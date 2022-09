Le visage changeant de la monarchie : qu’adviendra-t-il des portraits de la reine dans le nord-est de l’Ontario ?

Elle n’est plus sur le trône, mais la reine Elizabeth II continuera de présider les matchs de hockey à North Bay et à Sudbury.

Parmi les dizaines de portraits accrochés dans les palais de justice, les écoles, les salles de légion et les bureaux municipaux du nord-est de l’Ontario, les deux plus importants regardent les patinoires des jardins commémoratifs de North Bay et de l’aréna de Sudbury.

Les deux villes disent que les images resteront en place pendant qu’elles décident quoi faire ensuite, y compris la possibilité d’un nouveau portrait du roi Charles III.

Peu de temps après son couronnement et peu de temps après l’ouverture de l’arène, l’artiste de Sudbury Bruno Cavallo a été chargé en 1953 de peindre la reine Elizabeth.

John Fraser, un monarchiste autoproclamé qui a travaillé dans les arènes de la ville pendant 30 ans, dit qu’il était “assez fier” de travailler dans la patinoire avec la grande photo de la reine.

“Malheureusement, ils n’ont rien fait pour le protéger des rondelles volantes”, a-t-il déclaré.

Il y a des histoires à Sudbury selon lesquelles les multiples trous dans le portrait étaient l’œuvre de joueurs de hockey aux sentiments anti-monarchistes qui ont intentionnellement tiré des rondelles sur la reine.

La photographie de la reine accrochée dans les jardins commémoratifs de North Bay a été drapée de tissu noir pendant que la ville décide quoi en faire ensuite. (Ville de North Bay)

Fraser ne croit pas que ce soit vrai. Il soupçonne que quelques-uns des trous étaient des joueurs à l’entraînement essayant de montrer leur «finesse avec la rondelle», mais dit que la plupart des dommages se sont produits au cours du match.

“Vous voyez, à l’origine, quand j’ai commencé à l’aréna, nous n’avions qu’un verre de quatre pieds de haut au bout de la patinoire et il n’y avait certainement pas de filet, donc beaucoup de rondelles qui sont montées là-bas auraient été des tirs qui ont été prises et auraient été déviées par le gardien de but et auraient volé vers le haut », a-t-il dit.

“Nous avons pris grand soin de remettre ces pièces dans le portrait et de les fixer en place avec de la colle ou du ruban adhésif.”

L’artiste de Sudbury Bruno Cavallo a peint le portrait original de la reine Elizabeth II pour l’aréna de Sudbury en 1953, puis a été chargé de peindre le remplacement en 1994. (L’étoile de Sudbury)

Mais Fraser dit qu’au milieu des années 1990, alors qu’il était directeur de l’aréna de Sudbury, “il en arrivait au point où cela était perçu comme un énorme mauvais service à sa majesté”.

La Légion royale canadienne et le club Kiwanis ont travaillé ensemble pour demander à Cavallo de peindre un portrait de remplacement au coût de 7 000 $.

“La pose est presque la même que la précédente, mais un peu plus ancienne cette fois”, a déclaré Cavallo au Sudbury Star lors du dévoilement du nouveau portrait en 1994.

Fraser dit que le portrait original était tellement endommagé qu’il “est tombé en morceaux” lorsqu’il a été retiré du cadre.

Son remplaçant est en bien meilleur état et il espère le voir déménager dans une nouvelle maison dans les mois à venir.

“Je pense que le portrait de la reine devrait être retiré de l’arène, mais devrait être mis à une place d’honneur. Elle n’est plus notre monarque, mais c’est toujours un morceau d’histoire”, a déclaré Fraser.

Le portrait de la reine dans le bureau du maire de l’hôtel de ville de Timmins a été retiré mardi après la période de deuil officiel. (Ville de Timmins)

La Ville du Grand Sudbury dit que parce que la photo dans l’arène n’est pas un portrait officiel, il n’est pas nécessaire de la retirer, maintenant que les funérailles de la reine ont eu lieu.

Mais le portrait du bureau du maire de l’hôtel de ville de Timmins a été retiré mardi, conformément au protocole royal.

La photo accrochée dans la salle du conseil municipal de Sault Ste. Marie a été drapée de tissu noir, et la ville dit qu’elle le restera jusqu’à ce qu’un portrait officiel du roi Charles soit disponible.