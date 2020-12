Beverley Callard n’a jamais hésité à parler de chirurgie plastique.

L’icône de Coronation Street, 63 ans, a récemment fait tomber la nation amoureuse d’elle lors de son passage sur I’m A Celebrity … Get Me Out Of Here !.

Et pendant son séjour dans l’émission à succès ITV, Bev a même admis qu’on lui avait offert un lifting gratuit après son passage au château de Gwrych, dans le nord du Pays de Galles.

Racontant à ses camarades de camp l’offre unique dans sa vie, Bev – qui a trouvé la renommée en jouant Liz MacDonald sur le feuilleton à succès – a admis qu’elle allait «bien prendre» la clinique sur leur offre.

Son teint a également été remarqué par son camarade de camp, comme AJ Pritchard lui a dit: « Vous avez l’air très lumineux et frais. »

« Dois-je vous dire un secret? » taquina Bev. «On m’a offert un lifting gratuit quand je sors d’ici … et je dois te dire que je vais le prendre après ça!

« Est-ce vrai? » a déclaré une Victoria Derbyshire stupéfaite, à laquelle Bev a répondu qu’elle allait de l’avant avec la procédure.

Plus tard dans le Telegraph, Bev a déclaré à la caméra: « Je me suis regardé dans le miroir hier et j’ai pensé: » Mon Dieu! « »

Vernon Kay a alors demandé en plaisantant à Bev si elle pouvait obtenir un « deux pour un ».

La comédienne a alors protesté: « Merci mais je ne pense pas. Je pense que tu me regardes à travers des lunettes roses … Mon cul n’est pas trop mal quand même! »

Avant son passage au château, Bev a été ouverte au sujet des injections de Botox sur son visage.

La star du feuilleton est apparue sur Stitch Me, Lift Me, Tuck Me de Sky Living, où elle a admis: «C’est incroyable comme c’est rapide et indolore. Je pourrais devenir accro.

Cependant, en ce qui concerne les autres procédures plastiques, Bev est restée discrète sur ce qu’elle a fait ou n’a pas fait.

Mais malgré sa décision de garder le silence sur les autres procédures, nos experts de MYA ont rendu leur propre verdict.

«Les produits de comblement cutané peuvent être utilisés dans cette zone pour réintroduire structure et volume le long de la pommette, comme dans le cas de Bev.

«Les produits de comblement peuvent restaurer le volume perdu de votre visage et repulper les zones de sorte que les lignes profondes soient lissées pour aider à diminuer l’apparence des ridules, des rides et autres signes visibles du vieillissement.

« Le prix des charges peut varier en fonction de la zone et de la quantité utilisées – entre 150 et 500 £ par session. »

L’expert a ajouté: « Bev a très probablement eu du Botox sur le front, la glabelle (entre les sourcils) et les yeux (pattes d’oie). Comme vous pouvez le voir, elle a un front lisse, des arcades sourcilières levées et un froncement / expression limité.

« Le traitement dure normalement entre 3 et 6 mois et à mesure que l’action musculaire revient progressivement, les rides et ridules commencent à réapparaître et doivent être traitées à nouveau. »

« La procédure peut donner l’apparence d’une peau plus lisse si vous recherchez une apparence jeune ou peut être utilisée comme mesure préventive pour ralentir le processus d’obtention des rides. »

« Comme les traitements non chirurgicaux ne sont pas permanents, c’est peut-être la raison pour laquelle Bev aimerait avoir la procédure chirurgicale d’un lifting du visage / cou », a ajouté l’expert.

«Un lifting du cou, du menton ou du visage implique les mains habiles d’un chirurgien spécialiste pour enlever l’excès de peau du visage du cou, du menton et des joues sous anesthésie générale pour resserrer la peau et réduire l’apparence des rides et ridules.

« Comme toute procédure, un lifting du visage / du cou est une décision importante et nous fournirions aux patients toutes les informations nécessaires pour faire un choix éclairé. Les prix peuvent varier en fonction du type de lifting requis mais vont de 8 845 £. »

