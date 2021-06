Le virus du Nil occidental découvert à Los Angeles alors qu’un corbeau mort est trouvé porteur d’une maladie qui n’a AUCUN remède

Le virus WEST Nile a été détecté à Los Angeles après la découverte d’un corbeau mort porteur de la maladie à South Pasadena.

Il n’existe pas de vaccin pour prévenir la maladie mortelle ni de médicaments pour la traiter, et elle se transmet aux humains par les piqûres de moustiques infectés.

Le virus du Nil occidental se transmet aux humains par les piqûres de moustiques infectés Crédit : Getty – Contributeur

La maladie mortelle a été détectée chez un corbeau mort trouvé à Los Angeles Crédit : Getty

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, environ une personne sur 150 infectée développera une maladie grave – et parfois même mortelle -.

Le district de contrôle des moustiques et des vecteurs de la vallée de San Gabriel a annoncé lundi que le VNO avait été détecté dans un corbeau mort collecté à Los Angeles.

« Le virus du Nil occidental est endémique, ce qui signifie que nous le détecterons chaque année dans nos communautés », a déclaré Melissa Doyle, responsable du programme scientifique.

« Alors que le temps se réchauffe, tout le monde devrait éviter les piqûres de moustiques et éliminer l’eau stagnante autour de sa maison. »

Bien que les oiseaux puissent être infectés par le WMV, ils ne peuvent pas le transmettre directement aux humains.

Dans la plupart des cas, les moustiques s’infectent après s’être nourris d’un oiseau infecté.

Qu’est-ce que le virus du Nil occidental? Le virus du Nil occidental (VNO) est propagé par les moustiques et a été découvert en Ouganda en 1937. La plupart des personnes infectées par le virus, environ 80%, ne présentent aucun symptôme. Cependant, certains ressentiront des symptômes pseudo-grippaux, notamment des maux de tête et de la fièvre. Dans les cas graves – moins d’un pour cent – les patients infectés peuvent développer de graves problèmes neurologiques, notamment la méningite, l’encéphalite et la paralysie, qui peuvent entraîner la mort. Les personnes en bonne santé se rétablissent généralement rapidement et souffrent peu ou pas d’effets secondaires. Les personnes âgées de plus de 50 ans ou celles souffrant de problèmes de santé sous-jacents sont les plus à risque de complications graves.

Les moustiques transmettent ensuite le WMV aux humains – et à d’autres animaux – en les mordant, et il n’y a pas de remède.

Selon le CDC, la plupart des gens ne se sentent pas malades, environ une personne sur cinq développe de la fièvre ou d’autres symptômes, tels que des maux de tête, des douleurs articulaires, des vomissements, de la diarrhée ou une éruption cutanée.

Dans le sud de la Californie, les moustiques sont plus actifs entre mai et octobre.

Levy Sun, du SGVMVCD, a averti les gens de « ne pas tenter leur chance ».

« Il suffit d’une piqûre pour qu’un moustique porteur du virus du Nil occidental vous rende malade », a déclaré Sun.

« Ne tentez pas votre chance et supposez que la prochaine piqûre de moustique sera inoffensive. »

Le CDC conseille aux gens d’utiliser un insectifuge et de porter des hauts et des pantalons à manches longues pour prévenir le WMV.

L’été dernier, des moustiques infectés par le VNO ont été trouvés à New York.

Le département de la santé de la ville a mis en garde contre les insectes en juillet, déclarant que les moustiques avaient été trouvés dans le Bronx et Staten Island.