Le virus Mpox peut se répliquer sur des surfaces pendant des jours

JEUDI 18 mai 2023 (HealthDay News) — La plupart des cas de mpox se transmettent par contact peau à peau, mais il est possible d’attraper le virus en touchant une surface contaminée dans une maison ou une chambre d’hôpital, selon un nouvelle étude.

Les chercheurs étudiant cette température trouvée ont fait une différence. Le virus pourrait survivre à température ambiante sur une surface jusqu’à 11 jours. À 4 degrés Celsius (39 degrés Fahrenheit), il pourrait survivre jusqu’à un mois.

« Les virus de la variole sont connus pour leur capacité à rester infectieux dans l’environnement pendant très longtemps », a expliqué l’auteur de l’étude Toni Meister, du département de virologie moléculaire et médicale de l’Université de la Ruhr à Bochum en Allemagne. « Pour la variole du singe [now called mpox]cependant, nous ne connaissions pas les délais exacts jusqu’à présent.

« Nos résultats soutiennent la recommandation de l’OMS d’utiliser des désinfectants de surface à base d’alcool », a déclaré Meister dans un communiqué de presse universitaire.

L’équipe d’étude a appliqué le virus sur des plaques d’acier inoxydable désinfectées, en les stockant à différentes températures : à 4 degrés C, 22 degrés C (environ 72 degrés F) et 37 degrés C (environ 99 degrés F).