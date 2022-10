Le « visionnaire » Brian Reis, présent dans l’historique Ellwood House à DeKalb depuis des décennies, prend sa retraite en tant que directeur exécutif – Shaw Local

DeKALB – Le dirigeant de longue date de l’historique Ellwood House à DeKalb a dit au revoir à son poste de directeur exécutif récemment après que sa course de 12 ans ait permis de récolter plus d’un million de dollars et que la Nehring House soit revenue sous la propriété de l’installation historique.

Reis a déclaré qu’il serait difficile de quitter les partisans du musée dans la région de DeKalb, mais il est fier des travaux de restauration qu’il a achevés au manoir.

«Nous avons mis de nouveaux toits sur les bâtiments, de très bonnes campagnes de préservation, et pour le manoir lui-même, nous avons fait ce rapport sur les structures historiques, qui est ce document vraiment volumineux qui examine … l’ensemble du bâtiment pour voir comment il a été développé historiquement , comment il est utilisé aujourd’hui et ensuite comment le restaurer de la bonne manière », a déclaré Reis. “C’était un contrat de deux ans juste là, juste pour que ce document soit créé par une équipe de conservateurs.”

Les réalisations de la maison Ellwood, les initiatives de préservation et le respect de la communauté se sont accumulés pendant le mandat de Reis, mais l’estime pour le site du patrimoine local n’a pas été le seul résultat positif qu’il a créé pendant son temps. Jerry Johns, membre du Conseil d’administration d’Ellwood Housea déclaré que sa relation avec Reis était parmi les plus importantes qu’il ait eues dans sa vie.

“Ça a été excellent et l’une des expériences les plus significatives de ma vie”, a déclaré Johns, 78 ans. “C’est un directeur exécutif exceptionnel et nous avons apparemment forgé un lien afin que nous puissions communiquer très ouvertement et clairement les uns avec les autres, et nous avons également apprécié une amitié très spéciale.”

Reis a commencé son séjour à la maison Ellwood une décennie avant d’être embauché en tant que directeur exécutif – et a rencontré Johns – lorsqu’il a été engagé comme stagiaire vers 2000. Reis a déclaré qu’il travaillait à la maison Ellwood et dans trois autres musées pour «travailler sur les pavés». ensemble » tout en poursuivant un diplôme d’études supérieures en études muséales d’histoire de l’art à la Northern Illinois University. Après un certain temps, il est devenu le gardien de la maison Ellwood, vivant dans un appartement du manoir pendant plusieurs années.

“C’était super, c’était un super appartement et c’était un super endroit où vivre”, a déclaré Reis. “Je veux dire, j’ai écrit ma thèse de maîtrise sur le petit porche qui fait partie de l’appartement, donc c’était parfait avec la proximité de NIU.”

Brian Reis est assis sur les marches de la maison Ellwood le 3 octobre 2022, le début de sa dernière semaine après 12 ans en tant que directeur exécutif. (Camden Lazenby)

Johns a déclaré que sous la direction de Reis, la maison Ellwood s’est lancée dans un programme de trois ans visant à collecter plus de 900 000 dollars pour la restauration historique, ce qui a permis de collecter plus d’un million de dollars pour l’initiative.

“Brian a été la base pour vraiment rendre tout cela possible, et c’est une véritable plume dans ses nombreuses réalisations en tant que directeur exécutif”, a déclaré Johns.

Reis a également aidé à l’acquisition de la maison Nehring, maintenant appelée la maison Ellwood-Nehring, de Shirley Hamilton Nehring il y a dix ans. La maison de renaissance de style Tudor de 1899 est principalement utilisée comme espace événementiel, tandis que le manoir d’Ellwood reste un musée.

Avec le départ de Reis, Johns a déclaré que la maison Ellwood devait pourvoir le poste de directeur exécutif. En attendant, le personnel actuel facilitera les tâches que Reis laisse derrière lui.

«Nous avons également des membres du personnel qui poursuivront les divers rôles afin que la maison Ellwood puisse servir la communauté et la région au sens large avec des programmes de sensibilisation, des visites et la prochaine journée portes ouvertes des vacances», a déclaré Johns.

Johns, qui a précédemment été président et vice-président du conseil d’administration d’Ellwood House, espère que le nouveau directeur exécutif poursuivra les initiatives lancées sous le mandat de Reis et aidera à faire avancer le musée et la propriété historique comme Reis l’a fait.

Un candidat qualifié, a déclaré Johns, sera un leader stratégique capable de travailler avec le conseil d’administration pour atteindre des objectifs à long terme tout en gérant plusieurs collectes de fonds par an, en exerçant des fonctions de service des ressources humaines et d’administration commerciale globale, et en gérant les expositions et en entretenant soin approprié des artefacts.

“C’est une période triste, et je pense que je parle au nom de tous les membres du conseil d’administration”, a déclaré Johns. “Cependant, nous sommes ravis qu’il [Reis] a trouvé une nouvelle entreprise qui continuera à utiliser ses talents. Et je pense personnellement que c’est une position presque parfaite pour lui.

La retraite de Reis de la maison Ellwood ne mettra cependant pas fin à sa carrière professionnelle. Il a accepté le poste de directeur exécutif de la Smeja Homestead Foundation à Rockford. À 25 acres, la ferme est le plus grand site de Reis, avec moins de bâtiments qu’à DeKalb.

«Ils sont plus de [an] organisation qui cherche une nouvelle direction et qui veut se concentrer sur la préservation historique et faire, vous savez, la sensibilisation et la programmation », a déclaré Reis. “Et ils recherchent quelqu’un pour le considérer comme une startup, et cela me plaît.”

Lorsqu’on lui a demandé pourquoi le nouveau poste de Reis à la Smeja Homestead Foundation était presque parfait, Johns a répondu que c’était “parce qu’il est un visionnaire”.

« Et ce nouveau rôle lui demandera de consacrer du temps à la préparation d’une restauration d’un [century old] ferme et ensuite passer à d’autres choses qui aideront à positionner cette organisation pour se développer et avoir un impact plus important dans la communauté », a déclaré Johns.