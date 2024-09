Le virus Mpox révèle des vulnérabilités en matière de santé mondiale

TOPSHOT – Des patients écoutent un médecin à l’extérieur de la salle de consultation du centre de traitement Mpox à … [+] Hôpital général de référence de Nyiragongo, au nord de Goma le 17 août 2024. Avec environ 16 000 cas enregistrés depuis le début de l’année, la RDC est le foyer et l’épicentre de l’épidémie qui a conduit l’Organisation mondiale de la santé (OMS) à déclencher mercredi son plus haut niveau d’alerte au niveau international. La province du Sud-Kivu enregistre environ 350 nouveaux cas par semaine, selon le Dr Justin Bengehya, épidémiologiste à la division provinciale de la santé du Sud-Kivu. Goma, chef-lieu de la province du Nord-Kivu, quasiment encerclée par une rébellion armée et où des centaines de milliers de déplacés s’entassent dans des camps de fortune, craint une propagation à grande échelle due à la promiscuité. (Photo by GUERCHOM NDEBO / AFP) (Photo by GUERCHOM NDEBO/AFP via Getty Images) AFP via Getty Images

C’était une scène tout droit sortie d’un film de science-fiction : le médecin bienfaiteur chargé d’éviter une contagion hautement contagieuse et potentiellement mortelle était soudainement devenu le patient.

Il y a dix ans, des millions de personnes ont vu Kent Bradley arriver à l’université Emory, atteint du virus Ebola. Le courageux médecin de Samaritan’s Purse travaillait au Liberia lorsqu’il a contracté le virus mortel qui, selon beaucoup, allait bientôt se propager à toute l’Afrique de l’Ouest et au-delà.

Bien que l’épidémie ait tragiquement coûté la vie à plus de 11 000 personnes, les pires craintes ne se sont jamais matérialisées. Grâce à des investissements massifs dans le domaine de la santé et à un leadership mondial, le monde s’est rapidement mobilisé pour faire face à la situation et contenir la crise.

Aujourd’hui, notre monde se trouve dans une situation périlleuse similaire. Le mois dernier, l’Organisation mondiale de la santé a annoncé une nouvelle urgence de portée internationale : la variole. Cette déclaration fait suite à une augmentation constante du nombre de cas, soit plus de 100 000 cas. 30 000 et l’escalade – qui sont apparus principalement en République démocratique du Congo (RDC) (il convient également de noter que seulement 40% des cas de MPOX sont testés en laboratoire, ce qui signifie que le nombre de cas réels est probablement beaucoup plus élevé).

Le mpox est-il le prochain Covid-19 ou le virus suivra-t-il une trajectoire plus proche de celle d’Ebola ? Bien que rien ne soit certain, de nombreux professionnels de la santé pensent que c’est la deuxième hypothèse. Pourtant, une chose est déjà claire : l’épidémie de mpox a mis en évidence de nombreuses vulnérabilités sanitaires mondiales et rappelle avec force l’importance d’un leadership mondial en matière de santé.

Dépenses nationales en matière de santé

Pour comprendre comment nous en sommes arrivés à ce point d’inflexion, il est important de comprendre la RDC et son histoire complexe. Ces dernières années, la RDC a été confrontée à de nombreuses épidémies, du choléra à l’Ebola, en passant par la polio et la rougeole, sans parler de la pandémie de Covid-19. En outre, le pays a dû faire face à sa juste part d’autres défis, allant des conflits aux catastrophes naturelles qui ont détruit des vies et des moyens de subsistance tout en déplaçant des populations. des millions.

La RDC est riche en ressources naturelles, notamment en cuivre et en cobalt, elle dispose d’une industrie touristique en plein essor et abrite la deuxième plus grande forêt tropicale du monde. Cependant, jusqu’à récemment, l’argent généré par ces secteurs se traduisait rarement par des dépenses de santé significatives. 2000-2020la RDC a consacré en moyenne 0,36 % de son PIB annuel aux soins de santé, soit environ un cinquième de ce que le pays d’Afrique subsaharienne moyen a dépensé au cours de cette période. Ces dernières années, les dépenses de santé se sont quelque peu améliorées, le pays s’efforçant de rattraper son retard. En 2021, la RDC a augmenté ses dépenses totales de santé à 3,79 % de son PIB et ses dépenses de santé par habitant grimpé à 22 $ US, contre 4 $ US en 2002. Selon La campagne ONEcertaines estimations suggèrent que les pays devraient consacrer au moins 5 % de leur PIB et 86 dollars par habitant aux services de santé primaires (Divulgation : (RED), l’organisation que je dirige, est une division de The ONE Campaign). En 2021, aucun pays africain n’a atteint cet objectif et les responsables de la RDC sont désormais à la recherche de nouvelles recettes afin de pouvoir donner la priorité à des dépenses de santé plus importantes.

