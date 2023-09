Le « visage d’Ellie Goulding est intact » après avoir été frappé par un feu d’artifice au milieu d’une chanson pendant le concert : « Je vais bien ! »

Ellie Goulding s’est rendue sur Instagram pour informer ses fans de son état après avoir été touchée par un feu d’artifice au milieu d’une chanson lors de sa performance au Victorious Festival à Portsmouth, au Royaume-Uni, le week-end dernier.

La chanteuse de 36 ans chantait « Miracle », sa collaboration avec Calvin Harris, lorsqu’une pièce pyrotechnique jaillie de la scène a semblé la frapper au visage.

Goulding a été entendue s’exclamer « F— » et a semblé se couvrir brièvement le visage avant de continuer son tournage dans un vidéo de l’incident qui a été posté par un fan sur TikTok.

Dans une publication sur son histoire Instagram mercredi, la pop star britannique a évoqué l’accident et a déclaré aux fans qu’elle n’avait pas été blessée.

« À ceux qui demandent, je vais bien ! Pyro ne m’a pas frappé directement au visage. Le visage est intact. Je t’aime merci x », a écrit Goulding, ajoutant un emoji représentant un feu d’artifice.

Le nominé aux Grammy Awards n’est pas le premier artiste à subir un accident pyrotechnique lors d’une représentation sur scène. En 2015, Michael Clifford, le guitariste principal du groupe pop australien 5 Seconds of Summer, a subi des brûlures au visage après que ses cheveux ont pris feu lorsqu’il est entré accidentellement dans un spectacle pyrotechnique.

Clifford a ensuite posté une photo sur laquelle un côté de son visage était couvert de bandages, écrivant « Qu’est-ce qui se passe. Désolé, je n’ai pas pu terminer le rappel, mais au moins j’ai l’air d’avoir deux visages. Merci de vous inquiéter tout le monde1 x « .

Un jour plus tard, Clifford s’est produit avec le groupe lors de leur troisième concert au stade Wembley à Londres.

En 2019, une tragédie s’est produite lorsque la pop star espagnole Joana Sainz García est décédée à la suite d’un dysfonctionnement de la pyrotechnie sur scène.

Goulding devrait entamer sa tournée « Higher Than Heaven » plus tard cette année, qui débutera à Dublin le 16 octobre avant de se terminer le 7 novembre à Berlin.

Lors d’une interview accordée en avril au magazine People, Goulding a parlé de son anxiété et de ses symptômes « effrayants », notamment des maux de tête, des étourdissements et des palpitations cardiaques.

« Cela me met vraiment en danger », a admis l’interprète de « Love Me Like You Do ».

Goulding a expliqué qu’elle avait fait face à des hauts et des bas en ce qui concerne sa santé mentale depuis la naissance de son premier enfant, son fils Arthur, 2 ans, avec son mari Caspar Jopling, 31 ans.

« Parfois, c’était débilitant… Être avec Arthur zappe automatiquement [my anxiety] et j’ai l’impression que c’est mon corps qui essaie de me déranger parce qu’il dit : « Nous voulons que tu sois avec Arthur tout le temps », biologiquement », a déclaré le chanteur au média.

Elle a poursuivi : « Je n’ai pas eu d’autre choix que de me mettre en avant et d’être mère, et ensuite je ferai tout le reste au mieux de mes capacités. »

Goulding a crédité Jopling de l’avoir aidée à faire face aux moments difficiles. « Il est bien plus rationnel et pragmatique que moi », a-t-elle déclaré.

« Je fouille constamment dans le passé et je m’inquiète du futur », a ajouté Goulding. « Cela permet de bien écrire des chansons, mais cela ne garantit pas une bonne santé mentale. »