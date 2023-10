Le visage souriant des intérêts chinois dans l’Indo-Pacifique : David Cameron – POLITICO

LONDRES — Il s’agit d’un projet de plusieurs milliards de dollars visant à construire une métropole dans l’Indo-Pacifique dont les critiques craignent qu’elle puisse un jour servir d’avant-poste militaire chinois.

Le vaste projet de la ville portuaire de Colombo a désormais un nouveau champion : l’ancien Premier ministre britannique David Cameron.

Cameron a été engagé pour attirer des investissements étrangers dans le projet controversé du Sri Lanka, qui constitue un élément majeur de l’initiative « la Ceinture et la Route » de Xi Jinping – la stratégie mondiale d’infrastructure de la Chine – et est présenté comme un rival financé par la Chine de Singapour et de Dubaï.

Cameron s’est envolé pour le Moyen-Orient fin septembre pour prendre la parole lors de deux événements d’investissement fastueux pour la ville portuaire de Colombo, après avoir visité en personne le site au bord de l’eau au Sri Lanka plus tôt cette année.

Son porte-parole a déclaré que l’ancien Premier ministre n’avait eu aucun contact direct ni avec le gouvernement chinois ni avec l’entreprise chinoise impliquée. Mais le lobbying de Cameron en faveur de ce projet a suscité de vives réactions de la part des critiques, qui affirment que ses activités aideront la Chine dans ses ambitions géopolitiques.

L’ancien chef du Parti conservateur Iain Duncan Smith, qui a été sanctionné par Pékin pour avoir critiqué son bilan en matière de droits de l’homme, a déclaré : « Cameron, plus que tout le monde, doit comprendre que la Ceinture et la Route de la Chine n’est pas une question d’aide, de soutien et de développement, il s’agit en fin de compte de prendre le contrôle – comme ils ont déjà manifesté au Sri Lanka.

« J’espère qu’il reconsidérera la position qu’il a adoptée à ce sujet. »

Tim Loughton, un autre député conservateur sanctionné par la Chine, a déclaré : « Le projet sri lankais est un exemple classique de la manière dont la Chine achète des voix et de l’influence dans les pays en développement, puis envoie des huissiers lorsque ces pays ne peuvent pas honorer leurs paiements. »

« Cameron devrait s’efforcer d’aider les pays vulnérables à sevrer de l’influence et de la dette chinoises plutôt que de les lier plus étroitement. »

Au roadshow

Dilum Amunugama, le ministre sri lankais des Investissements qui a assisté aux événements d’investissement aux Émirats arabes unis le mois dernier, a déclaré à POLITICO qu’il pensait que Cameron avait été engagé pour convaincre les investisseurs occidentaux d’investir leur argent dans le projet.

Amunugama était présent à deux événements où Cameron a pris la parole – un à Abu Dhabi avec un public de 100 personnes et un à Dubaï avec un public de 300 personnes.

« Le point principal qu’il [Cameron] Ce que j’essayais de souligner, c’est qu’il ne s’agit pas d’un projet purement chinois, c’est un projet appartenant aux Sri Lankais – et c’est le point principal que je pense que les Chinois voulaient également qu’il aplanisse », a déclaré Amunugama.

Cameron est chargé d’attirer les investissements dans le projet de Colombo Port City, financé par la Chine | Ishara S. Kodikara/AFP via Getty Images

Le ministre sri-lankais a déclaré que la décision d’enrôler Cameron « a été prise par l’entreprise chinoise, et non par le gouvernement ».

Le bureau de Cameron a déclaré que sa participation avait été organisée par le Washington Speakers Bureau, une agence basée à Washington qui réserve des conférenciers invités pour des événements d’entreprise.

Son porte-parole a déclaré : « David Cameron a pris la parole lors de deux événements aux Émirats arabes unis organisés via le Washington Speakers Bureau (WSB), en soutien à la ville portuaire de Colombo, au Sri Lanka.

« La partie contractante pour les événements était KPMG Sri Lanka et les fiançailles de M. Cameron faisaient suite à une réunion qu’il avait eue avec le président du Sri Lanka, Ranil Wickremesinghe, plus tôt dans l’année.

« M. Cameron ne s’est engagé d’aucune manière avec la Chine ou une quelconque entreprise chinoise au sujet de ces conférences. Le projet Port City est pleinement soutenu par le gouvernement sri lankais », a ajouté son porte-parole.

Le porte-parole a refusé de dire combien Cameron était payé pour son temps. Cameron s’est rendu au Sri Lanka en janvier et a visité le développement, mais son bureau a déclaré qu’il l’avait fait en tant qu’invité du président et qu’il n’y avait aucun aspect commercial à ce voyage.

Embourbé dans la polémique

Le projet Colombo Port City est controversé depuis sa création.

C’était dévoilé en 2014 par le chinois Xi et Mahinda Rajapaksa, alors président du Sri Lanka. Trois ans plus tard, le Sri Lanka l’a remis sous contrôle chinois après avoir eu du mal à rembourser sa dette envers les entreprises chinoises.

De nombreuses préoccupations ont été soulevées concernant le projet, notamment son impact environnemental ; Les États-Unis préviennent qu’il pourrait être utilisé à des fins de blanchiment d’argent ; et craint qu’il ne soit finalement utilisé comme avant-poste militaire chinois.

Les analystes ont averti à plusieurs reprises que la Chine utilisait le projet pour étendre son influence stratégique dans la région. Pékin a déjà utilisé le port voisin de Hambantota – également financé par des prêts chinois – pour amarrer des navires militaires.

Le principal promoteur du projet Colombo Port City, CHEC Port City Colombo Ltd, a injecté un premier montant de 1,3 milliard de dollars. Son propriétaire ultime est la China Communications Construction Company, une entreprise majoritairement publique dont le siège est à Pékin.

L’âge d’or n’est plus

En tant que Premier ministre, Cameron et son chancelier George Osborne ont annoncé un « âge d’or » dans les relations du Royaume-Uni avec la Chine. Depuis qu’il a quitté ses fonctions en 2016, l’ancien Premier ministre a fait l’objet d’une surveillance étroite en raison de ses activités de lobbying, notamment pour la société financière Greensill Capital, aujourd’hui en faillite.

L’ex-Premier ministre est sous surveillance pour ses activités de lobbying, notamment auprès de la société Greensill Capital, aujourd’hui en faillite | David Hecker/Getty Images

Pendant un certain temps, Cameron a également été vice-président d’un fonds d’investissement sino-britannique d’un milliard de livres sterling. La commission du renseignement et de la sécurité du Parlement britannique a déclaré cette année que la nomination de Cameron à ce poste aurait pu être « en partie organisée par l’État chinois pour conférer de la crédibilité aux investissements chinois ».

Sam Hogg, un analyste sino-britannique qui rédige le briefing « Pékin vers Grande-Bretagne », a déclaré : « Comme l’ISC l’a souligné, la Chine a l’habitude d’utiliser d’anciens politiciens de haut rang pour donner de la crédibilité à leurs entreprises et à leurs projets.

« À l’heure où l’Initiative la Ceinture et la Route fait l’objet d’un examen minutieux à l’approche de sa 10ème anniversaire la semaine prochaine, l’implication de Cameron fera sourciller quelques personnes.»

Luke de Pulford, directeur exécutif de l’Alliance interparlementaire pour la Chine, a ajouté : « Nous ne pouvons pas nous retrouver dans une situation où l’UE et les États-Unis sont si préoccupés par l’initiative de la Ceinture et de la Route qu’ils injectent des milliards dans des projets alternatifs, tandis que notre propre ancien Premier ministre semble se battre pour Pékin. »