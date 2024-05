Une image virale de Rafah, générée par l’IA, appelant le monde à être témoin de l’avancée d’Israël dans la ville de Gaza et partagée par des millions de personnes, dont Malala Yousafzai, lauréate du Prix Noble de la Paix, et le mannequin Gigi Hadid, a suscité des réactions négatives pour avoir offert une vision irréaliste et aseptisée de la situation. .

La fausse image, mise en ligne plus tôt cette semaine par des militants pro-palestiniens, montre des rangées et des tentes soigneusement organisées dans le désert s’étendant vers des montagnes enneigées, avec plusieurs tentes au centre épelant « Tous les regards sur Rafah ».

Bien que l’image générée par l’IA ait été partagée des dizaines de millions de fois sur les réseaux sociaux, elle ne parvient finalement pas à rendre compte de la réalité d’une ville et de ses habitants pris entre l’offensive militaire israélienne et les terroristes du Hamas opérant dans les zones résidentielles.

La publication « All Eyes on Rafa » générée par l’IA a été partagée plus de 40 millions de fois sur Instagram uniquement. Via X / Le Palestinien

L’image d’IA ne fait rien pour capturer la réalité de ceux qui vivent dans les camps de réfugiés de Rafah, pris entre les combats d’Israël et du Hamas. AFP via Getty Images

Deborah Brown, chercheuse principale et défenseure des droits numériques pour le groupe Human Rights Watch, a déclaré que cela était préoccupant à quel point la fausse photo gagnait en popularité par rapport aux images réelles de Rafah déchiré par la guerre.

« Les gens publient du contenu très graphique et dérangeant pour sensibiliser l’opinion et qui est censuré alors qu’un média synthétique devient viral, c’est inquiétant », Brown a déclaré au Los Angeles Times.

De nombreuses personnes sur les réseaux sociaux ont critiqué ceux qui ont partagé la fausse photo – notamment l’actrice de « Bridgerton » Nicola Coughlan, la lauréate du Prix Noble de la Paix Malala Yousafzai et les sœurs modèles Gigi et Bella Hadid – les accusant d’activisme performatif en partageant une photo « esthétiquement agréable » plutôt que de faire face. la dure réalité.

« Tous les yeux sont rivés sur Rafah, mais voici une photo générée par l’IA pour que vos yeux n’aient pas besoin d’être rivés dessus », a écrit un utilisateur de Twitter.

Un autre a écrit : « Depuis quand Gaza a-t-elle jamais eu des montagnes enneigées ?! »

Le message a également été comparé aux carrés noirs publiés sur les réseaux sociaux lors des manifestations Black Lives Matter, qui avaient également été critiqués pour ne pas avoir montré les réalités des disparités raciales en Amérique en échange d’un message simple et facile à produire. image.

Les vrais camps à Rafah sont bien plus petits que la rangée sans fin représentée sur la fausse image. via REUTERS

Les Palestiniens regardent les restes calcinés de leur camp de réfugiés à Rafah, ce qui a déclenché la création du message viral. AFP via Getty Images

La fausse image de Rafah a finalement été qualifiée de dernière pièce de « slacktivisme », une expression inventée pour décrire ceux qui cherchent à soutenir une cause via les médias sociaux avec un minimum d’effort.

Josh Kaplan, du Jewish Chronicle, a critiqué la tendance « Tous les regards sur Rafah » comme étant une autre tendance à laquelle les masses participent sans jamais aller plus loin.

« À quoi sert réellement le partage d’une image d’IA qui ne ressemble en rien à Gaza ? Kaplan a demandé.

De vraies photos montrent des enfants à la recherche de nourriture ayant survécu au délire de dimanche. REUTERS

« Le message All Eyes on Rafah est une autre façon insipide et paresseuse de dire ‘je m’en soucie’, pas ‘je me soucie de mettre un terme au conflit avec le moins de souffrances humaines possible’, ni même ‘je me soucie de tous les civils tués’. « », a écrit Kaplan. « Cela ne dit rien de productif. »

« Tous les regards sont tournés vers Rafah » est devenu un cri de ralliement pour les manifestants anti-israéliens après que Rik Peeperkorn, qui dirige le bureau de l’Organisation mondiale de la santé à Gaza, a utilisé cette expression en février pour mettre en garde contre l’opération imminente de Tsahal dans la ville du sud, qui abrite davantage de réfugiés. plus d’un million de réfugiés.

Le slogan et l’image ont fait irruption sur les réseaux sociaux suite à une frappe aérienne israélienne dimanche près d’un camp de réfugiés, qui a été suivie d’un vaste incendie qui a tué 45 personnes et en a blessé quelque 200 autres.

Les enfants utilisent une combinaison de protection contre les matières dangereuses pour transporter leurs affaires alors qu’ils fuient le vol à Rafah. AFP via Getty Images

Pourtant, l’image générée par l’IA ne montre aucune des conséquences capturées par les habitants et les journalistes sur le terrain, les images réelles montrant le campement calciné, les civils blessés et les tas de sacs mortuaires emportés.

Sur Instagram, le graphique « Tous les regards sur Rafah » n’a pas été qualifié d’image générée par l’IA et a pu prospérer tandis que plus de 1 000 images de la sombre réalité à Gaza ont été censurées à plusieurs reprises sur la plateforme, selon un rapport de Human Rights Watch. en décembre dernier.

Le rapport de 51 pages, intitulé « Les promesses non tenues de Meta : Censure systémique du contenu palestinien sur Instagram et Facebook », allègue que l’entreprise a supprimé 1 050 publications sur ses plateformes mises en ligne par des militants palestiniens et leurs partisans.