Les experts estiment que pour mettre fin aux épidémies actuelles comme la mpox et aux épidémies futures, les pays doivent tirer les leçons du passé, renforcer les systèmes de santé et améliorer les infrastructures sanitaires. « L’un des facteurs sous-jacents qui ont contribué à la mpox en Afrique est lié à la négligence de la maladie pendant plus de 50 ans et au manque d’investissements et de capacités de réponse », a-t-il ajouté. dit Dimie Ogoina, professeur de maladies infectieuses à l’Université du Delta du Niger.

Leadership en matière de santé mondiale

La bonne nouvelle concernant le mpox est que, contrairement à l’épidémie d’Ebola de 2014, il existe un vaccin. La mauvaise nouvelle est que les responsables de la santé de la RDC réclament ces vaccins depuis des années et qu’ils n’ont reçu leurs premières doses que l’an dernier. semaine.

« La chose la plus importante dont nous avons besoin en ce moment, ce sont les vaccins », a déclaré le Dr Samuel-Roger Kamb, ministre de la Santé du pays. dit Le New York Times. Le ministère de la Santé dit Il faut environ 3,5 millions de vaccins pour protéger les citoyens les plus vulnérables. Les jeunes, les travailleurs du sexe et les personnes LGBTQIA+ sont les plus vulnérables à la contamination par le virus, tout comme les personnes immunodéprimées, comme celles vivant avec le VIH.

L’Organisation mondiale de la santé (OMS) était sous le feu des critiques pour sa lenteur présumée à réagir face au Covid-19. Aujourd’hui, l’agence est sous le feu des critiques pour avoir trop tardé à déclarer une urgence de santé publique et pour n’avoir pas approuvé un vaccin mpox qui a déjà reçu l’aval des États-Unis et de l’Europe. Pendant ce temps, les défenseurs de l’OMS argumenter L’organisation avait les mains liées et ne disposait pas des données nécessaires pour approuver en toute sécurité le vaccin MPOx. Quoi qu’il en soit, l’organisation et le monde entier se dépêchent désormais de contenir le virus.

L’OMS a autorisé Gavi, l’Alliance du Vaccin (Divulgation : (RED) a déjà fait un don à Gavi) pour entamer des négociations d’approvisionnement avec Bavarian Nordin, qui fabrique le vaccin Jynneos mpox, même si l’approbation du vaccin par l’OMS reste en attente. Une fois les négociations terminées, Bavarian Nordin dispose de 350 000 doses disponibles à la vente dès maintenant et jusqu’à 10 millions de doses supplémentaires seront disponibles d’ici la fin de 2025. En attendant, plus de quatre millions Des vaccins ont été promis par des pays comme les États-Unis, le Japon, l’Espagne et la France, mais nombre d’entre eux n’ont pas encore été livrés.

De nombreux observateurs de la santé mondiale estiment que les accusations réciproques, la désorganisation et la réponse fragmentée sont le signe d’un problème sous-jacent plus vaste : le monde n’est absolument pas préparé à répondre aux épidémies, et encore moins à une nouvelle pandémie.

Quelle est la prochaine étape ?

L’Africa CDC a estimé que cela coûterait 245 millions de dollars pour lutter contre le mpox. Jusqu’à présent, seuls 10 % environ de cet argent ont été collectés. Le temps presse. Les virus restent rarement stationnaires et dans le monde interconnecté d’aujourd’hui, les jours – et les retards – comptent beaucoup.

À ce jour, plus de 600 personnes sont décédées des suites de l’épidémie. Face à l’augmentation des cas, le Centre européen de prévention et de contrôle des maladies (ECDC) a récemment soulevé le niveau de risque pour le mpox.

À court terme, la responsabilité incombera à l’OMS, à Gavi, à la RDC et à d’autres pays de tirer parti de la déclaration d’urgence pour mobiliser et développer les outils de lutte contre le mpox tout en travaillant en partenariat avec les organisations locales et les travailleurs de première ligne pour déployer efficacement et équitablement les ressources en temps réel. La surveillance de la maladie et la recherche des contacts seront essentielles, car le virus s’est déjà propagé dans les pays voisins, notamment le Burundi, le Rwanda, le Kenya et l’Ouganda. C’est une tâche difficile, mais comme l’a montré la réponse à Ebola en 2014, lorsque le leadership mondial est mobilisé, il est possible d’empêcher une crise de dégénérer en catastrophe.

À long terme, les experts estiment que nous devons repenser notre architecture sanitaire mondiale. Nombreux sont ceux qui estiment que nous ne pouvons pas nous permettre d’attendre la prochaine épidémie ou pandémie pour renforcer la sécurité sanitaire mondiale. Comme l’a déclaré Peter Sands, directeur exécutif du Fonds mondial de lutte contre le sida, la tuberculose et le paludisme (Divulgation : (RED) est un donateur du Fonds mondial) dit Selon Bloomberg, lorsque nous n’investissons pas dans la surveillance des maladies et dans les soins primaires de base, « cela peut nous revenir en pleine figure ».