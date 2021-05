Le virus étouffe les célébrations de l’Aïd al-Fitr des musulmans pour la deuxième année

Des fidèles portant des masques se sont joints aux prières communautaires dans les rues de la capitale indonésienne, Jakarta. La nation à majorité musulmane la plus peuplée du monde a autorisé les prières à la mosquée dans les zones à faible risque, mais celles situées dans les zones où il y avait plus de risque de propagation du virus ont fermé leurs portes, y compris la grande mosquée Istiqlal de Jakarta, la plus grande mosquée d’Asie du Sud-Est.