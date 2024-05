Le virus de la dengue propagé par les moustiques signalé en Alabama et en Floride

COMTÉ DE JEFFERSON, Alabama (WTVY) – La dengue, une infection transmissible par le sang et transmise par les moustiques, a été signalée en Alabama, ainsi qu’en Floride et en Géorgie.

Selon les Centers for Disease Control and Prevention, patients d’Alabama et de Géorgie attrapé le virus lors d’un voyage en dehors des États-Unis. quelques cas en Floride ont été capturés localement.

Actuellement, la Floride a enregistré plus de 170 cas et est le seul État à avoir des cas localisés jusqu’à présent cette année.

L’infection par la dengue survient après avoir été piquée par un moustique porteur du virus. Il ne peut pas se transmettre d’une personne à l’autre.

Les moustiques qui propagent la dengue sont du même type que ceux qui propagent la dengue. Zika et virus chikungunya.

Symptômes de la dengue comprennent une forte fièvre, des maux de tête sévères, des douleurs oculaires, des douleurs articulaires, des douleurs musculaires et osseuses, des éruptions cutanées, des saignements de nez, des saignements des gencives et des ecchymoses faciles.

Lorsque la fièvre diminue, les symptômes peuvent inclure des vomissements, des douleurs abdominales et des difficultés respiratoires.

Bien qu’il n’existe aucun vaccin ni médicament pour prévenir ou traiter la dengue, le ministère de la Santé publique de l’Alabama affirme qu’un professionnel de la santé peut la traiter efficacement avec une thérapie de remplacement liquidien.

Les cas plus graves de dengue peuvent nécessiter une hospitalisation.

Ceux qui pensent avoir contracté la dengue ne devraient utiliser que des analgésiques contenant de l’acétaminophène. En raison du risque hémorragique, les anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) doivent être évités.

La meilleure façon de prévenir la propagation de la dengue est d’éliminer les zones où les moustiques pondent. Il s’agit généralement de récipients artificiels contenant de l’eau, comme des seaux utilisés pour collecter l’eau de pluie ou des abreuvoirs impurs pour le bétail.

D’autres moyens de contribuer à la prévention incluent des moustiquaires sur les fenêtres et les portes et l’utilisation d’antimoustiques à l’extérieur.

Au 29 mai 2024, l’Alabama avait signalé un cas de dengue. La Géorgie en a eu douze. La Floride a signalé sept cas détectés localement et plus de 170 au total.

Abonnez-vous à notre Newsletter Actualités 4 et recevez chaque matin les dernières nouvelles locales et la météo directement sur votre e-mail. Recevez des notifications instantanées sur les principales actualités de News 4 en téléchargeant notre application mobile.

Copyright 2024 WTVY. Tous droits réservés.