Le visage propre d’un homme de Kelowna récolte de l’argent pour le service de néphrologie de l’hôpital

Nori Wentowrth se tient avec sa femme Kristyn, le personnel de Barn Owl Brewing et un barbier de Tommy Gun après s’être rasé la barbe pour soutenir le service de néphrologie de l’hôpital général de Kelowna (Brittany Webster – Capital News) Nori Wentworth a collecté des fonds pour le service de néphrologie de l’hôpital général de Kelowna en s’engageant à se raser la barbe (contribué) Une grande foule s’est rassemblée à Barn Owl Brewing le 28 août pour voir la barbe de 18 mois de Nori Wentworth se détacher lors d’une collecte de fonds pour le service de néphrologie de l’hôpital général de Kelowna (Brittany Webster – Capital News)

Au revoir, au revoir barbu !

Nori Wentworth dit qu’il se sent un peu nu maintenant que la barbe de 18 mois a disparu.

“Je me sens très jeune et un peu plus cool en fait.”

Wentworth a recueilli des fonds pour le service de néphrologie de l’Hôpital général de Kelowna en guise de remerciement pour le personnel de soutien fourni pendant que sa femme était en traitement et attendait un nouveau rein.

L’objectif était d’amasser plus de 5 000 $ et toute la barbe se détacherait.

“Avant de monter sur scène, nous étions à 6 600 $ entre le GoFundMe et les dons en espèces.”

Wentworth a pris place sur scène à Barn Owl Brewing dimanche peu avant 17 heures où un barbier de Tommy Gun a fait disparaître la barbe.

Wentworth dit que Barn Owl a également collecté des fonds grâce à un tirage au sort.

« Je suis né et j’ai grandi ici et j’ai toujours su que Kelowna est très [community oriented]… Quand les choses se bousculent, les gens se rassemblent toujours ici.

Quant à sa femme Kristyn, elle dit que le rasage est doux-amer.

“C’est bizarre de voir ce visage rasé”, a déclaré Kristyn, suivi de “Tu as l’air si bizarre, Nori.”

