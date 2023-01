Le visage de Lionel Messi « tatoué » sur un champ de maïs argentin après la victoire en Coupe du monde de football

Lionel Messi a été immortalisé en Argentine dans des hommages allant des tatouages ​​aux peintures murales après avoir mené l’équipe nationale à remporter la Coupe du monde de football. Maintenant, son visage peut également être vu du ciel – sur un champ de maïs spécialement conçu.

Le champ de Los Condores, dans la province centrale de Cordoba, a été semé à l’aide d’un algorithme qui calculait où les graines devaient être plantées de sorte que lorsque le maïs poussait, il créait une énorme image visuelle du visage barbu de Messi.

“Pour moi, Messi est imbattable”, a déclaré Maximiliano Spinazze, le cultivateur qui a planté la formation de culture inhabituelle pour célébrer la victoire de l’équipe, leur première Coupe du monde depuis que Diego Maradona a dirigé l’équipe en 1986.

“Maintenant qu’ils sont champions du monde, je suis ravi que cela puisse s’exprimer en semant la récolte.”

Le pays sud-américain fou de football est un important producteur agricole, le troisième exportateur mondial de maïs. L’agriculture est son principal moteur d’exportation, même si le football est peut-être son principal titre de gloire.

À l’aide d’outils de géocodage, la machine sait combien de graines par mètre carré elle doit mettre à certains endroits pour créer le contraste des différentes parties du visage de Messi, a déclaré Faricelli.

“Ainsi, lorsque ce maïs pousse et qu’une vue aérienne est prise, là où les plantes sont plus proches les unes des autres et le sol est moins visible, un vert plus intense contraste avec l’endroit où il y a moins de plantes, puis ce type d’art agricole est créé.”

