Beaucoup d’entre nous sont attachés à beaucoup de choses dans la vie qui peuvent inclure des choses matérialistes comme les vêtements, les gadgets et la liste peut être exhaustive. Bien qu’il puisse être normal pour les humains d’avoir de tels « favoris », cela s’applique également aux animaux de compagnie. Les chats et les chiens ont aussi leur personne préférée, leur tache, leur jouet et même un ustensile.

Un tel cas du meilleur ami de l’homme de la Chine a envoyé les médias sociaux dans une frénésie pour son visage triste.

Un Beagle de sept mois en Chine est devenu célèbre pour son visage gémissant après que son propriétaire ait accidentellement renversé son bol de nourriture en faisant marche arrière. Le chiot nommé Tutu était photographié en train de regarder la caméra avec un visage triste alors qu’il se tenait à côté de son bol de nourriture aplati.

Tutu est devenu un chiot de célébrité instantané pour son visage triste ultime après que le propriétaire ait partagé ses photos en ligne.

Selon un rapport de MailOnline, le propriétaire du chien, M. Li, a déclaré qu’il avait été bouleversé lorsque des millions d’utilisateurs en ligne étaient amusés par l’expression triste de son animal de compagnie Tutu.

Li, qui est originaire de la ville de Huzhou, dans l’est de la Chine, avait laissé Tutu dans la boutique de ses parents alors qu’il sortait pour faire des courses. Selon lui, le chiot Beagle aurait pu jeter son bol de nourriture dans la rue en jouant avec.

Il a accidentellement couru et aplati le bol de nourriture de son animal en garant sa voiture après son retour. Il comprit rapidement ce qui s’était passé lorsqu’il trouva Tutu extrêmement morose alors qu’il se tenait à côté de son bol de nourriture défiguré et aplati au sol.

Amusé par l’expression adorable de son animal, Li l’a filmé et a partagé les photos sur sa poignée de médias sociaux privés. Il a également publié une vidéo séparée montrant le chiot Beagle impuissant essayant de soulever le bol de nourriture avec son nez, ce qui semblait essayer de le sauver. bol en métal préféré.

Li a été surpris de savoir que son animal de compagnie était devenu l’un des sujets les plus en vogue sur Douyin – une application chinoise de partage de vidéos sur les réseaux sociaux, après qu’un utilisateur ait publié les photos dans une vidéo qui a recueilli près de 8 millions de likes.

Le cœur de plusieurs utilisateurs s’est effondré alors qu’ils commentaient fortement les yeux tristes de Tutu. De nombreux utilisateurs ont exhorté le propriétaire à acheter un nouveau bol de nourriture pour son chien.

Li a révélé plus tard qu’il avait emmené Tutu dans une animalerie et lui avait acheté un nouveau bol.