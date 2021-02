Le virus Nipah qui gonfle le cerveau 75 fois plus mortel que Covid pourrait être la prochaine pandémie alors que les scientifiques mettent en garde contre «  The Big One  »

Une maladie qui gonfle le cerveau 75 fois plus mortelle que Covid pourrait muter pour devenir la prochaine pandémie tuant des millions de personnes, ont averti les scientifiques.

Des experts ont expliqué à Sun Online comment un certain nombre de maladies émergentes pourraient déclencher une autre épidémie mondiale – et cette fois, il pourrait s’agir de «The Big One».

🦠 Lisez notre blog en direct sur les coronavirus pour les dernières nouvelles et mises à jour…

Le virus Nipah, transmis par la chauve-souris fruitière, est un candidat de premier ordre, craignent-ils.

Un gonflement grave du cerveau, des convulsions et des vomissements ne sont que quelques-uns des symptômes de cette maladie très puissante – qui a été découverte pour la première fois en 1999 en Malaisie.

Les épidémies en Asie du Sud et du Sud-Est montrent que le virus est extrêmement mortel, avec un taux de mortalité compris entre 40 et 75%.

Le taux de mortalité de Covid-19 est d’environ 1%, selon l’Imperial College, de sorte qu’une pandémie de Nipah tuerait beaucoup plus de personnes.

Il a également été désigné par l’Organisation mondiale de la santé (OMS) comme l’un des 16 agents pathogènes prioritaires pour la recherche et le développement en raison de son potentiel à déclencher une épidémie.

Et effrayant, Nipah n’est que l’un des 260 virus connus ayant un potentiel épidémique.

Le virus est très préoccupant en raison de sa longue période d’incubation pouvant aller jusqu’à 45 jours, ce qui signifie que les gens pourraient se propager pendant plus d’un mois avant de tomber malade, et de sa capacité à se croiser entre les espèces.

Nipah a également un taux de mutation exceptionnellement élevé et il craint qu’une souche mieux adaptée aux infections humaines ne se propage rapidement dans les pays bien interconnectés d’Asie du Sud-Est.

Et alors que Covid-19 a dévasté le monde, tuant près de 2,5 millions de personnes, il a déjà été averti que la prochaine pandémie pourrait être bien pire.

Le Dr Melanie Saville, directrice de la recherche et du développement de vaccins au CEPI, a averti The Sun Online que le monde doit être préparé pour le prochain « grand ».

The Sun Online, auparavant, les scientifiques s’inquiètent gravement de la menace des maladies zoonotiques – lorsque les infections passent des animaux aux humains – et du danger qu’elles provoquent une pandémie tous les cinq ans.

Les humains qui se heurtent à la nature à mesure que les populations se développent et que les habitats sont repoussés sont considérés comme l’un des principaux moteurs de nouvelles maladies – et c’est exactement ce qui s’est passé avec Nipah lors de la première infection des éleveurs de porcs en Malaisie.

Nipah est l’un des virus qui pourrait absolument être à l’origine d’une nouvelle pandémie Dr Rebecca Néerlandais

Le Dr Rebecca Dutch, directrice du département de biochimie moléculaire et cellulaire de l’Université du Kentucky et chef de file mondial dans l’étude des virus, nous a dit que bien qu’il n’y ait pas d’épidémies de Nipah actuelles dans le monde, elles se produisent périodiquement et il est « extrêmement probable «Nous verrons plus.

Elle nous a dit: «Nipah est l’un des virus qui pourrait absolument être la cause d’une nouvelle pandémie. Plusieurs choses à propos de Nipah sont très préoccupantes.

«De nombreux autres virus de cette famille (comme la rougeole) se transmettent bien entre les personnes, donc on craint qu’une variante de Nipah avec une transmission accrue puisse survenir.

«Le taux de mortalité de ce virus se situe entre 45% et 75% selon l’épidémie – c’est donc beaucoup plus élevé que Covid-19. Il a été démontré que Nipah se transmet par la nourriture, ainsi que par contact avec des excrétions humaines ou animales.

«La période d’incubation de Nipah peut être assez longue et on ne sait pas si la transmission peut se produire pendant cette période.»

