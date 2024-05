Le virus H5N1 présent dans le dernier cas humain a muté, selon des responsables

Les tests effectués sur le dernier cas humain de grippe aviaire ont révélé une mutation « notable » du virus, ont indiqué des responsables.

Le cas, qui a été identifié ce mois-ci chez un travailleur laitier du Michigan, marque la deuxième infection humaine liée à l’épidémie de H5N1 dans plusieurs États parmi les bovins américains.

Le séquençage génomique a maintenant révélé un changement dans le virus par rapport à une infection antérieure chez un travailleur laitier au Texas, ce qui fait craindre que le virus évolue pour mieux infecter les humains.

Le léger changement dans la constitution génétique du virus est « associé à l’adaptation du virus aux hôtes mammifères », a déclaré le Center for Disease Control dans un communiqué. publié vendredi.

Ce changement a également été identifié comme entraînant une amélioration de la réplication du virus et de la gravité de la maladie chez la souris au cours d’études sur les virus de la grippe aviaire, a ajouté l’agence.

« C’est exactement pourquoi j’ai essayé d’attirer l’attention sur le séquençage approfondi de chaque virus provenant des vaches, des chats et des personnes infectées par le H5N1, ce qui est nécessaire pour une réponse mondiale rapide et efficace en matière de développement de vaccins et d’antiviraux », a déclaré le Dr Rick. Bright, immunologiste et expert en grippe, sur X (anciennement Twitter).

Malgré l’évolution du virus, le CDC a souligné que la souche est toujours étroitement liée au clade du H5N1 circulant chez les bovins laitiers américains et qu’elle correspond étroitement aux deux vaccins candidats actuellement disponibles pour les fabricants, en cas de besoin.

Les experts pensent qu’il est probable que nous commencerons à voir davantage de cas humains de H5N1 chez les travailleurs laitiers dans les semaines et les mois à venir, à mesure que les efforts de surveillance s’intensifient à travers l’Amérique.