La crise en Papouasie-Nouvelle-Guinée est un autre rappel que la pandémie est loin d’être terminée. Et c’est le genre de problème dont les experts de la santé publique ont mis en garde, alors que les pays riches achètent les stocks mondiaux de vaccins tandis que les pays plus petits et plus pauvres se retrouvent avec un plafond en main.

I Agree

This website uses cookies. By continuing to use this website you are giving consent to cookies being used. Visit our Privacy and Cookie Policy