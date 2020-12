Partout en Italie et au-delà, les personnes qui ont perdu des êtres chers font face à une chaise vide ou à un vide angoissant en cette période des fêtes. C’est déjà assez dur. Mais une augmentation des infections, une nouvelle variante à propagation rapide du virus et des décès croissants ont également conduit les autorités à fermer Noël. Pour beaucoup, la maison pour les vacances a pris une signification inquiétante: il n’y a nulle part ailleurs où aller.

À la fin d’une année épuisante sur le plan émotionnel et économique, M. Verzeni avait hâte de célébrer au moins Noël avec sa mère et sa sœur, sa belle-famille, ses nièces et ses neveux. Pour lui, comme pour beaucoup d’Italiens, les vacances signifiaient le grand dîner en famille et «être ensemble». Mais cette année, dit-il, «il manque quelque chose».

Au cours des neuf mois qui se sont écoulés depuis que M. Verzeni, 50 ans, l’a perdu à cause du coronavirus lors de l’épidémie initiale en Europe, il a lutté contre le chagrin et a cherché à vendre l’épicerie familiale dans leur ville endormie du nord de l’Italie. Il n’a eu aucun preneur.

En Angleterre, le Premier ministre Boris Johnson a verrouillé Londres et interdit aux invités de l’extérieur des foyers alors que la nouvelle mutation sévit. En Allemagne, la chancelière Angela Merkel a exhorté le public à lutter contre le virus en évitant les visites familiales et en passant des appels vidéo comme des membres du service en poste à l’étranger. Des restrictions similaires sont en place dans toute l’Europe.

Le bouleversement des rituels de vacances a eu un effet particulièrement perturbateur en Italie, qui a en son sein le Vatican, les gâteaux de Noël panettone et pandoro, les crèches napolitaines et les grandes réunions de famille autour de tortellini en bouillon, rôtis et pâtes aux fruits de mer. Depuis au moins octobre, le pays s’est concentré sur ce que serait la politique du gouvernement pour les fêtes de fin d’année avec l’obsession d’un enfant comptant les jours sur un calendrier de l’Avent fourré au chocolat.

Le sujet était incontournable, répété au Parlement et dans les talk-shows avec la fréquence de la musique de Noël à forte rotation. Les ministres du gouvernement et les virologues, les entrepreneurs célèbres et les influenceurs ont insisté pour trouver le juste équilibre entre santé et gaieté.