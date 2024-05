Le « visage d’Ozempic » ne « va PAS bien », avec un nombre croissant de femmes « de plus en plus inquiètes » des effets secondaires des médicaments amaigrissants, révèle la nutritionniste Rose Ferguson

Une célèbre nutritionniste affirme que ses clients « paniquent » à cause des effets secondaires

Les personnes au « visage Ozempic » peuvent paraître maigres, avec des yeux enfoncés et une peau affaissée.

Robbie Williams et Sharon Osbourne ont été vus avec une perte de poids au visage







La célèbre nutritionniste Rose Ferguson a révélé que de plus en plus de ses clients étaient « paniqués » à l’idée de développer ce qu’on appelle le « visage Ozempic » à cause de médicaments amaigrissants.

L’ancienne mannequin de 49 ans, amie proche de Kate Moss et qui compte 116 000 abonnés sur Instagram, affirme qu’un nombre croissant de personnes sont venues la voir, préoccupées par la transformation de leur visage à cause de drogues comme Ozempic et Wegovy.

Les deux médicaments contiennent du sémaglutide, qui n’est pas un médicament ciblé et, en tant que tel, ne provoque pas seulement une perte de graisse autour du ventre et des cuisses, mais également sur tout le corps, y compris le visage.

Il agit en imitant les effets d’une hormone appelée peptide-1 de type glucagon (GLP-1), qui est libérée par l’intestin après avoir mangé et envoie un message au cerveau indiquant qu’une personne est rassasiée.

Bien qu’Ozempic soit approuvé au Royaume-Uni pour le diabète de type 2, il peut être prescrit « hors AMM » comme médicament amaigrissant.

Ces derniers mois, les célébrités qui ont pris des médicaments diététiques contenant du sémaglutide ou similaire sont apparues décharnées, avec les yeux enfoncés et la peau flasque.

Parmi les célébrités qui ont développé le « visage Ozempic », soit parce qu’elles ont pris de tels médicaments, soit en raison d’autres méthodes de perte de poids, figurent John Goodman, Robbie Williams, Scott Disick et Sharon Osbourne.

Aujourd’hui, Ferguson rapporte que de plus en plus de femmes viennent lui demander conseil sur la manière d’arrêter ces médicaments amaigrissants, craignant que ces médicaments n’aient un impact sur leur apparence.

Parler à Les tempsFerguson a déclaré : « Il y a eu beaucoup de négativité à propos d’Ozempic il y a quelques mois, et maintenant beaucoup de gens paniquent.

« Le visage d’Ozempic ne s’est pas très bien dégradé. »

Elle a ajouté qu’elle s’inquiétait du sort des personnes qui ne sont pas nécessairement en surpoids et qui utilisent Ozempic pour des raisons esthétiques plutôt que pour perdre du poids.

« C’est une relation très complexe pour beaucoup de gens, et je ne suis pas nécessairement sûr qu’Ozempic soit utile dans ce domaine. »

Ferguson a déclaré que la plupart des gens peuvent perdre du poids en mangeant plus sainement, notamment en consommant de bons gras, en augmentant leur consommation d’eau, en fumant et en buvant moins et en prenant moins de médicaments.

Elle a déclaré qu’elle visait à soutenir les personnes qui souhaitent arrêter de prendre Ozempic, ce qui peut avoir pour effet secondaire de reprendre du poids après l’arrêt des doses.

Expliquant davantage le phénomène du « visage Ozempic », le Dr Smita Ramanadham, chirurgien plasticien du New Jersey, a récemment déclaré à DailyMail.com : « Le visage Ozempic présente essentiellement les mêmes caractéristiques que celles que nous observons lorsque les patients perdent du poids rapidement ou régulièrement.

« On constate une perte de volume du visage, et quand on perd de la graisse du visage on constate des signes comme des joues plus enfoncées, un relâchement cutané plus important et un creusement général des traits. »

« Parfois, cela peut avoir pour effet de faire paraître une personne plus âgée, car c’est la graisse de nos joues qui nous donne une apparence plus jeune. »

Les fans ont partagé leurs inquiétudes quant à savoir si Sharon (photo de 2020) est « malade » après sa troisième perte de poids après avoir pris le médicament Ozempic, utilisé pour traiter le diabète.

