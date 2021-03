Près d’un an après que le gouverneur de Californie, Gavin Newsom, ait ordonné la première fermeture à l’échelle de l’État du pays en raison du coronavirus, les masques restent obligatoires, les repas à l’intérieur et les autres activités sont considérablement limités et Disneyland reste fermé.

En revanche, la Floride n’a pas de restrictions à l’échelle de l’État. Le gouverneur républicain Ron DeSantis a interdit aux municipalités d’infliger des amendes aux personnes qui refusent de porter des masques. Et Disney World est ouvert depuis juillet.

Malgré leurs approches différentes, la Californie et la Floride ont connu des résultats presque identiques dans les taux de cas de COVID-19.

Comment deux États qui ont pris des virages aussi divergents sont-ils arrivés à des points similaires?

«Cela va être une question importante que nous devons nous poser: quelles mesures de santé publique ont réellement été les plus efficaces, et lesquelles ont eu un effet négligeable ou se sont retournées contre le comportement de conduite clandestin?» a déclaré Amesh Adalja, chercheur principal au Johns Hopkins Center for Health Security.

Bien que la recherche ait montré que les mandats de masque et les limites des activités de groupe telles que les repas à l’intérieur peuvent aider à ralentir la propagation du coronavirus, les États avec des restrictions plus strictes imposées par le gouvernement n’ont pas toujours mieux réussi que ceux qui n’en ont pas.

La Californie et la Floride ont toutes deux un taux de cas de COVID-19 d’environ 8900 pour 100000 habitants depuis le début de la pandémie, selon les Centers for Disease Control and Prevention fédéraux. Et les deux se classent au milieu parmi les États pour les taux de mortalité COVID-19 – la Floride était 27e vendredi; La Californie était 28e.

Le Connecticut et le Dakota du Sud sont un autre exemple. Les deux se classent parmi les 10 pires états pour les taux de mortalité liés au COVID-19. Pourtant, le gouverneur du Connecticut, Ned Lamont, un démocrate, a imposé de nombreuses restrictions à l’échelle de l’État au cours de l’année écoulée après une augmentation précoce du nombre de décès, tandis que le gouverneur du Dakota du Sud, Kristi Noem, un républicain, n’a émis aucun mandat alors que les décès par virus ont grimpé en flèche à l’automne.

Alors que Lamont a ordonné des quarantaines pour certains visiteurs hors de l’État, Noem a lancé une campagne de publicité touristique de 5 millions de dollars et a accueilli les gens à un énorme rassemblement de motos, qui, selon certains experts de la santé, a propagé le coronavirus dans tout le Midwest.

Les deux affirment que leur approche est la meilleure.

«Même en cas de pandémie, la politique de santé publique doit prendre en compte le bien-être économique et social des gens», a déclaré Noem lors d’une récente convention conservatrice.

Lamont a récemment annoncé qu’il levait les limites de capacité dans les magasins de détail, les restaurants et autres installations à compter du 19 mars. Mais les bars qui ne servent pas de nourriture resteront fermés et un mandat de masque se poursuivra.

«Ce n’est pas le Texas. Ce n’est pas le Mississippi. C’est le Connecticut », a déclaré Lamont, faisant référence à d’autres États qui ont récemment levé les mandats de masque.

«Nous trouvons ce qui fonctionne, c’est le port du masque, la distanciation sociale et les vaccinations», a-t-il déclaré.

Alors que les nouveaux cas de COVID-19 diminuent à l’échelle nationale, les gouverneurs de plus de la moitié des États ont pris des mesures au cours des deux dernières semaines pour mettre fin ou assouplir les restrictions relatives aux coronavirus, selon un décompte de l’Associated Press. Certaines limites de capacité ont pris fin vendredi dans le Maryland et l’Oklahoma. Le Michigan, le Minnesota, le New Jersey, New York et le Wyoming assouplissent les restrictions dans la semaine à venir.

Dans presque tous les cas, les gouverneurs ont loué leur approche de la pandémie, tandis que les critiques les ont accusés d’être trop rigoureux ou trop laxistes.

