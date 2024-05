Le virus H5N1 peut être détecté dans le lait vendu au détail, selon des scientifiques

SDes scientifiques de l’Université de Washington et du Fred Hutchinson Cancer Center ont réussi à générer une séquence génétique complète du virus H5N1 à partir du lait, un développement qui, selon eux, signifierait que les produits laitiers achetés dans le commerce pourraient être utilisés pour surveiller la progression de l’épidémie de grippe aviaire chez les bovins laitiers. et pour vérifier les changements importants dans le virus au fil du temps.

Les producteurs laitiers étant toujours réticents à autoriser les tests sur leurs bovins, les scientifiques qui tentent d’évaluer si l’épidémie s’aggrave ou diminue sont dans le flou. De même, leur surveillance des changements importants dans les virus – des changements qui indiqueraient que le virus évolue pour mieux infecter les mammifères – a été entravée par le nombre limité de données partagées par le ministère américain de l’Agriculture.

L’analyse du lait acheté en magasin pourrait constituer une solution de contournement, ont suggéré les chercheurs de l’Université de Washington et de Fred Hutchinson, à l’instar des efforts en cours pour analyser les eaux usées de tout le pays afin de vérifier la présence du virus de la grippe A. (Le H5N1 fait partie de cette grande famille de virus de la grippe.)

« Je pense que le plus important est que nous avons montré que cela peut être fait et que c’est un bon outil », a déclaré Pavitra Roychoudhury, professeur adjoint de recherche au département de médecine de laboratoire et de pathologie de la faculté de médecine de l’Université de Washington. « Et donc, s’il y a une résistance à faire tester les vaches, cela pourrait être la deuxième meilleure option. Et je pense que nous pouvons suivre les changements de variantes au fil du temps grâce à cette méthode.

Depuis que l’épidémie de H5N1 chez les vaches a été confirmée pour la première fois le 25 mars, un total de 51 troupeaux dans neuf États ont été testés positifs pour le virus. Une infection humaine a été détectée chez un ouvrier d’une ferme laitière au Texas qui a développé une conjonctivite.

Les autorités de santé publique et les scientifiques pensent que le virus H5N1 est plus répandu que ces chiffres ne le suggèrent, mais leurs efforts pour cartographier l’ampleur du problème sont bloqués en raison du manque de coopération des producteurs laitiers.

Les agriculteurs ont été réticents à permettre que leurs bovins soient testés, ne voyant aucun avantage et de nombreux inconvénients à être identifiés comme ayant des vaches infectées par le virus de la grippe aviaire.

Un règlement du ministère américain de l’Agriculture, entré en vigueur le 29 avril, oblige les agriculteurs à tester les vaches laitières en lactation qui doivent être expédiées à travers les frontières des États. Mais la règle limite à 30 le nombre de vaches qui doivent être testées par expédition, laissant le choix des vaches à tester à chaque agriculteur. Seuls 15 nouveaux troupeaux ont été signalés depuis l’entrée en vigueur de la règle, laissant les observateurs se demander si elle peut avoir l’effet escompté, tel qu’il est actuellement rédigé.

« Chaque fois que vous avez une réglementation, quelqu’un trouvera un moyen de la contourner », a déclaré Keith Poulsen, directeur du laboratoire de diagnostic vétérinaire du Wisconsin et professeur de médecine interne des grands animaux à l’Université du Wisconsin-Madison.

Poulsen, qui estime que des tests sur le lait dans les réservoirs de lait des fermes individuelles devront éventuellement avoir lieu, convient que la surveillance du lait pour détecter les particules virales fournirait des données utiles.

Il en va de même pour Richard Webby, directeur du Centre collaborateur de l’Organisation mondiale de la santé pour les études sur l’écologie de la grippe chez les animaux, situé à l’hôpital de recherche pour enfants St. Jude à Memphis, au Tennessee. Le laboratoire de Webby a participé aux premiers tests pour voir si des preuves d’ARN H5N1 pourraient être trouvés dans le lait acheté dans le commerce.

