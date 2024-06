Le virus de la grippe aviaire provenant d’un cas humain au Texas tue 100 % des furets selon une étude du CDC

La souche de grippe aviaire H5N1 isolée chez un travailleur laitier au Texas s’est révélée mortelle à 100 pour cent chez les furets utilisés pour modéliser les maladies grippales chez l’homme. Cependant, le virus semble inefficace pour se propager via les gouttelettes respiratoires, selon des données récemment publiées. résultats d’une étude des Centers for Disease Control and Prevention.

Les données confirment que les infections H5N1 sont très différentes des virus de la grippe saisonnière qui circulent chez l’homme. Ces virus annuels rendent les furets malades mais ne sont pas mortels. Ils se sont également révélés très efficaces pour se propager via des gouttelettes respiratoires, avec des taux de transmission de 100 % en laboratoire. En revanche, la souche provenant de l’homme du Texas (A/Texas/37/2024) semble avoir un taux de transmission de seulement 33 pour cent via des gouttelettes respiratoires parmi les furets.

« Cela suggère que les virus de type A/Texas/37/2024 devraient subir des changements pour se propager efficacement par des gouttelettes dans l’air, comme celles provenant de la toux et des éternuements », a indiqué le CDC dans son résumé des données. L’agence a ajouté que « une propagation efficace des gouttelettes respiratoires, comme celle observée avec les virus de la grippe saisonnière, est nécessaire pour qu’une propagation soutenue de personne à personne se produise ».

Dans l’étude du CDC, les chercheurs ont infecté six furets avec A/Texas/37/2024. Le résumé des données du CDC n’a pas précisé comment les furets ont été infectés dans cette étude, mais dans d’autres études récentes sur les furets H5N1, les animaux ont été infectés. en leur mettant le virus dans le nez. Ars a contacté l’agence pour obtenir des éclaircissements sur la voie d’inoculation dans la dernière étude et mettra à jour l’histoire avec toute information supplémentaire fournie.

Les six furets infectés ont développé une maladie grave et sont morts. Pour tester dans quelle mesure le virus pourrait se propager parmi les furets, les scientifiques du CDC ont mis en place des expériences pour tester la transmission par contact direct et par gouttelettes respiratoires. Pour le test de transmission directe, trois furets sains ont été placés dans les mêmes enclos que trois furets infectés expérimentalement. Les trois furets en bonne santé ont été infectés.

Pour le test de transmission respiratoire, trois furets sains ont été placés dans des enclos à côté des enclos contenant les animaux infectés expérimentalement. Les furets infectés et non infectés partageaient l’air, mais n’avaient pas de contact direct les uns avec les autres. Sur les trois furets en bonne santé, un seul a contracté le virus H5N1 (33 %). De plus, cet événement de transmission respiratoire semblait avoir un retard d’un à deux jours par rapport à ce qui a été observé dans le même test avec les virus de la grippe saisonnière. Cela suggère en outre que le virus est inefficace en matière de transmission respiratoire.

Le CDC a qualifié les résultats globaux de « pas surprenants ». Des expériences antérieures sur des furets avec des isolats de H5N1 – collectés avant l’épidémie actuelle de grippe aviaire parmi les vaches laitières aux États-Unis – ont également révélé que le H5N1 est souvent mortel pour les furets. De même, les isolats de H5N1 collectés en Espagne et au Chili lors de l’épidémie mondiale actuelle ont également révélé que le virus était inefficace pour se propager via les gouttelettes respiratoires parmi les furets, avec des taux allant de 0 % à 37,5 %.

Pour l’instant, les résultats n’affectent pas l’évaluation globale des risques du CDC pour le grand public, qui est faible. Cependant, cela renforce le risque pour ceux qui sont en contact avec des animaux infectés, en particulier les travailleurs des fermes laitières et avicoles.

À ce jour, il y a eu quatre cas humains de H5N1 aux États-Unis depuis le début de l’épidémie mondiale actuelle de grippe aviaire en 2022 : une chez un ouvrier d’une ferme avicole en 2022 et trois chez des ouvriers d’une ferme laitière, toutes signalées entre début avril et fin mai de cette année. Jusqu’à présent, les cas ont été bénins, a noté le CDC, mais étant donné les résultats chez les furets, « il est possible qu’il y ait des maladies graves parmi les gens », a conclu l’agence.

Le 9 juin, le ministère américain de l’Agriculture a confirmé la présence du virus H5N1 dans 85 troupeaux laitiers et une ferme d’alpaga dans 10 États.