La lente réouverture de la Californie devrait prendre de l’ampleur en avril. Mais les républicains de Californie aident à organiser un effort de rappel contre Newsom qui a attiré près de 2 millions de signatures de pétitions de personnes frustrées par ses limites durables sur les entreprises, les rassemblements d’églises et les activités des gens. Il fait également face à une pression intense sur les fermetures d’écoles publiques et le rythme glacial de leur réouverture.

Newson a affirmé que la Californie avait été un chef de file dans la lutte contre le virus tout en prononçant son discours sur l’état de l’État la semaine dernière depuis le Dodger Stadium, où les sièges vides équivalaient à peu près aux 55000 décès COVID-19 de l’État.

«Dès les premiers jours de cette pandémie, la Californie a fait confiance à la science et aux données, et nous avons rencontré le moment présent», a déclaré Newsom.

Il a ajouté: « Nous n’allons pas changer de cap juste à cause de quelques opposants et apocalyptiques. »

Dans son propre discours sur l’état de l’État, DeSantis a affirmé que la Floride était en meilleure forme que d’autres parce que ses entreprises et ses écoles étaient ouvertes. Le taux de chômage de la Floride se situait au-dessous de la moyenne nationale, et nettement inférieur à celui de la Californie, au début de cette année.

«Alors que tant d’autres États ont continué à enfermer les gens au cours de ces nombreux mois, la Floride a soulevé les gens», a déclaré DeSantis.

Déterminer quelle approche est la meilleure est plus compliqué que de simplement examiner les politiques à l’échelle de l’État et les taux globaux de cas.

Comme la Floride, le Missouri n’avait pas de mandat de masque à l’échelle de l’État, a mis fin aux restrictions commerciales en juin dernier et a un taux de mortalité cumulatif COVID-19 similaire à celui de la Californie. En l’absence de commandes à l’échelle de l’État, bon nombre des plus grandes villes de Floride et du Missouri ont imposé leurs propres exigences en matière de masque et des restrictions commerciales. Au Missouri, cela signifiait qu’environ la moitié de la population était toujours soumise à des mandats masqués.

Le gouverneur républicain Mike Parson a vanté «une approche équilibrée» de la pandémie qui a laissé de nombreuses décisions de santé publique aux responsables locaux et a permis à l’économie du Missouri «de revenir en force.» Les nouveaux cas de COVID-19 et le chômage sont à la fois faibles et les dépenses de consommation est revenu aux niveaux d’avant la pandémie, a déclaré Parson la semaine dernière.

Le directeur de la santé de l’État, Randall Williams, estime que les résidents ont entendu l’appel de Parson à masquer volontairement lorsque les cas de coronavirus du Missouri ont grimpé l’automne dernier à certains des niveaux les plus élevés du pays.

Les experts en santé publique ont déclaré que des choix individuels pourraient aider à expliquer les résultats similaires dans certains États avec des ordres lâches ou stricts du gouverneur.

Certaines personnes «étaient volontairement plus vigilantes dans les États où les directives sont plus souples», a déclaré Thomas Tsai, professeur adjoint à la Harvard TH Chan School of Public Health. masques et suivant les directives, mais en privé, ils baissaient la garde et étaient moins vigilants », a-t-il déclaré.

Imposer des mesures strictes, comme interdire aux familles de rendre visite à leurs grands-parents et amis de se rassembler, revient à adopter une approche fondée uniquement sur l’abstinence pour lutter contre la consommation de drogues et les maladies sexuellement transmissibles, a déclaré Adalja, de l’Université Johns Hopkins.

Certains se conformeront. Mais d’autres «personnes vont de toute façon faire ces activités», a-t-il dit.

David A. Lieb a rapporté de Jefferson City, Missouri. Les rédacteurs d’Associated Press Brendan Farrington à Tallahassee, en Floride; Stephen Groves à Pierre, Dakota du Sud; Susan Haigh à Norwich, Connecticut; et Kathleen Ronayne à Sacramento, en Californie, ont contribué à cette histoire.