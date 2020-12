Beaucoup de ces images capturent non seulement ce que ceux qui ont vécu un moment extraordinaire ont dû ressentir; ils véhiculent également le sens de l’universel, d’un éclair de compréhension partagé dans une année par ailleurs perplexe et cruelle, peu importe la spécificité ou l’individualité des circonstances de chaque image.

Les pom-pom girls japonaises sont prises en train de danser, figées dans une explosion cinétique de chorégraphie et d’énergie, des pompons clignotent, des cheveux flottants – avant que le baseball ne se trouve vide. Une petite fille népalaise fait l’objet d’une attention intense alors qu’elle se tient masquée, les mains levées au-dessus de sa tête, les yeux fermés en une grimace, et est aspergée de désinfectant par des hommes en tenue de protection de la tête aux pieds. Le doigt ganté en latex d’une mariée indonésienne reçoit une bague de son marié portant des gants en latex.

Il y a partout un malaise unificateur: la peur profonde de la maladie; les mesures parfois inutiles, parfois surréalistes prises pour tenir un ennemi invisible à distance; la prévalence d’objets qui séparent les gens – masques, gants, vêtements de protection et toutes sortes de barrières.

Même les activités les plus banales – le selfie – opéraient dans l’ombre du virus. Sur une photo de deux femmes masquées se prenant une photo devant un certain nombre d’anneaux olympiques à Tokyo, il est impossible de ne pas se souvenir que le premier événement sportif du monde a été annulé par le virus – et, alors que nous entrons dans une nouvelle année, le les jeux sont toujours suspendus, ainsi qu’une grande partie de ce que nous considérions autrefois comme normal, également dans le bilan de l’été prochain.