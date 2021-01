La variante B.1.1.7 semble être entre 10 et 60% plus transmissible que la version originale. Une raison possible: cela peut augmenter la quantité de virus que les personnes infectées transportent dans leur nez et leur gorge, ce qui augmenterait la probabilité qu’elles infectent les autres en respirant, en parlant, en éternuant, en toussant, etc.

Le graphique compare la propagation du virus dans chacun de ces deux pays avec la propagation dans un groupe de pays voisins. Comme vous pouvez le voir, les cas ont augmenté en Grande-Bretagne et en Afrique du Sud depuis la première apparition des variantes – tout en restant assez stables dans le reste de l’Europe occidentale et en Afrique australe.

Comme je l’ai déjà expliqué, le facteur le plus important qui déterminera le nombre de personnes supplémentaires qui meurent du virus ne sera probablement pas l’efficacité précise des vaccins ou même la vitesse de leur déploiement. Le facteur le plus important est probablement de savoir dans quelle mesure nous réduisons la propagation du virus au cours des prochains mois, grâce à une combinaison de port de masque, de distanciation sociale et de tests élargis. Ces efforts peuvent réduire le nombre de cas – et, par extension, les décès – plus rapidement qu’une campagne de vaccination de masse ne le peut.

Mais les États-Unis avaient du mal à contenir les nouvelles infections avant même l’apparition des variantes, et ils rendront probablement la tâche plus difficile. «J’ai ignoré la nouvelle au départ parce que les virus mutent tout le temps et qu’il y a eu trop de gros titres sans fondement sur le« virus mutant-ninja »condamnant cette année,» Zeynep Tufekci a écrit dans The Atlantic la semaine dernière. « Cependant, à mesure que les données sur la nouvelle variante arrivent, il y a lieu de s’inquiéter. »

Mon collègue Apoorva Mandavilli, dans un article expliquant ce que les scientifiques font et ne savent pas sur les variantes, écrit qu’ils pourraient finir par «exacerber une augmentation constante des décès et submerger le système de santé déjà tendu.

Ces derniers jours, le nombre d’Américains hospitalisés pour des symptômes de Covid-19 est passé à plus de 123 000, contre environ 95 000 il y a un mois et 50 000 il y a deux mois. Le virus est toujours en train de gagner.