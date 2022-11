Le “virus zombie” ravivé en Russie a Twitter pour “l’apocalypse” avec des mèmes

Un «virus zombie» vieux de 48 000 ans a été relancé par des scientifiques et après la pandémie de Covid-19, personne ne supporte bien la tendance des mots «virus» ou «verrouillage» sur Twitter. Le virus zombie avait été enterré sous un lac gelé en Russie pendant toutes ces décennies et a maintenant été déterré. Des scientifiques du Centre national français de la recherche scientifique ont dévoilé plus d’une douzaine de virus archaïques et découvert le soi-disant « virus zombie » du pergélisol sibérien. Le plus ancien, surnommé Pandoravirus yedoma, est connu pour avoir 48 500 ans.

Alors que Twitter s’attend à ce que le virus zombie déchaîne une sorte de violence punitive contre l’humanité, est-ce vraiment préoccupant ? Eh bien, les scientifiques qui ont étudié le virus ont découvert qu’ils ont le potentiel d’être infectieux et peuvent donc constituer une “menace pour la santé”. Twitter, comme il le fait habituellement, partage des mèmes pour traiter les nouvelles.

Selon le NY Post, il est indiqué que le risque que des particules virales anciennes restent infectieuses et se remettent en circulation est accru par le dégel des anciennes couches de pergélisol. Le virologue de l’Université de Californie, Eric Delwart, a donc affirmé : “Si les auteurs isolent effectivement des virus vivants du pergélisol ancien, il est probable que les virus de mammifères encore plus petits et plus simples survivraient également congelés pendant des éternités.”

Plus tôt, Twitter a eu une réaction similaire lorsque le « verrouillage de l’Inde » est devenu tendance et Desis a eu une bonne frayeur, réclamant de comprendre si une autre vague de Covid-19 avait frappé du jour au lendemain. Heureusement, ce n’était pas le cas. Le cinéaste Madhur Bhandarkar a réalisé un film du même nom et il est sur le point de frapper OTT. La tendance a commencé après la sortie d’un teaser du film.

