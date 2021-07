Le visage d’un léopard piégé lors d’opérations de sauvetage dans l’Assam devient viral

Les gens craignent généralement les rencontres avec des animaux sauvages, mais un groupe de personnes de l’Assam est allé secourir un léopard après qu’il soit tombé dans un puits de 20 pieds de profondeur. Le chat sauvage s’est retrouvé dans une situation précaire et avait l’air épuisé. L’animal a lutté dur pour rester à flot pendant plusieurs heures dans l’eau jusqu’au cou. En apprenant l’incident, un groupe de sauveteurs de la faune a poursuivi la mission et a sauvé le chat sauvage. Les responsables forestiers ont déclaré que le léopard adulte a été repéré dans un puits à Madhab Nagar à la périphérie de Guwahati.

Les villageois ont entendu parler du léopard lorsqu’ils ont entendu des rugissements résonner dans le puits et ont alerté le département des forêts à ce sujet. Après l’avoir secouru, le chat sauvage a été enveloppé dans un filet pour éviter le chaos dans les environs. Le léopard a ensuite été relâché dans son habitat naturel, la forêt sauvage.

Bien que la vidéo devienne virale sur les sites de médias sociaux, une image du léopard regardant hors du puits a attiré plus de téléspectateurs. Plusieurs personnes avaient partagé l’histoire du chat sauvage avec l’image sur le site de microblogging. Et les utilisateurs de Twitter ont laissé tomber des réponses sensées et hilarantes. Alors que beaucoup ont félicité les sauveteurs pour avoir aidé le chat sauvage, certains se sont demandé comment le chat était tombé dans le puits. L’un des utilisateurs de Twitter a écrit que le léopard devait être occupé à cliquer sur des selfies, il est donc tombé.

Ravi d’apprendre qu’il a été sauvé et restauré dans son habitat d’origine. — PatriotIndian (@Patriot86589254) 1 juillet 2021

Bon travail. Sauvetage de l’équipe de salut – Sergent Bikash (@bikash63) 1 juillet 2021

Ye jarur selfie lene ke chakkar me gira hoga. — Vikram Singh (@vikram_dhn) 1 juillet 2021

De nombreux utilisateurs étaient impressionnés par ses yeux, tandis que d’autres ont eu peur. Se référant à la première photo, un utilisateur a écrit: « Cela me donne encore froid. » Un autre a écrit : « Spooky ».

Regardez ses yeux !!! Awww!!!— shakun (@shakun_leo) 1 juillet 2021

La 1ère photo est effrayante comme de la merde. — Anchal Gupta (@Anchalguptaaa) 1 juillet 2021

Première photo. Est très effrayant – Tilak Parth (Pareta) (@TilakParth1) 1 juillet 2021

Cela me donne encore froid (1er) – Ayush (@ayush04sinha) 1 juillet 2021

Plus tôt cette année, un léopard du Maharashtra était tombé dans un puits de 12 mètres de profondeur et avait été sauvé de la noyade par Wildlife SOS et le département des forêts du Maharashtra. Une opération de sauvetage de deux heures a eu lieu pour sortir le chat sauvage du puits en toute sécurité. L’incident avait eu lieu à Vadgaon Kandali dans le district de Pune.

Lisez toutes les dernières nouvelles, les dernières nouvelles et les nouvelles sur le coronavirus ici