En plus des chauves-souris frugivores, les porcs ont attrapé la maladie en mangeant des mangues infectées et sont connus pour transmettre la maladie aux humains.

Plus d’un million de porcs infectés par le virus Nipah ont été abattus en Malaisie pour les empêcher de le transmettre aux humains.

Le Dr Jonathan Epstein, vice-président de la science et de la sensibilisation à l’EcoHealth Alliance, a expliqué comment ils traquent le virus Nipah et s’inquiètent de son potentiel.

Il nous a dit: «Nous en savons très peu sur la variété génétique des virus liés à Nipah chez les chauves-souris, et ce que nous ne voulons pas, c’est qu’une souche émerge qui soit plus transmissible parmi les humains.

«Jusqu’à présent, Nipah se propage lors de contacts étroits avec une personne infectée, en particulier une personne souffrant d’une maladie respiratoire par le biais de gouttelettes, et nous ne voyons généralement pas de grandes chaînes de transmission.

«Cependant, si on leur donne suffisamment de chances de se propager des chauves-souris aux humains, et parmi les gens, une souche pourrait émerger qui est mieux adaptée à la propagation parmi les gens.

«C’est un virus zoonotique qui frappe à la porte, et nous devons vraiment travailler maintenant pour comprendre où se produisent les cas humains et essayer de réduire les opportunités de retombées, afin qu’il n’ait jamais la chance de s’adapter aux humains.»

Maladies sur la liste de danger de l’OMS L’Organisation MONDIALE de la Santé (OMS) a un nombre important d’agents pathogènes prioritaires pour la recherche en raison de la menace d’une épidémie généralisée – ces dernières étant parmi les plus grandes inquiétudes: Ebola – Six pays africains ont été mis en alerte par l’OMS après que la Guinée a déclaré qu’elle souffrait d’une autre épidémie d’Ebola. La maladie qui a tué plus de 11 000 personnes dans la région. Cela entraîne de la fièvre, des maux de tête, des douleurs musculaires et des saignements des oreilles, des yeux, du nez ou de la bouche. SRAS – On pense que le virus est apparu pour la première fois à partir de chauves-souris en Chine, comme Covid-19, déclenchant une épidémie de 2002 à 2004 qui a tué 774 personnes. Le SRAS est un virus aéroporté et peut se propager à travers de petites gouttelettes de salive de la même manière que Covid-19 et la grippe. MERS – Un insecte qui se serait propagé des chauves-souris aux chameaux aux humains au Moyen-Orient. Ce n’est pas aussi infectieux que le SRAS ou le COVID, mais a un taux de mortalité d’environ 35%. Fièvre de la vallée du Rift – Une maladie zoonotique qui est principalement transmise à l’homme par le sang d’animaux infectés et les moustiques. Les formes les plus extrêmes du virus peuvent provoquer la cécité, la jaunisse, des vomissements de sang et la mort.

Et le Dr Saville a averti que nous devons être prêts pour le prochain « grand », d’où qu’il vienne.

Elle a déclaré au Sun Online: « Plus important encore, nous ne devrions pas nous contenter de regarder Nipah.

«Nous savons qu’une future pandémie est inévitable, et de nombreuses autres maladies infectieuses émergentes sont reconnues comme ayant un potentiel pandémique.

«Cela comprend les menaces de maladies connues, comme la grippe, ainsi que les agents pathogènes nouveaux ou déjà identifiés, connus sous le nom de« maladie X ».

« Avec les changements environnementaux tels que le changement climatique, la destruction de l’habitat et l’empiètement humain dans des zones auparavant isolées, les interactions humaines ont créé un espace fertile pour que les virus sautent entre les espèces et nous devons donc être préparés pour le prochain » grand « . »

Le Dr Saville a ajouté que le CEPI cherche à produire une bibliothèque de vaccins prototypes qui pourraient cibler tous les coronavirus à la fois.

Elle a ajouté qu’ils s’appuieraient sur ce qu’ils avaient appris de Covid-19 pour essayer d’éliminer le risque d’une future pandémie.

