Le visage de la princesse Charlotte laisse les fans de la famille royale en pleurs devant le moment d’affection en public de William et Kate | Royal | Actualités

La princesse Charlotte a laissé les fans royaux pleurer de rire à travers le monde après qu’une nouvelle vidéo la montre faisant une grimace à ses parents alors qu’ils partagent un moment intime.

Dans un nouveau clip publié par la princesse de Galles lundi pour confirmer la fin de sa chimiothérapie, des images inédites de la famille ont surpris les fans royaux alors qu’ils ont eu un aperçu des membres de la famille royale d’une manière qu’ils n’avaient jamais eue auparavant.

Tout au long de la vidéo, qui a duré un peu plus de trois minutes, on peut voir la princesse Kate et le prince William profiter de moments de qualité avec leurs trois enfants, le prince George, la princesse Charlotte et le prince Louis à Norfolk.

En plus de jouer, de courir et de passer du temps ensemble, le clip montre la famille affectueuse les uns envers les autres tandis que Kate parle du pouvoir de l’amour et de son appréciation pour « aimer » et « être aimé ».

Cela a choqué les fans alors que de nouvelles images montraient le prince et la princesse de Galles plus intimes que le public ne l’avait jamais vu auparavant, le couple étant vu se tenant la main, se serrant dans les bras et partageant des baisers sur le front.