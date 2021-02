JERUSALEM – Lorsque la pandémie de coronavirus a balayé Israël, elle a bouleversé la vie de Racheli Ohayon de manière inattendue. L’employée du centre téléphonique, âgée de 21 ans, avait déjà remis en question son éducation juive ultra-orthodoxe, mais elle a toujours étouffé de telles pensées en les noyant dans une observance religieuse encore plus stricte. Soudainement, elle était en arrêt de travail et en lock-out, ses routines perturbées, enfermées à la maison avec sept frères et sœurs plus jeunes et beaucoup de temps libre. «Quand j’ai eu beaucoup de temps pour réfléchir, les questions ont recommencé», dit-elle. «Soudain, les rabbins ne savaient pas quoi faire. Ce ne sont pas des médecins.

Elle a pris une décision qui compte parmi les infractions les plus graves du monde ultra-orthodoxe: elle a quitté la communauté et a adopté un mode de vie laïc. Alors que le virus s’est déchaîné à travers Israël ces derniers mois, il a ébranlé les hypothèses de certains dans le monde insulaire ultra-orthodoxe, augmentant le nombre de ceux qui décident qu’ils veulent sortir. Les organisations qui aident les ultra-orthodoxes qui ont quitté le bercail à naviguer dans leur transition du mode de vie hautement structuré et fondé sur des règles à la société israélienne moderne ont noté une augmentation de la demande pour leurs services. Les experts attribuent ces départs à une rupture de supervision et de routine, à une augmentation de l’utilisation d’Internet pendant la pandémie et généralement plus de temps pour les interrogations et la découverte de soi. «S’ils ne sont pas dans leurs cadres éducatifs habituels et sont sur Internet, rencontrant des amis et allant à la plage, cela conduit à beaucoup d’exposition», a déclaré Gilad Malach, qui dirige le programme ultra-orthodoxe à l’Israel Democracy Institute, un groupe de réflexion indépendant à Jérusalem. «Ils pensent aux options auxquelles ils ne pensent pas lorsqu’ils sont dans la yeshiva, et l’une des options est de partir.»

Pour beaucoup, se séparer signifie être coupé par leurs familles et laisser un système de soutien soudé pour une culture inconnue. Dans les cas extrêmes, les parents de la progéniture qui quittent s’assoient shiva, observant les rituels de deuil traditionnels comme s’ils étaient morts.

Bien qu’il n’y ait pas de données complètes sur l’ampleur des défections, Naftali Yawitz, qui dirige la division du ministère du Travail et des Affaires sociales qui aide à financer ces organisations, a déclaré qu’il y avait eu une «vague très importante» ces derniers mois de nouveaux départs et plus d’anciens combattants cherchant de l’aide. L’une de ces organisations, Hillel, qui gère un refuge d’urgence avec le ministère ainsi que des appartements à mi-chemin sans loyer pour les sortants, a une liste d’attente pour le refuge à Jérusalem, le premier arrêt pour beaucoup d’entre eux qui n’ont nulle part où aller. Il a également noté une augmentation de 50% du nombre d’anciens ultra-orthodoxes cherchant de l’aide au cours de l’année dernière. Out for Change, l’autre organisation principale, a offert aux sortants la possibilité de s’inscrire auprès du groupe pour la première fois l’année dernière, en partie pour les aider à formaliser leur statut dans les relations avec les autorités. Même si beaucoup sont traumatisés et conflictuels par la rupture et réticents à s’identifier, plus de 1 300 se sont inscrits. C’était exactement ce que craignaient les rabbins ultra-orthodoxes et pourquoi certains insistaient tellement pour que leurs établissements d’enseignement religieux restent ouverts en violation des règles de verrouillage. Dans une lettre appelant à la réouverture des écoles de filles, Leah Kolodetzki, la fille d’un rabbin de premier plan, a déclaré que, de l’avis de son père «L’ennui mène au péché» et met les filles en «grave danger spirituel». Israel Cohen, un éminent commentateur politique ultra-orthodoxe, a minimisé les préoccupations concernant la fuite croissante des ultra-orthodoxes, connus sous le nom de Haredi en hébreu, accusant Hillel, pour sa part, d’exploiter la crise sanitaire pour recruter plus de sortants avec une campagne publicitaire. Mais il a reconnu que les dirigeants Haredi avaient peur de perdre le contrôle.