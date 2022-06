Le virus mortel du lapin détecté en Ontario pour la première fois

Un virus hautement contagieux et mortel qui affecte les lapins et les lièvres a été détecté en Ontario pour la première fois.

Deux cas de virus de la maladie hémorragique du lapin – 2 (RHDV-2) ont été signalés plus tôt en juin dans le comté de Lambton, dans le sud-ouest de l’Ontario. Précédemment enregistrée en Alberta, en Colombie-Britannique et au Québec, la maladie hémorragique du lapin n’est pas connue pour affecter les humains ou d’autres espèces.

“C’est la première fois que le RHDV-2 est diagnostiqué en Ontario”, a déclaré l’Agence canadienne d’inspection des aliments (ACIA) dans un communiqué à CTVNews.ca. “L’origine de l’infection n’est pas connue pour le moment.”

Les lapins de compagnie infectés se trouvaient dans le même foyer, qui a été placé en quarantaine après les diagnostics.

“Une enquête est terminée et aucun contact à haut risque n’a été identifié qui pourrait entraîner la propagation de la maladie à partir de ce lieu”, a déclaré le porte-parole de l’ACIA. « L’ACIA collabore avec la province et continue de surveiller la situation.

Selon l’ACIA, la maladie hémorragique du lapin « est une maladie virale soudaine, hautement contagieuse et mortelle » qui se transmet par contact avec des fluides corporels, des matières fécales et des objets infectés. Les symptômes comprennent de la fièvre, une perte d’appétit, des taches de sang dans les yeux, des sécrétions nasales mousseuses et sanglantes et des signes neurologiques comme la marche difficile et la paralysie.

« Après avoir été exposés au virus, les lapins tombent généralement malades en un à cinq jours », explique une fiche d’information de l’ACIA. “La mort est courante après une courte période de maladie. La mort peut également survenir soudainement sans signes.”

L’ACIA affirme que les lapins de compagnie et les races européennes sont les plus à risque d’infection. Quiconque soupçonne que son lapin est atteint de la maladie hémorragique du lapin doit immédiatement contacter son vétérinaire.

“La meilleure façon pour les propriétaires et les producteurs de protéger leurs lapins est de suivre régulièrement les mesures de biosécurité strictes décrites sur notre site Web”, a déclaré le porte-parole de l’ACIA à CTVNews.ca. Ces mesures comprennent une désinfection complète de l’équipement et la restriction des contacts avec les animaux.

Les vaccins contre la maladie hémorragique du lapin sont disponibles en Europe et aux États-Unis, mais ne sont pas commercialisés au Canada. Les vétérinaires canadiens peuvent demander des vaccins par l’intermédiaire de l’ACIA. En 2018, des vaccins ont été importés de France au milieu d’une éclosion en Colombie-Britannique

Même si la consommation est en baisse constante au Canada, la viande de lapin n’est pas rare dans des pays comme la Chine, l’Italie, l’Espagne et la France. Selon Statistique Canada, il y avait près de 1 500 élevages de lapins au Canada en 2021, contre près de 6 400 en 1996; L’Ontario en a le plus.

“Alors que la viande de lapins infectés par [rabbit hemorrhagic disease] n’est pas connu pour causer des maladies chez les humains, la manipulation et le déplacement de leur viande peuvent contribuer à la propagation du virus », indique la fiche d’information de l’ACIA. « Étant donné que le virus est très résistant dans l’environnement et survit aux températures extrêmes, y compris le gel, toute personne manipulant des lapins ou de la viande de lapin est fortement encouragée à suivre de bonnes pratiques d’hygiène.”

La maladie hémorragique du lapin est présente dans toute l’Europe et en Australie, en Nouvelle-Zélande, à Cuba et dans certaines parties de l’Afrique et de l’Asie. Des éclosions se sont occasionnellement produites au Canada et aux États-Unis, notamment en 2011, 2016 et 2018.

“Les lapins peuvent être infectés par contact direct avec d’autres lapins infectés ou par contact avec le virus dans leur environnement, y compris la literie, le logement, la vaisselle, les insectes tels que les mouches et les moustiques, etc.” a déclaré un porte-parole du ministère de l’Agriculture, de l’Alimentation et des Affaires rurales de l’Ontario à CTVNews.ca. “Les gens peuvent accidentellement introduire le virus à la maison sur des vêtements et des chaussures. Le RHDV-2 peut également être transmis sur des aliments frais ou fourragers et du foin provenant d’une zone endémique.”