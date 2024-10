Le virus de Marburg de type Ebola lié à 8 décès au Rwanda

Le Rwanda affirme que huit personnes sont mortes jusqu’à présent du virus de Marburg, hautement contagieux.

Cette annonce intervient quelques jours seulement après que le pays a déclaré une épidémie de fièvre hémorragique mortelle pour laquelle aucun vaccin ni traitement n’est autorisé.

Comme Ebola, le virus de Marburg provient des chauves-souris frugivores et se propage entre les personnes par contact étroit avec les fluides corporels des personnes infectées.

Le Rwanda, pays enclavé d’Afrique centrale, a déclaré vendredi une épidémie et un jour plus tard, les six premiers décès ont été signalés.

Le ministre de la Santé, Sabin Nsanzimana, a déclaré dimanche soir que jusqu’à présent, 26 cas avaient été confirmés et que huit des personnes malades étaient décédées.

« L’OMS estime que le risque de cette épidémie est très élevé au niveau national, élevé au niveau régional et faible au niveau mondial », a-t-il ajouté. l’OMS a dit le lundi. « Des enquêtes sont en cours pour déterminer l’étendue complète de l’épidémie et cette évaluation des risques sera mise à jour à mesure que de plus amples informations seront reçues. »