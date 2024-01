Le visage changeant de la gestion du poids : les patients de Sioux Falls se tournent vers de nouveaux médicaments

Comme beaucoup de gens, Lindsey West avait essayé presque tout ce à quoi elle pouvait penser pour perdre du poids.

La femme de Sioux Falls, qui souffre de plusieurs problèmes de santé tels qu’un trouble de la coagulation sanguine, a suivi le « régime céto ». Elle a essayé de travailler sur un déficit calorique et a même envisagé une intervention chirurgicale alors que la balance dépassait les 300 livres.

Ensuite, elle a commencé à regarder des vidéos sur TikTok vantant les avantages des agonistes du GLP-1 – une classe de médicaments vendus sous des noms tels que Ozempic et Wegovy – et du double agoniste des récepteurs GLP-1/GIP vendu sous le nom de Mounjaro. Ils ont été conçus pour lutter contre le diabète de type 2 et sont plus récemment utilisés pour la gestion du poids.

“Je me disais, OK, je veux essayer ça”, a déclaré West, interrogeant son médecin qui “n’en savait pas encore beaucoup sur la perte de poids”. Il a dit que certaines personnes n’en perdaient pas et que d’autres en perdaient un peu, et c’est comme ça que j’ai commencé.

C’était en septembre 2022. Récemment, West a vu un chiffre sur une échelle qui l’a fait pleurer : 199.

« Je n’ai pas vu un tel chiffre depuis plus de 20 ans », a-t-elle déclaré. « C’est presque bizarre que je sois à ce point déprimé. C’est dur à croire. Ce n’est pas seulement une question d’échelle mais juste de ce que je ressens. Je n’ai aucune douleur au genou. Je n’ai aucune douleur à la cheville. C’est fou.”

West a beaucoup de compagnie dans son parcours de perte de poids. Il est difficile de quantifier combien, mais de manière anecdotique, le PDG de Lewis Drug, Mark Griffin, a remarqué une augmentation significative dans la pharmacie.

Les achats de GLP-1 ont « créé un impact énorme sur le secteur pharmaceutique », a-t-il déclaré. « Je connais pas mal de gens en ville qui ont consommé cette drogue avec succès. C’est vraiment très populaire.

Les professionnels de la gestion du poids disent la même chose.

« Nous constatons un grand intérêt… pour les soins du diabète et la gestion de la perte de poids », a déclaré le Dr Zoilo Lansang d’Avera Medical Group Comprehensive Weight Management. “Cela est dû à ses avantages en matière de perte de poids, aux données sur son utilisation, à l’influence des médias sociaux, à la publicité et aux actualités nationales.”

Mais, même si l’intérêt est là, « les connaissances globales sur l’agoniste du GLP-1, y compris le coût, l’efficacité, les effets secondaires et la manière dont ce médicament agit dans l’organisme, ne le sont pas », a-t-il déclaré.

Apaiser le « bruit de la nourriture »

L’amour de la nourriture traverse les générations de la famille de Patti Lindstrom.

«Ma mère, ma sœur, moi-même, nous avons tous eu des problèmes de poids. C’est juste une chose, une chose hormonale, et nous aimons la nourriture », a déclaré la femme de Brandon. “Je suis en surpoids depuis toujours, et en plus de cela, le diabète de type 2 apparaît, alors c’était comme, faisons ça.”

Après avoir commencé à prendre Mounjaro, ce qui la rendait constamment nauséeuse, elle est passée à Ozempic, et cela « a été incroyable », a-t-elle déclaré. “Une fois que mon corps s’est habitué à une nouvelle dose, je vais bien, et maintenant je suis à la dose maximale possible.”

Elle a perdu 50 livres alors qu’elle pesait 313 livres, « et la dernière fois que j’étais chez le médecin, elle m’a dit que si je pouvais perdre 20 livres, elle m’arrêterait tous mes médicaments. J’ai un long chemin à parcourir – je dois perdre au moins 100 livres supplémentaires – mais au moins je peux voir cela maintenant comme une possibilité.

Sa fille, Acacia Dede, la rejoint bientôt.

