherche à rencontrer sa future épouse.

Prêt à boire et à dîner, voici le fermier Charley. Suivez le voyage de Charley pour trouver l’amour quand #FarmingForLove premières le 28 mai, le @CTV 🍷💚 pic.twitter.com/NCy3fRYVaZ — L’agriculture pour l’amour (@FarmingForLove) 10 mai 2023

Cotrill a été sélectionné pour être l’un des six agriculteurs canadiens célibataires éligibles apparaissant dans l’émission après un casting en juin dernier.

Le tournage a eu lieu à la fin de l’année dernière en Colombie-Britannique et dans les environs

Farming For Love est basé sur l’émission internationale The Farmer Wants A Wife et 10 épisodes sont prévus. L’émission suivra le parcours de Charley et de cinq autres personnes de partout en Colombie-Britannique alors qu’ils vivent et travaillent avec ceux qui ont postulé et verront s’il y a un match. La comédienne Sabrina Jalees anime la série CTV.

Il y aura une série de défis, d’activités de groupe et de rencontres individuelles alors que les agriculteurs tentent de trouver leur véritable amour.

« Je ne sais pas comment c’est pour tout le monde en ville, mais ici à la campagne, votre plus-un doit être votre meilleur ami ainsi que votre compagnon », a déclaré Cortrill dans sa vidéo d’introduction sur Farming For Love.

Il vient de construire une maison sur le vignoble et il espère un jour la remplir avec une famille.