Les pires pandémies du monde Ce sont les flambées de maladies les plus mortelles de l’histoire – avec plusieurs fois le nombre de morts que celui actuellement déclenché par Covid. Mort noire – Quelque part entre 75 et 200 millions de personnes ont perdu la vie – jusqu’à 60% de l’ensemble de la population européenne – lorsque la peste a ravagé le continent de 1346 à 1353. Il a très probablement été transmis aux humains par des puces qui se nourrissaient de rats noirs sur des navires de commerce en Méditerranée avant de se propager à travers l’Europe et l’Afrique du Nord. Grippe espagnole – Alors que le monde tentait de se remettre de l’horreur de la Grande Guerre en 1918, une catastrophe qui a tué deux fois plus de personnes que le conflit a éclaté avec la grippe espagnole. Quelque part entre 17 millions et 100 millions de personnes sont mortes pendant la pandémie qui a duré jusqu’en 1920 – mais il n’y a actuellement aucun consensus sur l’origine du virus, bien qu’il semble avoir des gènes aviaires. Peste de Justinien – Considérée comme la même bactérie responsable de la peste noire, la peste a ravagé l’Europe et l’Asie occidentale, tuant entre 15 millions et 100 millions de personnes en 541 et 542 après JC. On pense qu’il a également été propagé par des rats porteurs de puces – se propageant dans l’Empire byzantin via des navires céréaliers arrivant d’Egypte. Pandémie VIH / SIDA – Ravageant encore des régions du monde, on estime à 35 millions le nombre de personnes tuées par le virus insidieux depuis 1981. On pense qu’il est passé des primates aux humains et a été potentiellement propagé pour la première fois par le commerce de la viande de brousse. La troisième plaie – La peste bubonique a frappé à nouveau en Chine en 1855, d’où elle s’est propagée et a tué jusqu’à 15 millions de personnes. L’OMS a estimé que la bactérie était endémique jusqu’en 1960 – avec seulement alors la fin de la pandémie, et elle continue de surveiller de près toute épidémie de peste.

Le directeur exécutif de la Fondation pour l’accès à la médecine, Jayasree K Iyer, a également qualifié les superbactéries de grand risque de pandémie.

Elle nous a dit: «La résistance aux antibiotiques cause déjà plus de 700 000 décès chaque année, dont plus de 200 000 décès infantiles.

« Les antibiotiques sont utilisés pour le traitement de presque tous les cas de COVID-19 sévère, conduisant ainsi à un nombre croissant de bactéries devenant résistantes à ces antibiotiques. »

Mme Iyer et des experts dans le domaine craignent que les sociétés pharmaceutiques ne fassent pas assez pour créer des vaccins à temps pour la prochaine pandémie.

Par exemple, il n’y a pas de médicaments ou de vaccins spécifiques pour le virus Nipah.

Mais la prochaine pandémie pourrait bien provenir d’un agent pathogène actuellement inconnu de nous.

L’épidémie inconnue, connue sous le nom de maladie X, pourrait déclencher une épidémie pire que la peste noire si l’on ne faisait pas davantage pour lutter contre les maladies zoonotiques.

Sur les 1,67 million de virus inconnus sur la planète, jusqu’à 827 000 d’entre eux pourraient avoir la capacité d’infecter des personnes à partir d’animaux, selon l’EcoHealth Alliance.

L’Asie du Sud-Est, l’Afrique australe et centrale, les zones autour de l’Amazonie et l’est de l’Australie ont toutes été identifiées comme les zones à plus haut risque de nouvelles maladies dans une étude publiée dans Communications de la nature.

L’écrivain environnemental John Vidal, qui travaille sur un livre révélant les liens entre la nature et la maladie, a prédit que le monde est confronté à une nouvelle pandémie à l’échelle de la peste noire.

Compte tenu de la popularité des voyages aériens et du commerce mondial, un virus pourrait sévir à travers le monde, propagé sans le savoir par des transporteurs asymptomatiques, « en quelques semaines, tuant des dizaines de millions de personnes avant la fermeture des frontières », ajoute-t-il.

Il a déclaré: «L’humanité a changé sa relation avec les animaux sauvages et d’élevage, détruisant leurs habitats et les rassemblant – et le processus … ne fait que s’accélérer.

« Si nous ne parvenons pas à apprécier la gravité de la situation, cette pandémie actuelle pourrait n’être que le précurseur de quelque chose de bien plus grave encore. »