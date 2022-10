Le visage de la pauvreté change. Cette femme nourrit plus de bouches que jamais

Le visage de la faim change à London, en Ontario, alors que de plus en plus de personnes ressentent les effets de l’insécurité alimentaire près de chez elles.

Les Londoniens travaillant en première ligne de la crise alimentaire constatent numéros d’enregistrement des besoins alors que les prix des denrées alimentaires montent en flèche. À l’Ark Aid Mission, les besoins en nourriture ont plus que doublé au cours de la pandémie. Maintenant, environ 150 personnes viennent déjeuner et 200 dîner. Il y a quelques années à peine, environ 60 personnes s’arrêtaient pour un repas, a déclaré le personnel.

L’augmentation concerne Amy Ford, qui travaille comme responsable de l’alimentation et de la nutrition à l’Ark Aid Street Mission. Elle a vu de ses propres yeux les effets de l’insécurité alimentaire, et de plus en plus de gens sont aux prises avec des dépenses croissantes.

“J’ai vu la faim changer beaucoup à Londres”, a déclaré Ford, qui a commencé à faire du bénévolat à la mission il y a plus de 20 ans avant de rejoindre le personnel cet automne. “Je pense que la pauvreté, le sans-abrisme et la faim ne font que s’étendre à tellement plus de gens.”

Malgré le ralentissement de l’inflation, la nourriture ne cesse de coûter plus cher. En fait, il monte à son rythme le plus rapide depuis 1981 – et plus de gens ressentent le pincement.

Des étudiants en médecine de l’Université Western participent à la coupe de légumes mardi matin à l’Ark Aid Street Mission. La mission sert de la nourriture tous les jours à partir de la First Baptist Church sur la rue Richmond. (Michelle Both/CBC)

Le résultat est des centaines de visages différents qui ont besoin de remèdes d’urgence contre la faim.

“Les gens ne réalisent peut-être pas que certaines personnes qui mangent ici ont en fait un emploi, et qu’elles ne gagnent tout simplement pas assez d’argent pour payer toutes les choses nécessaires à la vie”, a déclaré Ford, qui a ajouté les emplois saisonniers, l’inflation, la perte d’emploi. , les obstacles liés aux handicaps et aux ruptures ne sont que quelques-unes des raisons dont elle a entendu parler pour les personnes ayant besoin d’un repas.

Les gens qui s’en sortaient ne le sont plus vraiment, dit-elle.

“On entend aussi parler, malheureusement, de familles qui n’en ont pas assez. Parfois, les enfants pourront manger, mais les parents doivent venir manger un morceau, et c’est toujours très déchirant.”

L’insécurité alimentaire a atteint un record cette année à Londres, avec 20 000 personnes incapables de se payer de la nourriture, selon la London Food Bank.

Ark Aid fournit des repas quotidiens à partir de leur emplacement temporaire à First Baptist Street au 568 Richmond Street, ainsi que des installations de blanchisserie et de vêtements, tandis que leur bâtiment de Dundas Street est en cours de rénovation.

Selon Ford, l’insécurité alimentaire à Londres est un problème qui doit être abordé à partir d’une approche à deux volets – avec des solutions d’urgence aux besoins immédiats ainsi qu’une réflexion basée sur les systèmes menant à des solutions plus importantes qui pourraient “éliminer le besoin pour les organisations à but non lucratif de se nourrir les gens parce que notre ville prospère de telle manière que les gens peuvent avoir accès à la nourriture de manière plus digne. »

Les étudiantes en médecine de première année Emily Horsey et Erica Jeong préparent de la nourriture pour un repas avec le bénévole Richard Ford mardi matin. (Michelle Both/CBC)

“Tout est lié”

La lutte contre l’insécurité alimentaire a conduit Ford à Ottawa la semaine dernière pour assister La faim sur la Colline avec des agriculteurs, des nutritionnistes, des chercheurs et des défenseurs de partout au Canada avec la Banque canadienne de grains.

Sur CBC Conduite de l’après-midiGordon Janzen de la Canadian Foodgrains Bank a déclaré : « Cela a été une année particulièrement difficile en termes de sécurité alimentaire mondiale », le nombre de personnes souffrant de crises de faim dans le monde augmentant de 40 millions à 193 millions.

Alors que le travail de plaidoyer de Ford était axé sur le monde, elle a vu un lien étroit avec la faim à Londres.

“Nous avons un système alimentaire mondial, et ce qui se passe dans d’autres pays affecte ce qui se passe ici”, a-t-elle déclaré.

« La faim, qu’elle se produise dans la rue ou loin d’un endroit où je ne suis jamais allé, est une injustice. Et en tant que Canadiens, nous devons faire quelque chose à ce sujet. Pour moi, tout est lié.