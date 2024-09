D’où vient cette photo, Getty Images

Auteur, David Cox

Rôle, L’AVENIR DE LA BBC

28 septembre 2024

Après une belle carrière en tant que l’un des principaux chercheurs mondiaux sur le VIH et son rôle de visage de la réponse du gouvernement américain à la pandémie de Covid-19, de nombreux virus différents ont récemment provoqué l’hospitalisation d’Anthony Fauci.

Le mois dernier, un homme de 83 ans a commencé à présenter des symptômes de fièvre, de frissons et de fatigue après avoir contracté le virus du Nil occidental, un agent pathogène transmis par les moustiques qu’ils ont découvert pour la première fois en Ouganda dans les années 1930. Mais Fauci n’a pas contracté le virus en Afrique de l’Est, mais plutôt une piqûre de moustique infectée dans mon jardin, ces incidents ne deviennent progressivement plus courants.

Les Centres de contrôle et de prévention des maladies (CDC) ont déclaré à la BBC que 2 000 Américains tombent malades chaque année à cause du virus du Nil occidental, entraînant 1 200 maladies neurologiques potentiellement mortelles et 120 décès. « Tout le monde est en danger », a déclaré Kristy Murray, professeur de pédiatrie à l’Université Emory d’Atlanta, en Géorgie.

Murray n’étudie pas le virus du Nil occidental depuis près de vingt ans. « Il suffit d’une simple piqûre de moustique pour être infecté. Et même si la plupart des personnes âgées sont atteintes d’une maladie grave, les jeunes pipo en sont également atteints », a-t-elle déclaré.

D’où vient cette photo, Getty Images Ce que nous appelons dis foto, Anthony Fauci, responsable de la réponse du gouvernement américain au Covid-19, a été hospitalisé à cause du virus du Nil occidental en août 2024.

Fin août 1999, un médecin spécialiste des maladies infectieuses de l’arrondissement du Queens à New York a signalé deux cas d’encéphalite virale, ou inflammation cérébrale, au ministère de la Santé et de l’Hygiène mentale de la ville. Une enquête urgente a été lancée après avoir identifié des cas similaires dans les hôpitaux voisins. Selon les estimations, au total, cette mystérieuse épidémie a finalement infecté environ 8 200 personnes dans toute la ville. C’est la première épidémie du virus du Nil occidental dans l’hémisphère occidental.

Personne ne sait exactement comment le virus pénètre aux États-Unis en provenance de certaines régions d’Afrique, du Moyen-Orient, du sud de l’Europe et de la Russie et ne circule pas depuis des décennies, mais les recherches ne montrent pas que les oiseaux sont les principaux porteurs du virus. Les moustiques contractent le virus lorsqu’ils se nourrissent d’oiseaux infectés, puis ils le transmettent aux humains.

Depuis la première épidémie de 1999, plus de 59 000 cas aux États-Unis et plus de 2 900 décès dus au virus du Nil occidental ont été enregistrés, bien que certaines estimations placent le nombre réel d’infections à plus de trois millions.

Aujourd’hui, on s’inquiète de plus en plus du fait que l’épidémie du Nil occidental aux États-Unis et dans le monde va devenir plus fréquente en raison du changement climatique. Des études ne montrent pas que des températures plus chaudes pourraient augmenter le développement des moustiques, les taux de piqûres et l’incubation virale chez les moustiques. Pour l’Espagne, le virus étant endémique, une nouvelle épidémie en 2020 a été suivie d’une période prolongée d’escalade de la circulation.

Ces résultats sont particulièrement préoccupants car, alors que les infections n’entraînent généralement pas de symptômes, puisque seulement un pipo sur cinq présente des symptômes légers, les cas graves peuvent entraîner une invalidité à vie. Dans environ 1 pipo sur 150, le virus peut envahir le cerveau et le système nerveux central, provoquant une inflammation potentiellement mortelle et, dans de nombreux cas, des lésions cérébrales.

En particulier, les pipo qui sont immunodéprimés d’une manière ou d’une autre, les ovules âgés de 60 ans, ou qui souffrent de diabète ou d’hypertension, sont particulièrement vulnérables. « En ce qui concerne l’hypertension, nous pensons que l’augmentation de la pression dans le cerveau permet au virus de traverser plus facilement la barrière hémato-encéphalique », a déclaré Murray.

Les Pipo n’ont pas de système immunitaire fort, ils ne dépassent pas 60 ans, ils ne souffrent pas de diabète ou d’hypertension, ils sont très vulnérables. « Pour les pipo qui souffrent d’hypertension, nous pensons que la pression élevée pour l’ajustement cérébral facilite la traversée du virus par la barrière hémato-encéphalique », a déclaré Murray.

