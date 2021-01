La pandémie de coronavirus entre en collision avec la politique alors que l’Allemagne se lance dans sa campagne de vaccination et l’une des années électorales les plus imprévisibles de l’histoire du pays après la Seconde Guerre mondiale.

Après des mois de gestion relativement harmonieuse de la pandémie, le partenaire junior de centre-gauche du gouvernement de coalition de la chancelière Angela Merkel vise ce qui, selon lui, a été un début chaotique de vaccination de la population.

La discorde est probablement un signe des temps à venir. Un marathon électoral en Allemagne commence à la mi-mars, lorsque deux des six élections nationales prévues cette année auront lieu, et se terminera le 26 septembre, lorsque les électeurs choisiront un nouveau parlement national. Les choix de l’Allemagne contribueront à donner le ton à l’Europe dans les années à venir.

Merkel, qui dirige l’Allemagne depuis 2005, prévoit de se retirer aux élections de septembre. C’est la première élection depuis le vote inaugural de l’Allemagne de l’Ouest d’après-guerre en 1949 au cours de laquelle aucun chancelier sortant ne cherche un autre mandat.

Des enquêtes ont montré des taux d’approbation élevés pour Merkel, âgée de 66 ans, pendant la pandémie. Elle a adopté une approche axée sur la science et axée sur la sécurité qui a aidé son parti de centre-droit à devenir une solide avance dans les sondages, bien que l’Allemagne se soit battue depuis l’automne pour maîtriser le coronavirus.

« Nous pouvons être heureux en Allemagne et en Europe d’avoir une chancelière aussi expérimentée qu’Angela Merkel dans cette pandémie », a déclaré mercredi le ministre de la Santé, Jens Spahn.

Mais avec la nouvelle année, la fin de l’ère Merkel se rapproche. Cette semaine, le Parti social-démocrate de centre-gauche, qui n’est entré dans une coalition avec le leader de longue date qu’à contrecœur après les dernières élections allemandes, a renoué avec la frustration avec le lent démarrage des vaccinations pour ouvrir les hostilités politiques.

Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine Infolettre Inside Politics Les dernières nouvelles sur le Brexit, la politique et au-delà directement dans votre boîte de réception tous les jours de la semaine

« Il était toujours clair que le début des vaccinations serait le moment où nous verrions le bout du tunnel », a déclaré le secrétaire général du parti, Lars Klingbeil. «Et maintenant, nous voyons que nous sommes dans une situation bien pire que d’autres pays. Nous avons commandé trop peu de vaccin. Il y a à peine une stratégie préparée.

La responsabilité de cela, a-t-il dit, incombe à Spahn, une étoile montante de l’Union chrétienne-démocrate de Merkel Le ministre des Finances de l’Union chrétienne-démocrate de Merkel, Olaf Scholz, vice-chancelier de Merkel et candidat des sociaux-démocrates à la chancelière aux élections fédérales de cette année, aurait envoyé à Spahn une liste de questions sur les problèmes liés aux vaccins.

Spahn a rejeté les critiques, affirmant que les politiciens doivent apprendre des erreurs mais que la campagne de vaccination de l’Allemagne se déroule conformément aux attentes.

« Il est clair depuis des semaines et des mois … que nous aurions trop peu de vaccin au début » parce que les capacités de production sont encore limitées, a-t-il dit, pas parce que trop peu de vaccins ont été commandés.

Le ministre de la Santé a également noté qu’une décision délibérée avait été prise de vacciner d’abord les personnes les plus vulnérables dans les maisons de soins infirmiers et que ce processus prend relativement beaucoup de temps.

L’Allemagne avait vacciné près de 477000 personnes vendredi, une semaine et demie après avoir commencé à se faire vacciner contre le coronavirus. C’est une meilleure performance que dans plusieurs pays européens, mais les critiques soulignent des progrès plus rapides au Royaume-Uni, aux États-Unis et en Israël.

Certains membres de la coalition au pouvoir et ailleurs ont accusé l’Union européenne de bafouer la commande de vaccins. Mais Merkel insiste sur le fait que le fait que l’UE prenne l’initiative de commander des doses était et est la bonne chose à faire.

La gestion par l’Allemagne de l’urgence de santé publique a été un point positif relatif en Europe au début de la pandémie. Cependant, les décès liés au virus ont considérablement augmenté au cours des deux derniers mois et le gouvernement a prolongé et resserré cette semaine le deuxième verrouillage du pays.

Spahn est une cible tentante pour les opposants politiques non seulement en tant que ministre de la Santé, mais parce que l’on ne sait toujours pas quel candidat de centre-droit cherchera le poste de Merkel – et il est un candidat possible.

Son parti choisit un nouveau chef le 16 janvier. Cette personne aura probablement les meilleures chances de se présenter à la chancelière. On ne sait pas si l’un des trois principaux candidats à la tête du parti CDU – Friedrich Merz, un ancien rival de Merkel; Armin Laschet, gouverneur d’État plus libéral; et l’éminent législateur Norbert Roettgen – pourra égaler l’attrait général de Merkel. Spahn souhaite devenir l’adjoint de Laschet.

À un moment donné par la suite, le bloc de centre-droit de la CDU de Merkel et son parti sœur de Bavière, l’Union chrétienne-sociale, choisiront un candidat à la chancelière.

Le gouverneur bavarois Markus Soeder, le leader de l’Union chrétienne-sociale, a gagné en stature pendant la pandémie en tant que fervent défenseur de mesures d’arrêt sévères, et est considéré comme un autre candidat possible pour succéder à Merkel. Ou les deux partis pourraient se tourner vers quelqu’un d’autre que leurs dirigeants.

Les partis actuellement au gouvernement allemand sont traditionnellement les plus importants du pays. Mais les sociaux-démocrates, qui ont fourni trois des huit chanceliers allemands d’après-guerre, sont très faibles dans les sondages après avoir été les partenaires gouvernementaux juniors de Merkel pendant quatre ans de son mandat.

Le parti a moins de soutien dans les sondages que les écologistes Verts, qui devraient faire leur première candidature à la chancellerie cette année mais n’ont pas encore nommé de candidat.

Le co-leader des Verts, Robert Habeck, a qualifié les querelles au sein de la coalition gouvernementale de «pathétiques».

«La stratégie (de vaccination) est correcte, mais sa mise en œuvre est misérable», a-t-il déclaré à la chaîne de télévision allemande n-tv.

Il reste à voir comment les sondages évolueront à mesure que le champ de bataille politique prend forme en 2021.