« J’étais dans mon propre parcours de perte de poids depuis longtemps, j’essayais différentes choses – WeightWatchers, Noom – et tout cela me laissait extrêmement « affamé ». Je ne pourrais jamais être rassasiée”, a-t-elle déclaré.

Après avoir discuté avec son médecin fin 2022, on lui a prescrit du Mounjaro avant de passer à Wegovy.

Elle est passée d’un maximum de 200 livres à un poids compris entre 125 et 135 livres, et ses problèmes de santé sous-jacents – notamment la sclérose en plaques et les hernies discales au dos et au cou – se sont considérablement améliorés, a-t-elle déclaré.

“C’est tout simplement plus facile de pouvoir se lever et bouger”, a déclaré Dede. “Avec la SEP, on dit que la meilleure chose à faire est de faire de l’exercice, mais quand on est en surpoids, il est difficile de faire de l’exercice.”

Elle a renoncé à ses arrêts quotidiens au Starbucks, a perdu ses envies de sucreries et « la restauration rapide en général ne s’installe pas vraiment bien », a-t-elle déclaré. « Au lieu de deux portions de spaghetti, j’en prendrai une petite portion et je suis prêt à partir. Prendre ce médicament est probablement la première fois de ma vie que je me sens rassasié.

La Dre Jennifer Schriever, médecin de Sanford Health, spécialisée dans la gestion du poids, a expliqué comment fonctionnent les médicaments.

“Ces médicaments remplacent l’hormone de satiété qui diminue à mesure que nous prenons du poids”, a-t-elle déclaré. « Ils vous aident à vous sentir rassasié plus tôt et plus rapidement, mais ils affectent également la façon dont votre cerveau perçoit la nourriture. Certaines personnes pensent tout le temps à la nourriture. Même s’ils mangent, ils pensent à leur prochain repas.

Les médicaments arrêtent ou aident à atténuer ce « bruit de nourriture », a-t-elle ajouté.

«Ils font certainement partie des médicaments les plus efficaces pour la gestion du poids.»

Mais ils ne conviennent pas à tout le monde et ne fonctionnent pas pour tout le monde. Schriever a déclaré qu’un patient doit avoir un indice de masse corporelle de 30 ou plus, ou de 27 et plus avec une maladie liée au poids telle que le diabète, un taux de cholestérol élevé ou une hypertension artérielle, pour être candidat.

Les personnes souffrant de constipation chronique ou de vidange lente de l’estomac ne conviennent pas non plus, car les médicaments peuvent retarder la vidange gastrique, et “à mon avis, ils provoqueront des nausées potentiellement importantes”, a-t-elle déclaré. “Il est très important de manger et de boire plus lentement pour ressentir cette sensation de satiété.”

Pour ces patients, d’autres coupe-faim plus traditionnels et plus anciens pourraient encore convenir, a-t-elle ajouté.

Les autres effets secondaires potentiels des médicaments GLP-1 comprennent les vomissements, la constipation, la diarrhée, les douleurs abdominales, la pancréatite, les maladies de la vésicule biliaire, la déshydratation et les maladies rénales. Dans de rares cas, un cancer médullaire de la thyroïde est survenu.

“Je ne pense pas que nous en sachions suffisamment sur le temps que les gens devront consacrer à ce sujet”, a déclaré Schriever. «Cela dépend de leurs expériences de vie et de la quantité de stress, d’anxiété et de pensées alimentaires qui ont fait partie de leur vie, ou de leur traumatisme. Plus de 90 pour cent des personnes ayant un poids élevé ont subi une sorte de traumatisme.

Maîtriser les coûts

Sans ce qu’elle appelle une « bonne assurance », Carrie Sanow paierait plus de 1 500 $ par mois pour Wegovy, qu’elle a commencé à prendre début 2023 après que même une chirurgie bariatrique n’a pas réussi à résoudre sa prise de poids, en raison de problèmes hormonaux et de résistance à l’insuline. Au lieu de cela, sa part de la facture est de 25 $ par mois.