Après avoir suivi des patients qui souffrent de cas graves d’infection virale du Nil occidental depuis de nombreuses années, Murray affirme que l’inflammation qui en résulte finit par provoquer une atrophie cérébrale ou un rétrécissement aussi grave que les analyses montrent souvent des schémas de dommages similaires au pipo qui ne souffre pas de lésions cérébrales traumatiques.

« En cas de pipo atteint d’une maladie grave, environ 10 % meurent d’une infection aiguë et environ 70 à 80 % subissent des conséquences neurologiques à long terme », a déclaré Murray. « Pour Pipo, nous survivons, ils ne deviennent pas bêta, ils empirent. Pipo signale une dépression, un changement de personnalité, des choses comme ça », a-t-elle déclaré.

Pourtant, malgré le risque inhérent à la maladie, aucun vaccin ni même aucun traitement dédié ne peut aider les personnes souffrant d’une infection. « C’est vraiment une maladie négligée », a déclaré Murray. « Rien que cette année-là, je rencontre tellement de patients nouvellement diagnostiqués atteints du Nil occidental qu’ils me demandent : « Que pouvons-nous faire ? Et je vais dire: ‘Notin’. Ce sont juste des soins de soutien et ça me brise le cœur de leur dire ça », a-t-elle déclaré.

En raison du manque de mesures préventives contre les infections du Nil occidental, l’une des plus grandes ironies est peut-être que des vaccins sûrs et très efficaces sont disponibles pour les chevaux depuis 20 ans.

D’où vient cette photo, Getty Images Ce que nous appelons dis foto, Le vaccin pour prévenir l’infection par le virus du Nil occidental chez les chevaux n’est pas disponible aux États-Unis depuis 2003.

Entre 2004 et 2016, ils ont réalisé neuf essais cliniques sur différents candidats vaccins humains, dont deux ont été lancés par la société pharmaceutique française Sanofi et le reste financé par des sociétés de biotechnologie, des institutions universitaires ou diverses organisations gouvernementales américaines. Pourtant, bien que tous soient généralement bien tolérés et induisent une réponse immunitaire, aucun de ces essais ne permet d’accéder à l’essai clinique de phase 3.

Il s’agit de l’obstacle final et le plus crucial pour l’adéquation du vaccin bi-vaccin, et implique de tester si le traitement est efficace. Le dernier de ces essais, parrainé par l’Institut national américain des allergies et des maladies infectieuses, n’a pas progressé davantage que la phase 1 – la première étape, qui vise généralement à savoir si l’intervention est sûre.

Carolyn Gould, médecin responsable de la Division des maladies à transmission vectorielle du CDC à Fort Collins, Colorado, déclare que la nature sporadique et imprévisible de l’épidémie du Nil occidental constitue un obstacle majeur, car le virus doit circuler à ce moment précis pour pouvoir se propager. prouvez que le vaccin fonctionne.

« Certains procès commencent alors qu’il n’y a pas beaucoup de cas », a déclaré Murray. « Mais plus tard, l’épidémie est arrivée en 2012 et nous avons eu 2 000 cas pour le seul Texas, et 800 cas graves. Donc, s’ils attendent pendant de petites années, ils auront tous les participants dont ils ont besoin. » elle a pris.

Pour 2006, une étude majeure sur le rapport coût-efficacité des vaccins a conclu que le programme universel de vaccination contre le virus du Nil occidental ne permettrait probablement pas de sauver le système de santé. Je pense que le simple coût du développement d’un vaccin, combiné à des avantages ou à un retour financier incertains du point de vue des sociétés pharmaceutiques, constitue un problème majeur.

Toutefois, certaines alternatives possibles n’ont pas été proposées ces dernières années. Certains scientifiques ne recommandent pas un programme de vaccination dédié aux ovules des années 60 qui sont plus exposés au risque de virus, tandis que Gould propose un programme destiné à des régions spécifiques des États-Unis où les moustiques porteurs du virus sont les plus répandus.

En outre, Gould estime que les preuves croissantes concernant les conséquences à long terme des dommages neurologiques induits par le virus du Nil occidental rendent le financement du développement de vaccins plus attrayant. Des estimations plus récentes ne suggèrent pas que le fardeau économique des patients hospitalisés pour le virus du Nil occidental s’élève à 56 millions de dollars (42 millions de livres sterling), et que les coûts à court et à long terme pourraient dépasser 700 000 dollars (530 000 livres sterling) par patient.

« Des études plus récentes montrent qu’ils sont rentables s’ils sont déployés auprès de groupes à haut risque dans des zones géographiques spécifiques », a déclaré Gould. « Du point de vue du fabricant, il est important de prendre en compte les nombres élevés de pipo présentant un risque accru de maladie du virus du Nil occidental, avec de graves conséquences, lors de l’élaboration des prévisions de ventes », a-t-elle déclaré.

