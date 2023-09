Le virus le plus profond jamais détecté a été découvert dans la fosse des Mariannes

Dans une nouvelle recherche cette semaine, des scientifiques affirment avoir déterré un habitant viral des profondeurs de la fosse des Mariannes. On pense que le virus est le plus profond de son type jamais découvert et qu’il s’attaque à certaines bactéries.

Le Tranchée des Mariannes, du nom des îles voisines, se trouve dans le Pacifique et constitue la tranchée océanique la plus profonde de la Terre, allant jusqu’à 36 000 pieds sous l’eau. Mais même dans cet habitat presque surnaturel, les êtres vivants ont appris à prospérer. Les scientifiques ont découvert des poissons, des crevettes et un assortiment de microbes dans la fosse des Mariannes. Et là où il y a de la vie, il y a généralement des virus qui cherchent à en profiter (à ce jour, on se demande si les virus doivent être considérés comme vivants, puisqu’ils ne peuvent se reproduire qu’en détournant les machines d’autres organismes). Mais nous savons si peu de choses sur ces virus des grands fonds, et encore moins sur leur nombre.

Ce nouveau virus a été découvert par des chercheurs chinois et australiens et a été nommé vB_HmeY_H4907. Les scientifiques l’ont isolé à partir de sédiments remontés à une profondeur de 8 900 mètres, soit plus de 29 000 pieds. D’après leur analyse génétique, le virus fait partie d’une famille de virus jusqu’alors non identifiée, largement répandue dans les océans, que l’équipe appelle Suviridés. C’est aussi un bactériophage, un virus qui utilise des bactéries pour se développer davantage. Les conclusions de l’équipe ont été publié Mercredi dans la revue Microbiology Spectrum.

« À notre connaissance, il s’agit du phage isolé le plus profond connu dans l’océan mondial », a déclaré l’auteur de l’étude Min Wang, virologue à l’Université océanique de Chine, dans une étude. déclaration de l’American Society for Microbiology, éditeurs de la revue.

Le virus infecte spécifiquement Halomonas bactéries, un groupe de bactéries connues pour vivre dans les eaux profondes environnements et à proximité des sources hydrothermales. Mais les deux hommes semblent entretenir une relation relativement amicale. Le virus est en fait très similaire génétiquement à son hôte et constitue un phage lysogène, ce qui signifie qu’il insère son matériel génétique dans la bactérie mais ne la tue généralement pas ; au lieu de cela, le virus et les bactéries se répliquent en même temps. Les chercheurs émettent l’hypothèse que vB_HmeY_H4907 aurait pu co-évoluer avec ces bactéries pour assurer sa survie dans des conditions difficiles.

L’équipe prévoit d’étudier plus en profondeur les interactions entre les phages des grands fonds et leurs hôtes au niveau moléculaire. Et ils continueront à chercher d’autres virus étranges dans les endroits les plus inhospitaliers de la planète.

« Les environnements extrêmes offrent des perspectives optimales pour découvrir de nouveaux virus », a déclaré Wang.

Même si la découverte d’un mystérieux microbe océanique inconnu de l’homme peut sembler être le début parfait pour un film d’horreur, il convient de noter que les virus en général sont très adaptés à leurs hôtes et à leur environnement. En d’autres termes, il est peu probable qu’un phage des grands fonds devienne dangereux pour les humains sur terre si jamais nous le rencontrions (les phages terrestres, quant à eux, sont étudiés et utilisés comme arme potentielle contre les bactéries résistantes aux médicaments).