Le virus Parvo cause la mort de plus de 250 chiens au Bengale alors que Covid-19 interrompt la vaccination en temps opportun

Plus de 250 chiens des rues auraient été retrouvés morts ces trois derniers jours dans le district de Bankura, au Bengale occidental. La plupart de ces chiens étaient des chiots et la cause du décès a été soupçonnée d’être un «parvovirus canin».

Bien que l’incident ait été signalé à Bishnupur, la menace se rapproche de Kolkata car les vétérinaires ont maintenant averti les humains d’isoler leurs animaux de compagnie à la maison.

Les vétérinaires ont déclaré que le virus hautement contagieux aurait pu déclencher la maladie parvo, qui se propage des chiens aux chiens par contact direct ou indirect et principalement par les fèces. La maladie infectieuse gastro-intestinale (GI), plus répandue chez les jeunes chiens et chiots, n’a pas de traitement spécifique et peut être mortelle dans la plupart des cas. Cependant, un sérum coûteux peut être injecté aux animaux de compagnie, qui ont contracté le virus, et pour aider à lutter contre le virus.

Parler à L’Inde aujourd’hui, Le Dr Subhash Sarkar, un médecin vétérinaire, a déclaré que l’augmentation de ces cas pourrait être due à la pandémie de coronavirus qui n’a pas permis la vaccination rapide des chiens ajoutée au manque de disponibilité des vétérinaires. Même jusqu’à ce jour, la vaccination appropriée des animaux de compagnie n’a pas lieu en raison de la situation.

Cependant, après la vaccination, le Dr Sarkar suggère de garder les animaux domestiques à l’intérieur pendant deux semaines.

Les cas de parvo virus ont tendance à augmenter pendant le changement de saison. Cependant, un chien vacciné sera probablement moins touché s’il contracte le virus.

Les symptômes du parvo virus sont similaires à ceux des symptômes du choléra chez l’homme – mouvements lâches, perte de sang, déshydratation et, dans les cas graves, insuffisance cardiaque.

Cependant, une solution saline doit toujours être évitée si un chien a contracté le virus au lieu de lui donner un « médicament de soin parvo avec des antibiotiques une fois que les vomissements cessent ».

Les chiens qui survivent à la maladie pendant les trois premiers jours ont des chances de s’en remettre, rapporte Entreprise aujourd’hui.

Un certain nombre de cas ont également été signalés dans tout l’État, y compris à Kolkata, ce qui a mis la ville sous la menace. Cependant, aucune autre ville ou district n’a signalé de décès dus au virus jusqu’à présent.

Selon les données fournies par la municipalité de Bishnupur, 62 chiens sont morts mardi, suivis de 96 jeudi et plus vendredi, rapporte Temps de l’Inde. Les autorités ont pris des dispositions pour enterrer les carcasses dans la décharge de Katadhar dans la banlieue de Bishnupur.

Le président de la municipalité a déclaré que les autorités sanitaires du district et de l’État avaient été alertées de la maladie et que des annonces à grande échelle seraient bientôt faites aux gens contre la propagation.

Cependant, le manque de centres d’isolement pour chiens est également un facteur inquiétant pour arrêter la maladie.

Le virus Parvo ne se propage pas des chiens aux humains et est uniquement limité au groupe canin.