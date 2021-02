Le virus peut ne jamais disparaître, mais peut se transformer en une légère gêne

NEW DELHI (AP) – Et si COVID-19 ne disparaît jamais?

Les experts disent qu’il est probable qu’une version de la maladie persistera pendant des années. Mais à quoi cela ressemblera à l’avenir est moins clair.

Le coronavirus, qui a déjà tué plus de 2 millions de personnes dans le monde, sera-t-il finalement éliminé par une campagne mondiale de vaccination, comme la variole? Les nouvelles variantes dangereuses échapperont-elles aux vaccins? Ou le virus restera-t-il longtemps, se transformant en un léger ennui, comme le rhume?

Finalement, le virus connu sous le nom de SRAS-CoV-2 deviendra encore «un autre animal dans le zoo», rejoignant les nombreuses autres maladies infectieuses avec lesquelles l’humanité a appris à vivre, a prédit le Dr T. Jacob John, qui étudie les virus et était à à la tête des efforts de l’Inde pour lutter contre la polio et le VIH / sida.

Mais personne ne le sait avec certitude. Le virus évolue rapidement et de nouvelles variantes apparaissent dans différents pays. Le risque de ces nouvelles variantes a été souligné lorsque Novavax Inc. a découvert que le vaccin de la société ne fonctionnait pas aussi bien contre les versions mutées circulant en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud. Plus le virus se propage, disent les experts, plus il est probable qu’une nouvelle variante deviendra capable d’échapper aux tests, traitements et vaccins actuels.

Pour l’instant, les scientifiques s’accordent sur la priorité immédiate: vacciner le plus de personnes le plus rapidement possible. La prochaine étape est moins certaine et dépend en grande partie de la force de l’immunité offerte par les vaccins et les infections naturelles et de sa durée.

«Les gens seront-ils fréquemment sujets à des infections répétées? Nous n’avons pas encore assez de données pour le savoir », a déclaré Jeffrey Shaman, qui étudie les virus à l’Université de Columbia. Comme de nombreux chercheurs, il estime que les chances que les vaccins confèrent une immunité à vie sont minces.

Si les humains doivent apprendre à vivre avec le COVID-19, la nature de cette coexistence dépend non seulement de la durée de l’immunité, mais aussi de la façon dont le virus évolue. Va-t-il muter de manière significative chaque année, nécessitant des injections annuelles, comme la grippe? Ou va-t-il apparaître toutes les quelques années?

Cette question de savoir ce qui se passe ensuite a attiré Jennie Lavine, virologue à l’Université Emory, qui est co-auteur d’un article récent dans Science qui projetait un scénario relativement optimiste: après que la plupart des gens aient été exposés au virus – soit par la vaccination, soit par des infections survivantes – l’agent pathogène «continuera à circuler, mais ne causera principalement qu’une maladie bénigne», comme un rhume de routine.

Alors que l’immunité acquise contre d’autres coronavirus – comme ceux qui causent le rhume ou le SRAS ou le MERS – diminue avec le temps, les symptômes lors de la réinfection ont tendance à être plus bénins que la première maladie, a déclaré Ottar Bjornstad, co-auteur de l’article scientifique qui étudie les virus. à la Pennsylvania State University.

«Les adultes ont tendance à ne pas avoir de très mauvais symptômes s’ils ont déjà été exposés», dit-il.

La prédiction de l’article Science est basée sur une analyse du comportement des autres coronavirus au fil du temps et suppose que le SAR-CoV-2 continue d’évoluer, mais pas rapidement ou radicalement.

La pandémie de grippe de 1918 pourrait offrir des indices sur l’évolution du COVID-19. Ce pathogène était un virus H1N1 dont les gènes provenaient des oiseaux, pas un coronavirus. À l’époque, aucun vaccin n’était disponible. Les Centers for Disease Control and Prevention des États-Unis estiment qu’un tiers de la population mondiale a été infectée. Finalement, après la mort ou l’immunité des personnes infectées, le virus a cessé de se propager rapidement. Il a ensuite muté en une forme moins virulente, qui, selon les experts, continue de circuler de manière saisonnière.

«Très souvent, les descendants des pandémies de grippe deviennent les virus de la grippe saisonnière les plus bénins que nous connaissons depuis de nombreuses années», a déclaré Stephen Morse, qui étudie les virus à l’Université de Columbia.

On ne sait pas encore comment les futures mutations du SRAS-CoV-2 façonneront la trajectoire de la maladie actuelle.

Alors que de nouvelles variantes émergent – certaines plus contagieuses, d’autres plus virulentes et d’autres peut-être moins réactives aux vaccins – les scientifiques se rappellent à quel point ils ne savent pas encore sur l’avenir du virus, a déclaré Mark Jit, qui étudie les virus à la London School of Hygiène et médecine tropicale.

« Nous ne connaissons ce virus que depuis environ un an, nous n’avons donc pas encore de données pour montrer son comportement sur cinq ou dix ans », a-t-il déclaré.

Sur les plus de 12 milliards de vaccins contre le coronavirus réalisés en 2021, les pays riches en ont acheté environ 9 milliards et beaucoup ont des options pour en acheter plus. Cette inégalité est une menace car elle obligera les pays plus pauvres à attendre plus longtemps pour le vaccin, période pendant laquelle la maladie continuera de se propager et de tuer des gens, a déclaré Ian MacKay, qui étudie les virus à l’Université du Queensland.

Le fait que certains vaccins semblent moins efficaces contre les nouvelles souches est inquiétant, mais comme les vaccins offrent une certaine protection, les vaccins pourraient encore être utilisés pour ralentir ou empêcher la propagation du virus, a déclaré Ashley St.John, qui étudie les systèmes immunitaires chez Duke-NUS Medical École à Singapour.

Le Dr Gagandeep Kang, expert en maladies infectieuses au Christian Medical College de Vellore dans le sud de l’Inde, a déclaré que l’évolution du virus soulève de nouvelles questions: à quel stade le virus devient-il une nouvelle souche? Les pays devront-ils revacciner à partir de zéro? Ou pourrait-on administrer une dose de rappel?

«Ce sont des questions auxquelles vous devrez répondre à l’avenir», a déclaré Kang.

L’avenir du coronavirus peut contraster avec d’autres maladies hautement contagieuses qui ont été largement vaincues par des vaccins qui confèrent une immunité à vie – comme la rougeole. La propagation de la rougeole diminue après que de nombreuses personnes ont été vaccinées.

Mais la dynamique change avec le temps avec les nouvelles naissances, de sorte que les épidémies ont tendance à se produire par cycles, a expliqué le Dr Jayaprakash Muliyil, qui étudie les épidémies et conseille l’Inde sur la surveillance des virus.

Contrairement à la rougeole, les enfants infectés par le COVID-19 ne présentent pas toujours des symptômes clairs et pourraient toujours transmettre la maladie à des adultes vulnérables. Cela signifie que les pays ne peuvent pas baisser la garde, a-t-il déclaré.

Une autre inconnue est l’impact à long terme du COVID-19 sur les patients qui survivent mais sont incapables pendant des mois, a déclaré Kang.

La «quantification de ces dommages» – combien de personnes ne peuvent pas faire de travail manuel ou sont tellement épuisées qu’elles ne peuvent pas se concentrer – est essentielle pour comprendre toutes les conséquences de la maladie.

«Nous n’avons pas eu beaucoup de maladies qui ont affecté des personnes à une échelle comme celle-ci», a-t-elle déclaré.

