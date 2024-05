Le visage de Dogecoin décède à l’âge de 18 ans (PHOTOS) — RT World News

Kabosu, le Shiba Inu japonais devenu célèbre sous le nom de « doge », est décédé après une bataille contre la leucémie et une maladie du foie. Depuis sa première mise en ligne il y a plus de dix ans, l’image emblématique de Kabosu a été partagée d’innombrables fois et constitue désormais le visage de la huitième crypto-monnaie la plus précieuse au monde.

« Le matin du 24 mai, Kabosu a traversé le pont arc-en-ciel. Merci beaucoup pour votre soutien au fil des années. » sa propriétaire, Atsuko Sato, a écrit sur Instagram. « Elle est partie très paisiblement sans souffrir, comme si elle s’endormait en sentant la chaleur de mes mains la caresser. »

Sato a adopté Kabosu en 2008, la sortant d’un refuge pour animaux après qu’elle ait été sauvée d’un élevage de chiots. Plus tôt cette année, Sato a déclaré aux médias locaux que Kabosu avait 17 ans, soit trois ans de plus que la durée de vie typique d’un Shiba Inu.

En 2010, Sato a pris une photo de Kabosu avec les jambes croisées et l’a publiée sur son blog. La photo est devenue une sensation virale, et les images du chien souriant avec des légendes en anglais comme « wow, tellement excité » et « très heureux » bientôt proliféré en ligne. Ces mèmes « Doge » ont inspiré un groupe de développeurs de logiciels à créer une crypto-monnaie portant le visage de Kabosu pour plaisanter, mais la pièce est devenue un succès et a désormais une capitalisation boursière de 23,5 milliards de dollars, ce qui en fait la huitième crypto-monnaie la plus précieuse au monde.















Parmi les fans de Dogecoin se trouve Elon Musk, PDG de Tesla et SpaceX, qui a annoncé en 2020 que Tesla accepterait Dogecoin comme moyen de paiement pour des marchandises. Après avoir acheté Twitter en 2022, Musk a brièvement changé le logo de l’oiseau du site en une image de la tête de Kabosu en avril dernier. La promotion continue du Dogecoin par Musk – qu’il a appelé « la crypto-monnaie du peuple » – l’a vu accusé de manipulation de marché.

« Reposez en paix, » Musk a écrit vendredi, en réponse à un message de X (anciennement Twitter) annonçant la mort de Kabosu.

Kabosu a reçu un diagnostic de leucémie et d’une maladie du foie en 2022. S’adressant à l’AFP le mois dernier, Sato a crédité « le pouvoir invisible » des prières de ses fans pour aider le chien de 17 ans à s’en sortir.

Kabosu a déjà été immortalisée avec une statue de 100 000 $ dans sa ville natale de Sakura, qui a été financée par Own The Doge, une organisation qui promeut le mème et a développé sa propre crypto-monnaie dérivée. Save the Doge et Sato ont également fait des dons substantiels à des œuvres caritatives, dont plus d’un million de dollars à Save the Children.