Un vison sauvage a été testé positif au coronavirus plus tôt ce mois-ci dans l’Oregon, ce qui a sonné l’alarme sur le potentiel de mutation des souches de COVID-19.

Dans un communiqué, le ministère de l’Agriculture de l’Oregon a annoncé que le vison avait reçu un test positif du laboratoire national des services vétérinaires de l’USDA, confirmé le 22 décembre après sa capture le 13 décembre.

Le vison n’aurait apparemment que de faibles niveaux de virus dans son système.

Il se serait échappé d’une ferme de visons de l’Oregon qui était en quarantaine depuis que dix échantillons de visons ont été testés positifs pour le coronavirus vers la fin du mois de novembre.

Un vison sauvage a été testé positif au coronavirus dans l’Oregon. Sur la photo: un vison au Danemark

Le vison de l’Oregon était l’un des neuf animaux à s’échapper d’une ferme où une épidémie de vison s’était déjà produite – les autres animaux n’ont pas été testés positifs. Sur la photo: un vison au Danemark

Avec le vison affligé, trois chats et cinq opossums sauvages se sont également échappés de la ferme mise en quarantaine, bien qu’aucun des autres animaux ne soit testé positif au COVID.

« Il est plus que scandaleux qu’un vison infecté puisse s’échapper même d’une ferme à fourrure en quarantaine, exposant ainsi un nombre incalculable d’animaux sauvages au risque de contracter le virus », a déclaré Lori Ann Burd, directrice de la santé environnementale au Center for Biological Diversity, à The Oregonian.

« Autant j’espère que ce cas de COVID-19 est juste limité au seul vison qu’ils ont testé dans la nature, nous savons que ce virus est très contagieux et qu’un cas se transforme rapidement en plusieurs. »

Burd a averti dans une colonne d’opinion sur OregonLive que le vison infecté pourrait non seulement propager le virus parmi les visons sauvages, mais donner naissance à une souche virale mutante qui menace de compromettre nos vaccins nouvellement frappés.

Entre-temps, le problème à la ferme semble avoir été apaisé, selon le ministère de l’Agriculture.

Un seul des 62 visons a été testé positif au coronavirus le 7 décembre et aucun ne l’a fait le 21 décembre, ce qui signifie que la quarantaine est sur le point de se terminer en attendant les résultats d’une dernière série de tests.

«Il n’y a aucune preuve que le SRAS-CoV-2 circule ou a été établi dans la nature», rapporte le Dr Ryan Scholz de l’ODA. «Plusieurs animaux d’espèces différentes ont été échantillonnés, et tous les autres étaient négatifs. Pourtant, nous prenons cette situation très au sérieux et continuons à inspecter et piéger près de la ferme.

Parmi les visons encore à la ferme en question, aucun n’a récemment été testé positif et la quarantaine à la ferme est presque terminée. Sur la photo: un vison sauvage au Minnesota

L’épidémie survient après que le Danemark a ordonné l’abattage de 17 millions de visons pour prévenir les infections du vison à l’homme après la survenue de 12 cas dans le pays.

Le Dr Scholz a poursuivi: « Nous avons également demandé à l’USDA d’effectuer des tests supplémentaires sur le vison piégé, y compris le séquençage du génome viral et un test ADN pour nous assurer que nous savons exactement d’où vient ce vison. »

On pense que les visons de la ferme ont contracté le coronavirus d’un humain, c’est pourquoi l’ODA ne publie pas le nom de la ferme; ils protègent l’état de santé privé d’un individu.

Le Capital Press rapporte qu’il n’y a que 11 fermes de visons autorisées dans l’État, avec huit dans le comté de Marion, deux dans le comté de Clatsop et une dans le comté de Linn.

Les seuls États qui produisent plus de peaux que l’Oregon sont le Wisconsin, l’Utah et l’Idaho.

Les inquiétudes concernant l’épidémie de vison dans l’Oregon font suite à la dévastation de la communauté des visons au Danemark.

Après que 12 personnes dans le pays soient devenues positives pour le COVID-19 suite à une exposition aux visons, le pays a ordonné de tuer les 17 millions de visons du pays.

Le Premier ministre Mette Frederiksen s’excuse maintenant pour cette décision, alors que les visons morts commencent à faire surface.

Il est prouvé que le coronavirus a la capacité de muter, ce qui pourrait affecter négativement les vaccins en cours de déploiement dans le monde entier.

L’Afrique du Sud et le Royaume-Uni font partie des pays qui ont annoncé de nouvelles souches du virus circulant à l’intérieur de leurs frontières respectives.

Les États-Unis, quant à eux, tentent toujours de maîtriser l’épidémie initiale de COVID-19.

Il y a maintenant plus de 18 millions de cas de coronavirus dans le pays, le nombre de morts atteignant 330279 personnes.