La star a récemment admis qu’elle « avait besoin de reprendre du poids » après avoir perdu 42 livres sur Ozempic ; elle est vue en novembre

Goodman photographié en 2003

Et encore en 2023

Retour en arrière : l’ancien chanteur de Take That a plaisanté en disant qu’il avait besoin de ce médicament parce qu’on lui avait diagnostiqué « un dégoût de soi de type 2 » (photo de 2013)

Oh! Robbie Williams, 49 ans, a révélé que sa perte de poids de 2 pierres était due à « quelque chose comme Ozempic » et a admis que la sienne était passée de 13 à 13 livres. [88.5kg] jusqu’à 12e 1 livre [76.7kg]

Le Dr Sue Decotiis, une experte en perte de poids qui a prescrit Ozempic à des milliers de patients, a ajouté que la perte de poids semble plus spectaculaire sur les personnes au visage plus long en raison de la façon dont la peau est étirée.

Elle a cité l’exemple de l’acteur John Goodman, dont le visage semble considérablement moins plein depuis qu’il a perdu du poids.

Le Dr Ramanadham a déclaré: « Il n’a fait la une des journaux pour rien sur Ozempic, donc je ne sais pas si c’est ça.

« Mais même avec une simple perte de poids, vous voyez plus de rides, plus de rides et plus de déflation sur son visage à mesure qu’il perd du poids par rapport à l’époque où il était plus lourd et que son visage était plus plein. »

« Ces changements sont tout simplement très typiques d’une perte de poids globale, que des médicaments amaigrissants aient été ou non utilisés. »

L’homme de 71 ans a perdu 200 livres en plus d’une décennie, ce qu’il attribue au fait de manger de plus petites portions, d’une promenade quotidienne avec ses chiens et, à un moment donné, de supprimer le sucre et l’alcool de son alimentation.

Il n’a pas déclaré avoir utilisé Ozempic, fabriqué par Novo Nordisk.

Prenant l’exemple du chanteur Robbie Williams, le Dr Ramanadham a déclaré : « Vous pouvez voir un creux sous les yeux et les joues et davantage de rides apparaître en raison d’une perte de volume. Avec Robbie, vous pouvez voir les résultats directs de la perte de poids.

Ozempic provoquerait un certain nombre d’autres effets secondaires, notamment des problèmes digestifs, de la fatigue et une perte musculaire, entre autres.

Les chirurgiens esthétiques ont déclaré avoir également constaté une augmentation des demandes de traitements contre le relâchement cutané de la part de ceux qui ont développé le « visage Ozempic ».

Le Dr Raj Thethi du Yorkshire Skin Centre a déclaré : « Le relooking post-ozempic est vraiment une réalité », déclare le Dr Raj Thethi du Yorkshire Skin Centre, qui a constaté une augmentation des demandes de traitements contre le relâchement cutané.

« Les patients veulent des solutions à la perte de volume sur le devant du visage, aux creux autour des yeux et des bajoues, ainsi qu’au relâchement cutané du corps. »

À Londres, Esther Fieldgrass, propriétaire des cliniques EF Medispa, a déclaré : « Il y a eu une augmentation massive du nombre de femmes qui ont pris Ozempic et qui recherchent un traitement pour la perte de volume du visage.

« Les demandes de produits de comblement des larmes sous les yeux dans nos cliniques ont augmenté de 70 % au cours de la seule année dernière. »

Cependant, les experts médicaux estiment qu’Ozempic pourrait potentiellement avoir des effets bénéfiques sur la santé au-delà de la perte de poids.

Plus tôt ce mois-ci, une recherche historique a montré que le sémaglutide peut réduire les risques de mourir d’une crise cardiaque ou d’un accident vasculaire cérébral.

Cette avancée, présentée au Congrès européen sur l’obésité à Venise, a été saluée comme le développement le plus important dans le domaine des maladies cardiaques depuis les statines dans les années 1990.

Le sémaglutide est le premier d’une nouvelle génération de médicaments qui suppriment l’appétit en imitant l’hormone GLP-1.

Il a été initialement utilisé pour le diabète sous la marque Ozempic avant d’être reconverti en médicament amaigrissant Wegovy.

Les experts estiment que les avantages du médicament vont au-delà de la perte de poids, avec des essais en cours sur des maladies telles que le cancer, la sclérose en plaques, la maladie d’Alzheimer, la maladie de Parkinson et les maladies rénales.