Le Vision Pro 2024 d’Apple reçoit déjà un halo d’accessoires

Le nouveau produit Apple le plus méconnu depuis au moins une décennie arrivera l’année prochaine : le modèle à 3 500 $ VisionPro, un casque autonome de réalité mixte « ordinateur spatial », cherche à réinventer la direction que prend l’entreprise avec sa définition de ce qu’est l’informatique. Mais ce casque, annoncé en juin, cumule déjà une famille de produits Apple compatibles. J’ai une grande question : qu’est-ce que cela signifie pour quiconque envisage un Vision Pro l’année prochaine ?

Au dernier d’Apple Événement de lancement de l’iPhone, deux produits sont arrivés avec les interconnexions Vision Pro promises. Le iPhone 15 Pro sera capable de capturer vidéos spatiales avec ses caméras arrière, qui sont des vidéos 3D visibles sur le Vision Pro. Et le dernier d’Apple Modèle AirPods Pro 2qui semble identique à celui de l’année dernière à l’exception d’un étui de chargement USB-C, est apparemment le seul casque Apple capable de diffuser un son spatial sans perte et de fonctionner avec le Vision Pro.

Beaucoup s’attendaient à ce qu’un futur modèle d’iPhone introduise éventuellement l’enregistrement vidéo spatial, mais il est surprenant que le Vision Pro ait besoin d’un tout nouvel ensemble d’AirPods pour se connecter pour un son haut de gamme. Cela semble laisser tout propriétaire d’AirPods existant dans la poussière.

C’est également un rappel que si vous envisagez le Vision Pro, vous souhaiterez peut-être attendre d’acheter d’autres produits Apple en plus des nouveaux AirPods Pro 2 et iPhone 15 Pro jusqu’à ce que nous en sachions plus sur leur compatibilité.

Le dernier modèle AirPods Pro 2, bien qu’il ressemble à celui de l’année dernière, bénéficie d’une compatibilité audio spécifique avec Vision Pro. David Carnoy/CNET

Quels appareils fonctionnent le mieux avec Vision Pro ? C’est encore à déterminer

Est-ce que je réagis de manière excessive ? Je ne sais pas. Le Vision Pro se connecte techniquement directement uniquement aux Mac, pas d’iPhone ou d’iPad. Apple n’a toujours pas démontré comment Vision Pro fonctionne pour étendre l’affichage du Mac ni comment se sentent les connexions de la souris ou du clavier. Bien que les développeurs aient désormais la possibilité de travailler à la création d’applications Vision Pro et que certains reçoivent déjà des kits de développement Vision Pro, on ne sait pas si des modèles particuliers de claviers, de souris ou de Mac seront nécessaires pour que cette connexion fonctionne correctement. Apple se connectera-t-il via Bluetooth standard ou s’adaptera-t-il à autre chose ?

Certains produits semblent désormais plus clairs. L’iPhone 15 Pro est le choix de téléphone pour tous ceux qui sont curieux de réalité mixte Apple, non seulement parce qu’il peut capturer des vidéos spatiales, mais aussi parce qu’il dispose d’un capteur de profondeur lidar arrière similaire à celui du Vision Pro. Lidar permet déjà de numériser des espaces 3D et de produire une AR plus immersive sur l’iPhone.

Apple n’a toujours pas annoncé son intention d’interagir directement entre le Vision Pro et les iPhones. (Par exemple, pour permettre au Vision Pro d’utiliser l’iPhone comme contrôleur ou d’étendre les applications du téléphone directement à la réalité mixte, comme le font déjà les lunettes connectées au téléphone de Qualcomm.) Pourrait-il interagir davantage avec le Vision Pro à un moment donné ? Je le suppose, mais parfois Apple prend son temps pour apporter des changements.

La stratégie AR et VR de Qualcomm est actuellement très interconnectée entre téléphones (ce qui n’est pas surprenant puisque Qualcomm se concentre sur les modems et les puces téléphoniques). Le Vision Pro d’Apple évite pour l’instant les connexions directes entre téléphone et montre, mais la prise en charge croisée de la vidéo spatiale semble être une première étape.

Le dernier modèle AirPods Pro avec USB-C, bien qu’il semble essentiellement identique à bien des égards, est également clairement un choix sûr pour tous ceux qui ne possèdent pas déjà le modèle de l’année dernière et souhaitent se connecter au Vision Pro. C’est cependant assez frustrant pour quiconque a fait une folie de 250 $ sur le modèle Lightning l’année dernière.

La dernière Apple Watch bénéficie d’un geste de pression qui ressemble à celui de Vision Pro. Est-ce un signe d’une future compatibilité sur les futurs modèles ? Apple/Capture d’écran par CNET

Autres inconnues de la catégorie de produits : l’Apple Watch et l’iPad

L’Apple Watch est un candidat clair sur le papier pour être un futur accessoire Vision Pro : le Série 9c’est nouveau geste de double-clic cela ressemble même à une interaction basée sur le suivi manuel Vision Pro. Une montre avec prise en charge des gestes, un affichage et un retour haptique serait idéale pour une plateforme informatique spatiale Vision Pro où tout se fait avec les mains et les doigts.

Et pourtant, Apple n’a annoncé aucun projet Watch-to-Vision Pro à ce stade ; mes suppositions sont spéculatives. Apple attendra-t-il la « Watch X » attendue pour son 10e anniversaire pour peaufiner cette connexion ? Encore une fois, cela me fait penser que je voudrais attendre et voir.

Je me pose la même question à propos de l’iPad, un appareil Apple n’a pas encore été mis à jour en 2023. Les nouveaux modèles Pro attendus au début de l’année prochaine pourraient présenter de nombreuses améliorations, notamment des écrans OLED. Apple n’a montré aucune manière dont les iPad et le Vision Pro pourraient fonctionner ensemble, même si les iPad prennent en charge le trackpad et le clavier, tout comme les Mac. Apple pourrait-il attendre d’introduire la compatibilité sur un nouveau modèle Pro l’année prochaine ?

Le Vision Pro fonctionne avec les Mac, mais nous n’avons pas encore pu l’essayer. John Kim/CNET

Peut-être attendre sur Mac aussi ?

Je m’interroge même sur le Mac, un produit qu’Apple a déjà clairement annoncé fonctionnerait avec le Vision Pro. Parce que je n’ai pas essayé de démo de cela et qu’Apple n’est pas entré plus en détail sur la relation – et en plus de cela, Apple n’a encore dévoilé aucun de ses Mac attendus équipés de M3 – je suis un peu je suis impatient que ces Mac de nouvelle génération disposent également de fonctionnalités supplémentaires qui fonctionnent également spécifiquement avec le Vision Pro.

À la fin de 2023, je suis un peu moins clair sur l’écosystème de produits Apple dans le futur proche que jamais auparavant. Et en tant que personne qui passe beaucoup de temps à explorer l’avenir de l’AR et de la VR, je m’inquiète déjà de la façon dont les produits que je possède déjà fonctionneront avec le Vision Pro. Bien entendu, le Vision Pro est un appareil autonome et Apple l’a toujours présenté comme un ordinateur qui n’a besoin de rien d’autre pour fonctionner. Mais je suis convaincu que l’ensemble de la gamme de produits Apple sera finalement destinée à s’interconnecter avec le casque. Je ne sais juste pas exactement quand. Et jusqu’à ce que les détails de compatibilité – comme les AirPods Pro 2 avec USB-C et l’iPhone 15 Pro – soient annoncés, cela me donne envie d’attendre et de voir.