Après avoir perdu près de 90 livres, « je suis à 8 à 10 livres de l’objectif », a-t-elle déclaré. « À l’heure actuelle, mon médecin veut que je continue à prendre une dose qui fonctionne pour moi… et me contente de faire un entretien, puis nous reviendrons dans six mois. »

Voici un aperçu d’elle avant et après le traitement :

Elle a remarqué une différence significative d’appétit.

“Avant, je pouvais m’asseoir et manger deux beignets fourrés à la crème, et maintenant je n’ai même plus envie de sucreries, de gâteaux ou de biscuits”, a-t-elle déclaré.

«Je mange probablement trois petits repas par jour et, évidemment, si je marche davantage, je verrai une perte de 1 à 3 livres. Je suis passé d’un repas complet quand je sortais à maintenant, je partage un repas et certaines choses ne peuvent même pas en manger la moitié.

La situation financière est différente pour West, dont l’assurance ne couvre pas ses médicaments et qui a utilisé des cartes d’épargne pour réduire le coût à 432 $ par mois.

Elle conduit pour Lyft comme travail secondaire pour aider à payer l’ordonnance.

L’assurance « ne couvrira rien pour la perte de poids », a-t-elle déclaré. « Ils m’ont dit que cela n’avait pas démontré son efficacité. Vous plaisantez j’espère?”

Pourtant, la différence que cela a fait dans sa vie en vaut la peine, a-t-elle poursuivi. «C’est ce que je ressens et mon niveau d’énergie. Je mange comme avant, mais en plus petites portions, mais je fais aussi de meilleurs choix.

Tout indique que la vague de patients utilisant des médicaments GLP-1 vient tout juste de commencer. Pour l’instant, ils ne sont disponibles que sous forme injectable, mais le consensus semble être que ce n’est qu’une question de temps avant que des pilules équivalentes soient disponibles. À mesure que les coûts diminuent et que la couverture augmente, il est presque certain que la croissance de l’utilisation suivra.

Suivre la demande pourrait être le plus gros problème. Les pénuries ont déjà affecté les patients, y compris ceux qui utilisaient ces médicaments pour traiter le diabète avant de les utiliser pour la gestion du poids.

“Des patients nous ont appelé et se sont rendus à Mitchell ou ailleurs parce qu’ils avaient finalement trouvé une dose du médicament dont ils avaient besoin, mais pas autant récemment”, a déclaré Schriever. «C’était pire il y a quelques mois. Mais l’obésité est une maladie qui mérite d’être reconnue et traitée, au même titre que l’hypertension artérielle. Nous devrions le traiter comme ces autres conditions.

Un mot d’avertissement cependant : les patients doivent consulter un médecin avant de commencer à prendre des médicaments et doivent les acheter uniquement auprès d’une pharmacie agréée par l’État ou d’un établissement de sous-traitance enregistré auprès de la FDA. La FDA a mis en garde contre le recours à une pharmacie de préparation pour les versions génériques du sémaglutide, l’ingrédient actif d’Ozempic et de Wegovy, en raison d’effets secondaires imprévus. Il existe également des risques d’injection liés aux versions contrefaites des médicaments.

“En fin de compte, ces médicaments et même la chirurgie ne sont que des outils destinés à aider les patients à modifier globalement leur mode de vie”, a déclaré Lansang. « Il est important de se rappeler que ces médicaments ne peuvent pas être utilisés pour tous les patients souhaitant perdre du poids, et qu’ils ne constituent pas une panacée pour le traitement du surpoids et de l’obésité. Ces médicaments ne sont qu’un outil dans la boîte à outils, au même titre qu’un régime alimentaire, de l’exercice et un mode de vie sain.

Pourtant, parmi les réussites, ces injections ont tout simplement changé la vie. Le seul chaînon manquant, a déclaré Lindstrom, qui espère toujours une perte de poids supplémentaire à trois chiffres, est un groupe de soutien local.

« Ce serait bien que les gens partagent leur expérience. Je serais totalement prête à y aller », a-t-elle déclaré. « Ce serait bien d’avoir ce soutien car c’est un chemin difficile. Cela englobe tout.