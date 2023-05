Le virus Powassan transmis par les tiques peut tuer – Comment vous protéger

La prévention est le meilleur remède

Vous pouvez prendre certaines précautions pour limiter l’exposition aux tiques lorsque vous passez du temps dans des zones herbeuses ou boisées qui peuvent abriter des tiques, ont déclaré Baumgarth et Shapiro.

Portez des manches longues et des pantalons longs, avec le bas du pantalon rentré dans les chaussettes.

Portez des vêtements de couleur claire afin que les tiques soient visibles. Retirez-les tout de suite.

Utilisez un insectifuge contenant 30 % de DEET. Un autre répulsif, la perméthrine, est destiné à être appliqué sur les vêtements.

Après votre retour de randonnée, lavez les vêtements et placez-les dans une sécheuse chaude. S’il fait assez chaud, cela tuera les tiques.

Vérifiez que vous n’avez pas de tiques après votre retour, prenez une douche immédiatement et demandez à quelqu’un d’autre de vérifier les endroits que vous ne pouvez pas voir, si possible.

Plus d’information

Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis en ont plus sur le virus Powassan.

SOURCES : Eugene Shapiro, MD, professeur de pédiatrie et d’épidémiologie, vice-président de la recherche, Département de pédiatrie, et directeur adjoint, programme de doctorat en médecine d’investigation, Université de Yale, New Haven, Connecticut ; Nicole Baumgarth, DVM, PhD, immunologiste, Johns Hopkins School of Public Health, Baltimore ; Nouvelles de la SCB