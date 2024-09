Le virus H5N5 demeure une préoccupation dans l’est du Canada

Un nouveau rapport du Organisation mondiale de la santé animale (WOAH) révèle que des inquiétudes subsistent quant à la propagation de la grippe aviaire hautement pathogène (IAHP) H5N5 dans l’est du Canada.

Depuis le 16 février 2023, 50 oiseaux sauvages ont été testés positifs au virus H5N5 dans les provinces suivantes : Terre-Neuve-et-Labrador, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick, Île-du-Prince-Édouard et Québec.

Les cas les plus récents ont été confirmés en Nouvelle-Écosse. Neuf oiseaux, dont un goéland d’Islande, trois goélands argentés et cinq goélands à bec noir, ont été touchés. Parmi les autres espèces d’oiseaux qui ont été touchées par le virus H5N5 au Canada, on compte les busards Saint-Martin, les corneilles d’Amérique, les fulmars boréaux et les mouettes tridactyles.

Des cas de H5N5 ont également été confirmés chez plusieurs espèces de mammifères, notamment chez des ratons laveurs en Nouvelle-Écosse et à l’Île-du-Prince-Édouard, des mouffettes rayées à l’Île-du-Prince-Édouard et des renards roux en Nouvelle-Écosse.

Aucune province à l’ouest du Québec n’a eu de cas confirmé de H5N5, ni aucun des territoires du pays, selon les rapports du WOAH.

À ce jour, aucun élevage commercial de volailles au Canada n’a été touché par la souche H5N5 du virus, et cela fait maintenant sept mois qu’aucun cas d’IAHP H5N1 – la souche dominante dans les cas d’élevage commercial de volailles en Amérique du Nord – n’a été confirmé au pays.

La surveillance de la faune ainsi que les activités du Système canadien de surveillance de l’influenza aviaire (CanNAISS) pour la volaille sont en cours au Canada.

Consultez notre couverture continue de la situation mondiale de la grippe aviaire.

Pour en savoir plus sur les cas d’IAHP dans les élevages de volailles commerciales aux États-Unis, au Mexique et au Canada, consultez une carte interactive sur WATTPoultry.com.