Tous les élèves devaient prendre leur température avant d’entrer dans les salles de classe. Ils se sont assis à des bureaux séparés par des séparateurs en plastique et ont porté des masques tout au long du test.

Les cliniques de santé gérées par le gouvernement ont passé la nuit pour tester les étudiants et dépister toute personne infectée par le virus à la dernière minute. Ceux qui avaient de la fièvre ou des maux de gorge étaient escortés dans des pièces séparées pour passer leurs examens. Au moins un étudiant s’est présenté à équipement de protection complet de peur d’attraper le coronavirus.

«Je suis arrivé tôt parce que je craignais d’être pris dans un embouteillage», a déclaré un autre étudiant, Kim Mun-jeong, à la chaîne câblée JTBC. «Je voulais également entrer dans la salle de test plus tôt que les autres étudiants pour me familiariser avec elle et gagner en calme.»

Dans ce pays obsédé par l’éducation, il est difficile de surestimer l’importance des tests d’aptitude scolaire universitaire, ou suneung, dans la vie d’un étudiant sud-coréen.

La plupart des universités sélectionnent leurs étudiants en grande partie sur la base des résultats des tests de l’unique examen standardisé de fin d’année. Les diplômes de quelques grandes universités comme Seoul National peuvent faire une énorme différence lors de la candidature à des emplois et des promotions. De nombreux étudiants qui ne parviennent pas à entrer dans les universités qu’ils convoitent passent les tests encore et encore les années suivantes, vivant et étudiant souvent dans des instituts à discipline militaire.

Le jour de l’examen est aussi un jour où le pays se tord les mains collectivement et une grande partie de la vie est mise en pause.