Grippe aviaire H5N1 : allez plus loin

Une vaste enquête menée à la mi-avril par la Food and Drug Administration a révélé que un échantillon de lait sur cinq apporté dans 38 États était positif au virus H5N1. Il convient de noter que le test de réaction en chaîne par polymérase (PCR) utilisé peut détecter à la fois les virus vivants et les fragments de virus morts, et ne peut pas faire la différence entre les deux. Les efforts visant à cultiver des virus infectieux vivants à partir d’échantillons de lait positifs ont échoué jusqu’à présent, confirmant l’affirmation de la FDA selon laquelle la pasteurisation tue le virus H5N1 présent dans le lait.

Webby a déclaré qu’il existe certaines complications potentielles liées à l’utilisation du lait pour surveiller les changements dans le H5N1 ; à mesure que le virus évolue, il peut parfois être difficile de savoir ce qui se passe. Par exemple, si le séquençage génétique montrait la présence de plus d’une version du virus dans un échantillon, il pourrait être difficile de savoir si les changements observés, par exemple, dans l’hémagglutinine et les protéines neuraminidase (les protéines H et N dans un virus de la grippe A) nom – se produisait dans tous les virus, ou si certains présentaient l’un des changements, certains avaient l’autre et certains avaient les deux.

Cela ne veut pas dire que les travaux ne fourniraient pas encore de données importantes, a déclaré Webby. « Le fait que des virus présentant ces deux mutations existent est en soi une information utile. Je ne veux donc pas du tout faire caca sur cette idée. Je pense que c’est absolument un excellent moyen de suivre l’évolution continue du virus. Cela ne sera tout simplement pas aussi simple que de faire des échantillons provenant d’une seule source.

Peter Han, directeur de recherche d’un laboratoire dirigé par Lea Starita à l’Institut Brotman Baty pour la médecine de précision de l’Université de Washington, a déclaré que le groupe avait collecté 40 échantillons de lait simplement en demandant aux gens d’apporter la valeur d’un tube à essai provenant de l’approvisionnement de leur propres réfrigérateurs. Deux des 40 échantillons étaient positifs aux fragments H5N1 et la séquence génétique complète a été générée à partir de l’un de ces deux échantillons. Les deux échantillons positifs provenaient de lait emballé dans le Colorado, qui a signalé des épidémies dans des troupeaux.

Bien que peu coûteux, le travail n’était pas facile, a déclaré Roychoudhury. « Le lait est un échantillon très difficile à travailler, car il contient beaucoup de matières grasses », a-t-elle déclaré. « Le fait que nous ayons pu en extraire un génome entier nous a donc quelque peu surpris. Cela signifie également qu’il y avait suffisamment de virus pour extraire un génome, ce qui pour moi était légèrement – ​​peut-être pas légèrement – ​​alarmant.

La séquence génétique du virus a été téléchargée sur Genbank, une base de données de séquences gérée par le Centre national d’information sur la biotechnologie. Roychoudhury a déclaré que le groupe avait du mal à comprendre comment dater la découverte – les séquences génétiques sont généralement identifiées par l’endroit et le moment où l’échantillon de virus a été prélevé, ainsi que par l’espèce ou la substance à partir de laquelle les informations virales ont été récupérées. Sans idée précise de la date de production du lait, le groupe a identifié la séquence simplement par mois et par année.

La séquence a également été publiée sur Nextstrain.orgun site Web conçu pour suivre l’évolution d’agents pathogènes comme la grippe et le SRAS-CoV-2, responsable du Covid-19.

Trevor Bedford, biologiste informatique au sein de la division vaccins et maladies infectieuses chez Fred Hutchinson et l’un des architectes de Nextstrain, a déclaré que le groupe à l’origine de la génération de la séquence génétique à partir du lait avait informé les différentes agences gouvernementales américaines impliquées dans la réponse au H5N1 dans le espère qu’un effort organisé pour utiliser cette forme de surveillance pourra être mis en place.

« Vous pourriez soit imaginer un effort systématique de la part de quelque chose comme l’USDA – je ne sais pas exactement qui est la bonne agence – soit les groupes universitaires pourraient collaborer un peu plus », a déclaré Bedford, ajoutant qu’il pense que la surveillance du lait pourrait fournir des informations clés qui manquaient. jusqu’à maintenant. « Séparé du séquençage pour l’évolution [of the virus]ce qui je pense est très important, même comprendre la prévalence dans l’espace et dans le temps, je pense, serait vraiment utile et important.