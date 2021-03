INDIANAPOLIS: VCU a été expulsé du tournoi de la NCAA quelques heures avant son match de premier tour samedi parce que plusieurs joueurs ont été testés positifs pour COVID-19, une épidémie qui a mis en péril l’événement de 68 équipes et a souligné, une fois de plus, la nature délicate de la mise en scène d’un tel spectacle au milieu d’une pandémie un an après son annulation complète.

La NCAA a annoncé l’annulation en déclarant officiellement un non-concours environ trois heures avant que les Rams n ° 10 ne se disputent la tête de série n ° 7 de l’Oregon dans la région de l’Ouest.

Les joueurs de VCU ont eu la nouvelle après avoir terminé leur repas d’avant-match.

C’était dévastateur. C’était déchirant. Pas d’yeux secs. C’est ce dont vous rêvez en tant que joueur universitaire et entraîneur. Se faire enlever comme ça, c’est juste un moment déchirant dans leur jeune vie », a déclaré l’entraîneur du VCU Mike Rhoades. Ça pue juste. Il n’y a aucun moyen que je puisse l’enduire de sucre.

Le directeur sportif de VCU, Ed McLaughlin, a refusé de dire quels joueurs avaient été testés positifs, invoquant des problèmes de confidentialité. Il y a eu plusieurs tests positifs sur deux jours, c’est pourquoi les Rams ont dû renoncer, tandis que d’autres écoles ont pu jouer des matchs de premier tour après un seul cas de COVID-19.

L’Oklahoma, par exemple, était en action samedi malgré le test positif du gardien DeVion Harmon. Georgia Tech a perdu contre Loyola Chicago vendredi après que le joueur de l’année de l’ACC, Moses Wright, ait été testé positif.

Je secoue simplement la tête pour penser que nous avons fait toutes les bonnes choses tout au long », a déclaré McLaughlin. «Je tiens à préciser que ce n’est pas quelque chose où notre équipe a enfreint le protocole et a fait la mauvaise chose. Nous ne savons pas comment cela s’est produit, mais ce n’était certainement pas à cause d’un mauvais comportement.

La Virginia Commonwealth University, basée à Richmond, est membre de l’Atlantic 10 Conference et est surtout connue dans le basketball masculin pour une course surprenante au Final Four 2011 en tant que 11e tête de série.

Un an après que le tournoi ait été complètement abandonné au tout début de la pandémie, la NCAA espérait passer proprement le festival de basket-ball de 19 jours connu sous le nom de March Madness, réduisant les capacités de l’arène à 22% ou moins et basant le tout dans l’Indiana. au lieu de répandre des jeux dans tout le pays.

L’instance dirigeante des sports universitaires a obligé tous les joueurs à renvoyer sept tests COVID négatifs avant d’arriver, puis a placé toutes les équipes dans des hôtels du centre-ville et a limité leurs mouvements.

Il a créé ce qu’il a appelé un environnement contrôlé, limitant essentiellement les équipes à l’hôtel, au centre de convention voisin pour les entraînements et au stade de baseball de la ligue mineure de l’autre côté de la rue pour avoir une chance de prendre l’air.

Toutes les équipes ont été déclarées en bonne santé à la date limite de mardi soir pour permettre le remplacement des écoles dans la fourchette. Une fois que cela est passé, cependant, aucun substitut n’était autorisé.

Cela signifie que le chemin de l’Oregon est devenu un peu plus facile; les Ducks n’auraient plus qu’à gagner cinq matchs, au lieu des six habituels, pour couper les filets et célébrer un titre. En attendant lundi sera l’Iowa, la tête de série n ° 2 de l’Ouest.

Ce n’est pas la façon dont nous voulions avancer, mais nous sommes ravis d’aller de l’avant, a déclaré l’entraîneur de l’Oregon, Dana Altman.

Au cours d’une séquence de 26 jours cette saison, son équipe n’a eu que cinq entraînements et un seul match en raison des types de problèmes de coronavirus qui ont interrompu tant d’aspects de la vie.

Et, oui, cette édition des NCAA avait déjà vu des signes de difficultés avant samedi.

Dans les jours qui ont précédé le tournoi, une demi-douzaine d’arbitres qui sont allés dîner ensemble avant de s’enregistrer dans leur hôtel ont tous été renvoyés chez eux car l’un d’eux a été testé positif.

La semaine dernière, la Virginie et le Kansas fiers de leurs programmes avec des championnats nationaux antérieurs se sont tous deux retirés de leurs tournois de conférence. Virginia n’est arrivée à Indianapolis que vendredi, ce qui en fait la dernière équipe à y arriver, car elle devait effacer les protocoles de quarantaine à la maison, et la préparation inhabituelle n’aurait pas pu aider les Cavaliers, quatrième tête de série, contrariés par l’Ohio le Samedi.

La première journée complète d’action s’est déroulée sans encombre vendredi. Ensuite, la deuxième journée était bien engagée lorsqu’un communiqué de presse laconique est arrivé: la NCAA et le comité regrettent que les étudiants-athlètes et le personnel d’entraîneurs des VCU ne puissent pas participer à un tournoi auquel ils ont gagné le droit de participer.

La NCAA a déclaré qu’elle avait pris la décision de retirer VCU de la compétition en consultation avec le département de la santé local.

Ce n’était pas le premier problème de coronavirus de la saison pour les Rams: un test positif en janvier les a forcés à interrompre les activités de basket-ball et à reporter un match contre Davidson. Mais VCU a repris l’entraînement deux jours plus tard et a réussi le reste de la saison régulière sans problème.

Les Rams ont perdu le match pour le titre de l’Atlantique 10, mais sont entrés dans le tournoi en tant qu’équipe en général. Ils étaient 19-7 avant samedi.

Maintenant, leurs séries éliminatoires sont terminées, sans avoir la chance de jouer dans la Big Dance.

C’est un rappel que nous devons juste rester en sécurité, a déclaré l’entraîneur du sud de la Californie, Andy Enfield, après la victoire de son équipe sur Drake. Et parfois, le COVID prend des rebondissements. Ils sont inattendus. Et donc je suis vraiment désolé d’entendre cela.

L’entraîneur du Kansas, Bill Self, dont l’équipe a également gagné samedi, a qualifié la situation de «grande anxiété pour tout.

Ce n’est pas grave s’il est 2 heures du matin, (dès que) nous recevons un message texte de la société (de test), bien faire démarrer les SMS du groupe », a déclaré Self. «Je reçois des messages du formateur à 2 heures du matin et je suis réveillé, je me prépare à recevoir le texte.

Les écrivains AP Sports Howard Fendrich et Hank Kurz Jr. ont contribué à ce rapport.

