Le visage d’Ashley Callingbull est partout

Elle est à l’aise sous les projecteurs : Ashley est actrice, mannequin et animatrice sportive. Elle tourne actuellement une série télévisée pour la chaîne AMC à Chicago, et un film dans lequel elle joue, The Great Salish Heist, devrait sortir ce mois-ci. Ashley est animatrice de matchs pour la Ligue nationale de hockey, la Ligue canadienne de football et la Ligue nationale de crosse. En 2015, elle a été couronnée Mme Univers.

Pour ses deux millions d’abonnés, le compte Instagram d’Ashley est un concentré de succès. Elle est là, en couverture du magazine Fashion, nominée pour le prix du mannequin de l’année aux Canadian Arts and Fashion Awards, ou en train de poser pour un maillot de bain dans Sports Illustrated.

« Je ne montre pas vraiment ce que j’ai surmonté pour en arriver là, ni comment j’ai grandi, ni ce que j’ai traversé émotionnellement et mentalement pour devenir la personne que je suis aujourd’hui », explique Ashley, lorsque je la retrouve enfin sur Zoom. Il est 7 heures du matin à Vancouver, où elle vit désormais, et même si elle n’est pas habillée avec élégance, elle respire l’assurance et le professionnalisme.

Il y a quinze ans, bien avant qu’elle ne devienne reine de concours de beauté, j’ai rencontré une version beaucoup plus jeune et moins raffinée d’Ashley. Dans le cadre d’une initiative à but non lucratif, j’avais invité des dirigeants autochtones à une rencontre pour discuter du traumatisme des suicides chez les jeunes. Ashley a partagé son point de vue avec d’autres personnes, dont le sénateur Patrick Brazeau et le Dr Alika Lafontaine (qui a été nommé plus tard premier président autochtone de l’Association médicale canadienne).

Ashley a pu alors parler clairement, non seulement des horreurs de son enfance dans une réserve, abusée sexuellement par le petit ami de sa mère, mais aussi de sa détermination à suivre la voie rouge, la voie spirituelle, sans boire ni prendre de drogue. Aujourd’hui, elle est encore plus forte : « Ma culture, en fait, était la seule chose qui m’a permis de garder les pieds sur terre. Je pense que j’avais besoin de quelque chose pour me maintenir sur le droit chemin, et le fait d’avoir des grands-parents qui étaient des hommes et des femmes de médecine m’a beaucoup aidée. »