Le virus de la grippe aviaire pourrait être détecté dans une poignée de sites de traitement des eaux usées, selon le CDC

Il n’existe aucune preuve solide que la grippe aviaire se propage parmi les humains, ont déclaré mardi les Centers for Disease Control and Prevention, au milieu d’une épidémie de virus chez les vaches laitières.

Nouvelles données provenant de 189 sites d’échantillonnage des eaux usées de l’agence a montré qu’au 4 mai, un virus de la grippe A avait été détecté à des niveaux supérieurs à la moyenne dans une poignée de sites à travers le pays, notamment en Alaska, en Californie, en Floride, dans l’Illinois et au Kansas.

La grippe aviaire qui circule actuellement chez les vaches, appelée H5N1, est un type de grippe A.

Un seul site, dans le comté de Saline, au Kansas, a montré des niveaux particulièrement élevés de virus de la grippe pour cette période de l’année. Quatre troupeaux du Kansas ont été testés positifs en avril, a indiqué le CDC.

On ne sait pas clairement si les échantillons d’eaux usées du Kansas se limitaient aux déchets humains ou s’ils incluaient les eaux de ruissellement des fermes. On ne sait pas non plus si les niveaux élevés de virus dans les eaux usées indiquent des infections chez les humains, les vaches, les oiseaux ou d’autres animaux. Il n’y a pas eu d’augmentation inhabituelle des maladies pseudo-grippales au cours des dernières semaines, ont indiqué les CDC.

« Nous aimerions vraiment comprendre ce qui pourrait être à l’origine de cette augmentation de la grippe A pendant ce que nous considérons comme la saison de transmission la plus faible de la grippe A », a déclaré Jonathan Yoder, directeur adjoint de la division de préparation aux maladies infectieuses et d’innovation du CDC.

Un représentant de l’un des principaux hôpitaux du comté de Saline n’a pas répondu à une demande de commentaires.

Le Dr Cameron Wolfe, expert en maladies infectieuses et professeur agrégé de médecine à la Duke University School of Medicine en Caroline du Nord, a déclaré que les nouvelles données du CDC « sont en fait assez rassurantes ».

« Nous sommes à la mi-mai », a-t-il déclaré, alors « qu’il n’y a naturellement pas beaucoup de grippe ». Wolfe a déclaré qu’il ne constatait aucune augmentation des maladies pseudo-grippales dans sa pratique médicale.

Dès mardi, 42 troupeaux dans neuf états — Le Kansas, le Colorado, l’Idaho, le Michigan, le Nouveau-Mexique, la Caroline du Nord, l’Ohio, le Dakota du Sud et le Texas — ont été touchés.

L’agence est surveillance de 260 personnes qui ont été exposés à des vaches laitières infectées pour des symptômes pseudo-grippaux. Trente-trois personnes ont été testées pour le virus. Jusqu’à présent, une seule personne – un ouvrier d’une ferme laitière au Texas – a reçu un diagnostic de grippe aviaire liée à l’épidémie de vache laitière. Il a développé un cas grave de conjonctivite, ou conjonctivite, et s’est rétabli.