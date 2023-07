Le Vision Pro d’Apple a une limite de vitesse – et d’autres choses que nous apprenons sur le casque

Il faudra peut-être un certain temps avant d’obtenir les réponses à toutes nos questions sur le casque Apple Vision Pro, car il ne sortira qu’en 2024. Mais de nouveaux faits arrivent au fur et à mesure que les développeurs passent du temps avec le logiciel.

Apple a publié un kit de développement logiciel qui permet aux programmeurs de simuler à quoi pourraient ressembler leurs applications en informatique spatiale, bien que de manière limitée pour le moment. En juillet, Apple ouvrira des laboratoires de développement dans six villes du monde, acquérant une expérience pratique pour tester leurs applications sur le matériel Vision Pro.

Avec les outils actuels pour les développeurs, l’une des premières choses que nous avons apprises est qu’il existe un mode voyage – et une limitation de vitesse – ainsi qu’un mode invité pour le prêter à un ami et potentiellement la nécessité de prendre rendez-vous pour l’acheter. .

Environ un mois s’est écoulé depuis la révélation du casque par la WWDC, l’épisode de One More Thing de cette semaine passe en revue toutes les nouvelles choses que nous apprenons – et parfois cela nous amène à de nouvelles questions. Vous pouvez regarder l’épisode dans la vidéo intégrée ci-dessus.