SIOUX FALLS, SD (AP) – Les décès dus à la pandémie de coronavirus grimpent à travers le pays, mais un nouveau sondage révèle peu d’alerte parmi les Américains concernant les infections au COVID-19 et aucun changement d’opinion significatif sur la façon dont le gouvernement devrait agir pour ralentir la propagé.

L’enquête de l’Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research révèle qu’environ 4 Américains sur 10 se disent extrêmement ou très inquiets pour eux-mêmes ou pour un membre de leur famille infecté par le virus, à peu près le même qu’en octobre et légèrement inférieur aux enquêtes. menée en mars et en juillet. Des majorités stables continuent à favoriser les exigences selon lesquelles les gens portent des masques et limitent la taille des rassemblements.

Les risques d’infection sont plus importants que jamais dans de larges pans du pays – plus d’un million de personnes ont été testées positives pour le coronavirus pendant cinq jours la semaine dernière. La flambée a conduit à un nombre record de décès quotidiens par virus alors que les États-Unis approchent de 300 000 personnes décédées du virus au cours de la pandémie.

Les plus hauts responsables de la santé du pays ont supplié les Américains de redoubler d’efforts pour prévenir les infections, en particulier pendant les vacances. Environ les trois quarts des Américains se disent au moins un peu inquiets à propos du virus, un chiffre qui est à peu près le même qu’en octobre. En mars, puis à nouveau en juillet, environ la moitié des Américains étaient très inquiets.

«Nous connaissons nos risques. Nous voyons ce qui se passe. Nous voyons des gens mourir », a déclaré Sarah Totta, une femme de 36 ans de Kansas City, Missouri. «Mais pour être honnête, je pense que nous savions que cela arriverait en hiver, et je pense simplement que vous devez gérer les risques.»

Le soutien aux commandes au domicile a atteint un sommet en avril, avec environ 8 voix sur 10 en faveur, et a diminué régulièrement depuis. Cinquante pour cent soutiennent désormais l’obligation pour les Américains de rester à la maison, sauf pour les courses essentielles, contre 44% en octobre. Aujourd’hui, 45% sont favorables à la fermeture de bars et de restaurants, un peu plus que 41% il y a deux mois. Environ un tiers des Américains s’opposent aux deux étapes.

Totta, un républicain, considérait les fermetures forcées comme un dernier recours à ne prendre que lorsque les hôpitaux sont surchargés. Elle a dit qu’elle préférerait que les gouvernements adoptent une approche «habilitante plutôt que contrôlant», mais a reconnu que sa région aurait pu bénéficier d’un verrouillage à l’automne alors que le Midwest voyait le nombre de cas augmenter.

Les résultats de l’enquête mettent en évidence les différences marquées entre la façon dont les républicains et les démocrates perçoivent la pandémie. Les préoccupations concernant le virus et le soutien aux restrictions restent écrasants parmi les démocrates. Environ 9 sur 10 sont au moins quelque peu préoccupés par les infections, contre environ 6 républicains sur 10.

Alors que le gouverneur de Californie Gavin Newsom, un démocrate, a pris ce mois-ci ses actions les plus agressives depuis le printemps pour essayer d’éviter que les hôpitaux ne soient submergés de patients, Lisa Main, 26 ans, qui travaille dans les ventes dans un hôtel, s’inquiétait de l’effet. cela aurait sur l’économie.

«En toute honnêteté, je pense que cette pandémie est en quelque sorte disproportionnée», a déclaré Main, qui est républicain. «Je suis allé à un mariage et personne n’est tombé malade à cause de ça.

Pendant ce temps, la gouvernante républicaine du Dakota du Sud, Kristi Noem, a tourné en dérision les mandats de masque, alors même que son État souffre du taux de décès par habitant le plus élevé du pays ces dernières semaines. Pour défendre son approche, Noem a souligné que le virus sévit même dans les États où les gouverneurs démocrates tels que Newsom ont émis des ordres stricts.

«Je déteste que le coronavirus soit devenu politique, mais c’est le cas», a déclaré Totta.

En Floride, où le gouverneur républicain Ron DeSantis s’est farouchement opposé à la fermeture de bars et de restaurants, Lewis Venegas, un indépendant de 26 ans, s’est senti frustré de voir les cas augmenter, craignant que sa mère et sa belle-mère ne soient vulnérables. Il a déclaré qu’il était impossible de rester socialement éloigné des gens du magasin Walmart de Miami où il travaille, bien que la plupart des gens portent des masques.

Les craintes de la pandémie sont parfois devenues accablantes, a-t-il déclaré: «J’en suis arrivé au point où j’avais tellement peur que j’ai commencé à pleurer de manière incontrôlable.

La prise en charge des exigences qui limiteraient les interactions bénéficie toujours d’un large soutien de l’ensemble des Américains. Environ les deux tiers préfèrent limiter les rassemblements à 10 personnes ou moins. Et les trois quarts préfèrent obliger les gens à porter des masques lorsqu’ils se trouvent à l’extérieur de chez eux.

Environ 9 démocrates sur 10 soutiennent un mandat de masque et une limite sur la taille des rassemblements. Environ les trois quarts soutiennent les ordonnances de maintien à la maison, contre 6 sur 10 en octobre. Et 66% pensent que les bars et les restaurants devraient être fermés, une hausse par rapport à 56% il y a deux mois.

Environ 6 républicains sur 10 s’opposent aux ordres de rester à la maison et aux fermetures de bars et de restaurants. Une faible majorité, 55%, soutient un mandat de masque, tandis que 26% s’y opposent. L’opposition aux ordres de rester à la maison, les limites sur les rassemblements et les fermetures de bars et de restaurants ont augmenté régulièrement parmi les républicains au cours de la pandémie.

Dans certaines poches de l’Ouest et du Midwest, où une vague de cas d’automne a été particulièrement dévastatrice, les disputes sur les mandats de masque sont devenues laides. Les autorités locales ont été confrontées à des menaces et à des protestations alors qu’elles cherchaient des moyens de ralentir les infections.

«Je n’aime tout simplement pas qu’on me dise quoi faire», a déclaré Fred Carrigan, 58 ans de Portland, Indiana, qui a exprimé une profonde méfiance à l’égard de toute action gouvernementale.

Ce genre de scepticisme pourrait gêner les responsables de la santé qui s’efforcent actuellement de convaincre des millions d’Américains que les vaccins à venir sont sûrs et efficaces. Les experts estiment qu’au moins 70% de la population américaine doit être vaccinée pour contenir le virus, mais l’enquête a révélé que seulement la moitié environ des Américains sont prêts à recevoir les vaccins lorsqu’ils deviennent disponibles.

Mais pour Jill VonOhlen, 72 ans, le vaccin a présenté un peu de lumière à la fin d’une longue et parfois sombre année.

«Je suis absolument étonné que nous ayons un vaccin. Le fait que nous ayons cela me donne vraiment de l’espoir », a-t-elle déclaré. «Je serai le premier en ligne, sans aucun doute. Je vais juste devoir entendre que (Dr Anthony) Fauci ou quelqu’un dit que tout va bien.

Fingerhut a rapporté de Washington.

Le sondage AP-NORC auprès de 1117 adultes a été mené du 3 au 7 décembre à l’aide d’un échantillon tiré du panel probabiliste AmeriSpeak de NORC, qui est conçu pour être représentatif de la population américaine. La marge d’erreur d’échantillonnage pour tous les répondants est de plus ou moins 3,9 points de pourcentage.

