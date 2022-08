Le virus de la polio trouvé dans les eaux usées de New York, suggérant une transmission locale

Les responsables de la santé ont identifié le virus qui cause la poliomyélite dans les eaux usées de New York, suggérant une transmission locale du virus, ont annoncé vendredi les autorités de l’État, exhortant les New-Yorkais non vaccinés à se faire vacciner.

“Le NYC Heath Department et le New York State Department of Health ont identifié le poliovirus dans les eaux usées de NYC,

suggérant une transmission locale du virus”, a déclaré vendredi le département de la santé de la ville dans un communiqué.

“La poliomyélite peut entraîner la paralysie et même la mort. Nous exhortons les New-Yorkais non vaccinés à se faire vacciner maintenant.”

L’identification intervient des semaines après qu’un cas de poliomyélite chez un adulte a été rendu public le 21 juillet dans le comté de Rockland, marquant le premier cas confirmé du pays en près de 10 ans.

Plus tôt ce mois-ci, les responsables de la santé ont déclaré que le virus avait été trouvé dans les eaux usées de la banlieue de New York un mois avant que les responsables de la santé n’annoncent le cas du comté de Rockland.

Les Centers for Disease Control and Prevention (CDC) des États-Unis ont déclaré à l’époque qu’il n’était pas clair si le virus se propageait activement à New York ou ailleurs aux États-Unis.

Preuve de virus à Londres

Il n’y a pas de remède contre la poliomyélite, qui peut provoquer une paralysie irréversible dans certains cas, mais elle peut être prévenue par un vaccin mis à disposition en 1955.

Les responsables de New York ont ​​déclaré qu’ils ouvraient des cliniques de vaccination pour aider les résidents non vaccinés à se faire vacciner.

Le vaccin antipoliomyélitique inactivé (VPI) est le seul vaccin antipoliomyélitique administré aux États-Unis depuis 2000, selon le CDC. Il est administré par injection dans la jambe ou le bras, selon l’âge du patient.

Mercredi, les autorités sanitaires britanniques ont annoncé qu’elles offriraient une dose de rappel contre la poliomyélite aux enfants âgés de un à neuf ans à Londres, après avoir trouvé des preuves que le virus se propageait dans plusieurs régions de la capitale. L’Agence britannique de sécurité sanitaire a déclaré que des échantillons de virus de la poliomyélite avaient été trouvés dans les eaux usées de huit arrondissements de Londres, mais qu’il n’y avait aucune infection confirmée.

La poliomyélite est souvent asymptomatique et les gens peuvent transmettre le virus même s’ils ne semblent pas malades. Mais cela peut produire

des symptômes légers, pseudo-grippaux, qui peuvent prendre jusqu’à 30 jours pour apparaître, ont déclaré des responsables.

Il peut frapper à tout âge, mais la majorité des personnes touchées sont des enfants de trois ans et moins.