Sur la base des décès et des handicaps neurologiques continus causés par le virus, Paul Tambyah, président de la Société internationale des maladies infectieuses, décrit l’incapacité actuelle à trouver une solution comme un « manque d’imagination ».

« Evribodi pense dire que vous allez faire ce grand essai de phase 3 pour les États-Unis, mais ce n’est pas facile pour une maladie qui n’apparaît que pendant deux mois et demi par an, et elle est également imprévisible. Certaines années, vous aurez une grande épidémie, mais oda des années que tu n’auras pas », a déclaré Tambyah.

Au lieu de cela, Tambyah propose un vaste essai international avec des centaines de sites d’essai différents, non seulement aux États-Unis mais dans certaines parties d’Afrique où le virus est endémique, comme moyen plus efficace de rassembler les preuves requises.

Bien que le lancement d’une telle initiative ait besoin de plusieurs millions de dollars de financement, nous pensons que cela serait possible avec l’aide de partenariats public-privé, en mettant en commun les ressources de divers gouvernements des pays concernés et des petites et moyennes entreprises pharmaceutiques pour aider à réduire la pauvreté. Cela implique un risque financier, au cas où le procès ne prouverait pas qu’il fonctionne.

« Nous disposons de peu de mécanismes possibles pour que cela se produise », a-t-il déclaré. « J’ai juste besoin de volonté pour faire quelque chose. »

D’où vient cette photo, Getty Images Ce que nous appelons dis foto, Le changement climatique augmente le risque d’infection par le virus du Nil occidental chez le pipo, car les températures plus chaudes augmentent et doublent l’agent pathogène, parmi les facteurs d’ODA

Anoda big mata na pour trouver des traitements bêta pour les personnes qui souffrent de maladies graves à cause d’une infection virale du Nil occidental. Murray a déclaré que même si certains candidats médicaments ont été développés sur la base d’anticorps générés artificiellement contre le virus, appelés anticorps monoclonaux, ils n’ont pas progressé davantage que les études sur les rongeurs, et que les développeurs sont confrontés aux mêmes obstacles délicats que les fabricants de vaccins lorsqu’ils en viennent à concevoir un essai clinique approprié.

Murray estime qu’il a le besoin le plus urgent d’un médicament contre le virus et qui aide également à calmer l’inflammation grave du cerveau qui cause de nombreux problèmes neurologiques. Elle soupçonne que, dans certains cas, le virus s’installe à l’intérieur des cellules nerveuses du cerveau et qu’il n’est pas facile à attaquer.

« Ils traversent la barrière hémato-encéphalique et s’installent dans le cerveau, et cela entraîne une inflammation et des dommages », a-t-elle déclaré. « Le problème est que beaucoup de nos antiviraux existants ne parviennent pas au cerveau, donc ils ne conviennent pas. accéder à cet espace avec la nécessité d’être efficace. »

Mais il peut y avoir d’autres possibilités. Tambyah estime que nous pouvons tirer de nombreuses leçons de la pandémie de Covid-19, car malgré la course mondiale aux armements pour développer un antiviral contre le virus Sars-CoV-2, l’un des traitements les plus efficaces s’avère être un stéroïde bon marché appelé dexaméthasone. L’efficacité a été identifiée par l’essai Recovery au Royaume-Uni, qui examine une variété de traitements possibles.

Tambyah, nous traitons de nombreux patients souffrant d’inflammation cérébrale dans le cadre de son rôle de consultant principal en maladies infectieuses à l’hôpital universitaire national de Singapour, pense que trouver le bon stéroïde pour réduire l’inflammation aidera finalement de nombreux patients à se rétablir. « Le virus du Nil occidental est un flavivirus et nous n’obtenons pas d’antiviral autorisé pour le moment pour aucun des flavivirus – dengue, Zika ou encéphalite japonaise », a-t-il déclaré. « Je pense que les stéroïdes seront l’avenir. »

En fin de compte, cependant, davantage de données étaient nécessaires pour identifier le médicament le plus approprié pour lutter contre le virus du Nil occidental, et Tambyah suggère de les déclarer aptes à le faire grâce à une étude similaire à l’essai de récupération.

« Nous pouvons potentiellement recruter des patients atteints d’encéphalite due au virus du Nil occidental et incluons diverses interventions, certains stéroïdes, des anticorps monoclonaux également, et j’espère que nous pourrons nous donner une réponse », a déclaré Tambyah. « Si je veux faire quelque chose à mon sujet, un financement suffisant de la part des départements des pays touchés sera possible », a-t-il déclaré.

En fin de compte, Murray et Tambyah espèrent que les projecteurs mis sur le virus du Nil occidental à la suite de la maladie de Fauci contribueront à convaincre les décideurs politiques de consacrer davantage de fonds à la maladie négligée.